Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики - 12.02.2026
Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики
Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики
Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики
Украинский кризис — лишь часть масштабных глобальных процессов. Мир входит в эпоху нестабильности, где привычные союзы и правила стремительно меняются.
2026-02-12T13:37
2026-02-12T13:37
видео
ближний восток
москва
валдай
Сегодня именно Ближний Восток отражает эти перемены наиболее наглядно и выходит на первый план мировой политики.Эксперты из 18 стран мира попытались понять, каким становится мир, на 15-й Ближневосточной конференции клуба "Валдай" и Института Востоковедения РАН, которая прошла в Москве 9-10 февраля.
видео, ближний восток, москва, валдай, видео
Видео, Ближний Восток, Москва, Валдай

Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики

13:37 12.02.2026
 
Украинский кризис — лишь часть масштабных глобальных процессов. Мир входит в эпоху нестабильности, где привычные союзы и правила стремительно меняются.
Сегодня именно Ближний Восток отражает эти перемены наиболее наглядно и выходит на первый план мировой политики.
Эксперты из 18 стран мира попытались понять, каким становится мир, на 15-й Ближневосточной конференции клуба "Валдай" и Института Востоковедения РАН, которая прошла в Москве 9-10 февраля.
