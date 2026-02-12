https://ukraina.ru/20260212/eksperty-valdaya-o-tom-pochemu-blizhniy-vostok-stal-prioritetom-mezhdunarodnoy-politiki-1075559951.html

Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики

Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики - 12.02.2026 Украина.ру

Эксперты "Валдая" о том, почему Ближний Восток стал приоритетом международной политики

Украинский кризис — лишь часть масштабных глобальных процессов. Мир входит в эпоху нестабильности, где привычные союзы и правила стремительно меняются.

2026-02-12T13:37

2026-02-12T13:37

2026-02-12T13:37

видео

ближний восток

москва

валдай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075559211_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_1da827a3e63d8ae2244e37d541f3a752.png

Сегодня именно Ближний Восток отражает эти перемены наиболее наглядно и выходит на первый план мировой политики.Эксперты из 18 стран мира попытались понять, каким становится мир, на 15-й Ближневосточной конференции клуба "Валдай" и Института Востоковедения РАН, которая прошла в Москве 9-10 февраля.

ближний восток

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ближний восток, москва, валдай, видео