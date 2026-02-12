https://ukraina.ru/20260212/itogi-12022025-diskvalifikatsiya-ukraintsa-na-olimpiade-i-peregovory-mezhdu-ukrainoy-i-rf-1075573603.html
Итоги 12.02.2026: дисквалификация украинца на Олимпиаде и переговоры между Украиной и РФ
Итоги 12.02.2026: дисквалификация украинца на Олимпиаде и переговоры между Украиной и РФ - 12.02.2026 Украина.ру
Итоги 12.02.2026: дисквалификация украинца на Олимпиаде и переговоры между Украиной и РФ
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: выборы на Украине под угрозой, переговоры с США идут в напряжённом режиме, а депутаты Верховной Рады массово... Украина.ру, 12.02.2026
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: выборы на Украине под угрозой, переговоры с США идут в напряжённом режиме, а депутаты Верховной Рады массово отравились. Политолог-международник Геворг Мирзаян рассказал, будут ли выборы и в чем трудность их проведения.В то же время на Олимпиаде дисквалифицировали украинского скелетониста, а на Западе вспыхнул дипломатический скандал с молодой подружкой посла Великобритании при НАТО Ангусом Лапсли.
