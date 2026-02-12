"Будет лезть как уж из кулака": Казаков пояснил, зачем Украине разночтения в тексте соглашения - 12.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260212/budet-lezt-kak-uzh-iz-kulaka-kazakov-poyasnil-zachem-ukraine-raznochteniya-v-tekste-soglasheniya-1075534737.html
"Будет лезть как уж из кулака": Казаков пояснил, зачем Украине разночтения в тексте соглашения
"Будет лезть как уж из кулака": Казаков пояснил, зачем Украине разночтения в тексте соглашения - 12.02.2026 Украина.ру
"Будет лезть как уж из кулака": Казаков пояснил, зачем Украине разночтения в тексте соглашения
Военная подгруппа переводит процесс в рабочий режим, но Киев будет искать разночтения в текстах. США также займутся интерпретацией согласованных формулировок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-02-12T04:50
2026-02-12T04:50
новости
украина
сша
россия
украина.ру
соглашение
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075223481_0:46:958:585_1920x0_80_0_0_f6ab8b56598aee33c1653d5c0f05b517.jpg
Казаков оценил перспективы политического урегулирования по Украине, учитывая, что процесс перешел в формат трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Комментируя разделение переговорщиков на две подгруппы, эксперт назвал это решение правильным, но сделал важный акцент."Все мы помним историю с "Минском-2". Главной проблемой на протяжении многих лет было то, что один и тот же текст, согласованный и подписанный, стороны интерпретировали по-разному", — напомнил Казаков.По его словам, у Украины была любимая игра — переставить местами пункты. "Хотя мы им именно поэтому объясняли, что есть пункт 1 и пункт 12, поэтому мы от 1 идем к 12. Еще была критика формулировок", — пояснил политолог.Сейчас военная подгруппа занимается именно определениями. "Они договаривались о единой трактовке таких понятий как "прекращение огня" и "прекращение боевых действий". Это хорошо. Уже есть понимание, что это разные процессы", — констатировал эксперт.Казаков подчеркнул важность подхода к переводам. "Россия – это же наследница Византийской Империи. Так вот там при такого рода послевоенных договоров (скажем, с Персидской Империей) на каждый язык было два перевода, а потом появлялся третий верифицированный вариант", — объяснил он."Мы знаем, с кем имеем дело. Украина будет как уж из кулака протискиваться сквозь пальцы. Они будут искать эти разночтения. США такие же. Они тоже занимаются интерпретацией согласованных текстов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования украинского конфликта — "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075223481_80:0:879:599_1920x0_80_0_0_6100cd8a9d019c6ac344fa2abea4dacd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, украина.ру, соглашение, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, война, чем закончится война на украине, война на украине, прогнозы сво, прогнозы по украине, прогноз войны на украине, прогноз по украине
Новости, Украина, США, Россия, Украина.ру, соглашение, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, война, чем закончится война на Украине, война на Украине, прогнозы СВО, прогнозы по Украине, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине

"Будет лезть как уж из кулака": Казаков пояснил, зачем Украине разночтения в тексте соглашения

04:50 12.02.2026
 
© REUTERS / UAE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
- РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / UAE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Читать в
ДзенTelegram
Военная подгруппа переводит процесс в рабочий режим, но Киев будет искать разночтения в текстах. США также займутся интерпретацией согласованных формулировок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Казаков оценил перспективы политического урегулирования по Украине, учитывая, что процесс перешел в формат трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Комментируя разделение переговорщиков на две подгруппы, эксперт назвал это решение правильным, но сделал важный акцент.
"Все мы помним историю с "Минском-2". Главной проблемой на протяжении многих лет было то, что один и тот же текст, согласованный и подписанный, стороны интерпретировали по-разному", — напомнил Казаков.
По его словам, у Украины была любимая игра — переставить местами пункты. "Хотя мы им именно поэтому объясняли, что есть пункт 1 и пункт 12, поэтому мы от 1 идем к 12. Еще была критика формулировок", — пояснил политолог.
Сейчас военная подгруппа занимается именно определениями. "Они договаривались о единой трактовке таких понятий как "прекращение огня" и "прекращение боевых действий". Это хорошо. Уже есть понимание, что это разные процессы", — констатировал эксперт.
Казаков подчеркнул важность подхода к переводам. "Россия – это же наследница Византийской Империи. Так вот там при такого рода послевоенных договоров (скажем, с Персидской Империей) на каждый язык было два перевода, а потом появлялся третий верифицированный вариант", — объяснил он.
"Мы знаем, с кем имеем дело. Украина будет как уж из кулака протискиваться сквозь пальцы. Они будут искать эти разночтения. США такие же. Они тоже занимаются интерпретацией согласованных текстов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования украинского конфликта — "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияУкраина.русоглашениепереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговороввойначем закончится война на Украиневойна на Украинепрогнозы СВОпрогнозы по Украинепрогноз войны на Украинепрогноз по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
17:12СК: фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева обвиняются в терроризме
Лента новостейМолния