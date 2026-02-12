https://ukraina.ru/20260212/itogi-12022025-diskvalifikatsiya-ukraintsa-na-olimpiade-i-peregovory-mezhdu-ukrainoy-i-rf-1075573603.html

Итоги 12.02.2026: дисквалификация украинца на Олимпиаде и переговоры между Украиной и РФ

Итоги 12.02.2026: дисквалификация украинца на Олимпиаде и переговоры между Украиной и РФ - 12.02.2026 Украина.ру

Итоги 12.02.2026: дисквалификация украинца на Олимпиаде и переговоры между Украиной и РФ

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: выборы на Украине под угрозой, переговоры с США идут в напряжённом режиме, а депутаты Верховной Рады массово... Украина.ру, 12.02.2026

2026-02-12T19:01

2026-02-12T19:01

2026-02-12T19:06

видео

украина

россия

сша

геворг мирзаян

верховная рада

нато

выборы

спорт

олимпиада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075572996_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fde938af22b3acd1f99420fd87b5617a.png

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: выборы на Украине под угрозой, переговоры с США идут в напряжённом режиме, а депутаты Верховной Рады массово отравились. Политолог-международник Геворг Мирзаян рассказал, будут ли выборы и в чем трудность их проведения.В то же время на Олимпиаде дисквалифицировали украинского скелетониста, а на Западе вспыхнул дипломатический скандал с молодой подружкой посла Великобритании при НАТО Ангусом Лапсли.

украина

россия

сша

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, сша, геворг мирзаян, верховная рада, нато, выборы, спорт, олимпиада, дипломаты, скандал, великобритания, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, видео