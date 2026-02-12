https://ukraina.ru/20260212/evropa-rasschityvaet-chto-rossiya-poskolzntsya-kulikov-obyasnyaet-pochemu-etogo-ne-proizoydt-1075543061.html
Европа рассчитывает, что Россия поскользнётся. Куликов объясняет, почему этого не произойдёт
Европа рассчитывает, что Россия поскользнётся. Куликов объясняет, почему этого не произойдёт - 12.02.2026 Украина.ру
Европа рассчитывает, что Россия поскользнётся. Куликов объясняет, почему этого не произойдёт
Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире оценил ход переговорного процесса по Украине, а также рассказал о треугольнике Россия - КНР – США и его роли в глобальной политике
2026-02-12T07:39
2026-02-12T07:39
2026-02-12T07:39
видео
россия
европа
украина
виктор куликов
джеффри эпштейн
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075542938_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_acacf083fe130ee6340c6cc29835d4f8.png
– Фазы переговорного процесса в 2026 году;12:14– Отказ Индии от закупок нефти из России;14:58– Политическая судьба Кубы;16:18– Избежит ли Иран войны?19:10– Скандал с файлами Эпштейна.
россия
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075542938_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bb1560df7b55dcc53001bc9cbf94ef9.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, европа, украина, виктор куликов, джеффри эпштейн, украина.ру, видео
Видео, Россия, Европа, Украина, Виктор Куликов, Джеффри Эпштейн, Украина.ру
Европа рассчитывает, что Россия поскользнётся. Куликов объясняет, почему этого не произойдёт
Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире оценил ход переговорного процесса по Украине, а также рассказал о треугольнике Россия - КНР – США и его роли в глобальной политике
– Фазы переговорного процесса в 2026 году;12:14
– Отказ Индии от закупок нефти из России;14:58
– Политическая судьба Кубы;16:18
– Избежит ли Иран войны?19:10
– Скандал с файлами Эпштейна.