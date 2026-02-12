https://ukraina.ru/20260212/budet-lezt-kak-uzh-iz-kulaka-kazakov-poyasnil-zachem-ukraine-raznochteniya-v-tekste-soglasheniya-1075534737.html

"Будет лезть как уж из кулака": Казаков пояснил, зачем Украине разночтения в тексте соглашения

"Будет лезть как уж из кулака": Казаков пояснил, зачем Украине разночтения в тексте соглашения

Военная подгруппа переводит процесс в рабочий режим, но Киев будет искать разночтения в текстах. США также займутся интерпретацией согласованных формулировок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

Казаков оценил перспективы политического урегулирования по Украине, учитывая, что процесс перешел в формат трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Комментируя разделение переговорщиков на две подгруппы, эксперт назвал это решение правильным, но сделал важный акцент."Все мы помним историю с "Минском-2". Главной проблемой на протяжении многих лет было то, что один и тот же текст, согласованный и подписанный, стороны интерпретировали по-разному", — напомнил Казаков.По его словам, у Украины была любимая игра — переставить местами пункты. "Хотя мы им именно поэтому объясняли, что есть пункт 1 и пункт 12, поэтому мы от 1 идем к 12. Еще была критика формулировок", — пояснил политолог.Сейчас военная подгруппа занимается именно определениями. "Они договаривались о единой трактовке таких понятий как "прекращение огня" и "прекращение боевых действий". Это хорошо. Уже есть понимание, что это разные процессы", — констатировал эксперт.Казаков подчеркнул важность подхода к переводам. "Россия – это же наследница Византийской Империи. Так вот там при такого рода послевоенных договоров (скажем, с Персидской Империей) на каждый язык было два перевода, а потом появлялся третий верифицированный вариант", — объяснил он."Мы знаем, с кем имеем дело. Украина будет как уж из кулака протискиваться сквозь пальцы. Они будут искать эти разночтения. США такие же. Они тоже занимаются интерпретацией согласованных текстов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования украинского конфликта — "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.

