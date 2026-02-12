https://ukraina.ru/20260212/aleksandr-vasilev-vazhno-iz-aytishnika-vospitat-russkogo-patriota-a-ne-dat-emu-stat-maydanschikom-1075432175.html

Александр Васильев: Важно из айтишника воспитать русского патриота, а не дать ему стать майданщиком

Руководитель Центра гуманитарного образования Института iSpring (Йошкар-Ола) Александр Васильев рассказал изданию Украина.ру, почему сегодня столица Республика Марий Эл стала одной из столиц российского IT сектора, и как его родная Одесса помогла Йошкар-Оле стать продвинутым в плане инженерной мысли городом

- Александр, если я все правильно понимаю, Институт iSpring, в который ты пошел работать, создан не только для того, чтобы Россия получала квалифицированных айтишников, но и для того, чтобы эти айтишники были горячими патриотами России и после получения образования не убегали за границу, чтобы лить грязь на Родину и работать на Запад, как это делают многие их российский коллеги.- То, что подкупает в iSpring любого, кто впервые сталкивается с компанией и ее проектами, в том числе гуманитарными, образовательными, это уникальное сочетание очень прагматичного бизнес-подхода, где все заточено на достижение практического результата, с искренним отношением к нашим русским ценностям — к истории, культуре, вере.Сочетание это базируется на том, что для того, чтобы предъявить миру действительно востребованный продукт, нужно опираться на уникальный, свойственный только твоей стране, твоему народу фундамент.- Все, что ты только что сказал, отвечая на мой вопрос, звучит достаточно пафосно. Но все-таки почему именно нашим айтишникам надо прививать русские патриотические ценности?- Тут нужно понимать специфику айтишников на постсоветском пространстве как социальной группы. Вспомните, на первом и втором киевском майданах, во время попытки переворота 2020 г. в Белоруссии, в рядах тех, кто покинул Россию в 2022 году в первых рядах всегда работники сферы информационных технологий.С чем это связано?По сути, сегодня айтишники, программисты — это такой пролетариат глобальной экономики. Все стандарты или, как говорят, паттерны тут заданы Западом.Одновременно с этим айтишник очень мобилен, он легко релоцируется либо туда, где для него есть работа, либо вовсе туда, где ему комфортно жить, а работу можно выполнять удаленно.При этом в массе своей эти люди абсолютно не имеют адекватных представлений об обществе, о политике, и демонстрируют огромный разрыв между своим интеллектуальным и культурным уровнем. В результате - они идеальные жертвы манипуляций.И вот представьте глобальную IT компанию, которая вкладывает серьезные ресурсы в подготовку кадров, выводят их на топовый мировой уровень, а потом эти люди как в сказке о гамельнском крысолове просто под звуки дудочки все бросают и ломятся на какие-то революционные площади или в аэропорты и пограничные пункты пропуска. А у вас бизнес, заказы, клиенты, контракты. Как тут быть?И вот у создателя компании iSpring Юрия Ускова родилось понимание, что без полноценной гуманитарной составляющей, которая объяснит программистам, маркетёрам, дизайнерам в каком мире мы вообще живем, не обойтись.- И в деле воспитания патриотизма учредители и руководители ВУЗа эту святую обязанность возложили на тебя, историка Новороссии, кандидата исторических наук и политэмигранта? Какие обязанности будут у тебя, и какой пост ты сейчас занял?- Нельзя сказать, что я буду заниматься исключительно "патриотическим воспитанием", или что это будет основной задачей.Тут совершенно иная философия в этом отношении: не проведение воспитательных мероприятий для галочки, а создание продуктивной атмосферы обучения, которая формирует у студента нормальное русское самосознание.Когда программиста мотивируют к тому, что он должен создать продукт, востребованный во всем мире, который заберёт рынок у западных конкурентов, продукт, по которому русских будут узнавать, — это и есть самое эффективное патриотическое воспитание.Если же говорить конкретно про меня, я буду совмещать две позиции: руководителя Центра гуманитарного образования и PR-директора института iSpring.- Все-таки почему именно ты?- Ну, у меня, с одной стороны, педагогический стаж в высшей школе 15 лет и кандидатская диссертация, регулярно выходят научные публикации. А с другой стороны — не меньший опыт работы в PR и особенно в СМИ.И собственно моя задача, в том числе состоит и в том, чтобы показать — фундаментальная гуманитарная подготовка позволяет вам потом делать отнюдь не только педагогическую или академическую карьеру.Знаете, мы часто любим рассуждать о кознях англичан, их особой эффективности на международной арене, когда, в общем, страна не с самыми большими ресурсами умудряется до сих пор сохранять влияние в мировых делах, в том числе и нам создавать массу проблем...-... ты хочешь сказать, что у англичан вся их эффективность держится...-...на классическом гуманитарном образовании. Люди в университете древних греков изучают, а потом идут в разведку, дипломатию, политику. Когда-то так было и в Российской Империи, во времена "Большой игры" (так называлось соперничество между Российской империей и Британией в Средней Азии в конце XIX века – прим.). А сейчас нам этого очень не хватает.- Ну, как же не вспомнить знаменитую "англичанку, которая нам гадит", но давай вернемся к тебе. Как о тебе узнали в iSpring?- Когда-то я читал для московского клуба "Добрые русские люди" лекцию "Что такое Новороссия?". Её запись посмотрел на Ю-тубе основатель iSpring Юрий Усков и пригласил меня прочитать несколько лекций у них в Йошкар-Оле. Ну и дальше уже зашел разговор о расширении сотрудничества.- А что же так заинтересовало IT-предпринимателя в исторической лекции о Новороссии?- Ну, во-первых, Юрий Усков за этой темой пристально следит с 2014 года. Он предпочитает не афишировать свою помощь Донбассу, но, как говорится, люди "в теме" об этом знают.А, во-вторых, я в этой лекции рассказываю, в том числе о том, как Екатерина II, используя гуманитарные инструменты, продвигала свою политику в отношении Новороссии и на внешней арене, и работая с русским общественным мнением, где в те времена далеко не все были в восторге от замыслов императрицы.И вот Юрий, увидел в этом, как говорится, "кейсе" большой потенциал для студентов, изучающих маркетинг и связи с общественностью.На этом примере, кстати, хорошо видно, как в iSpring сочетаются ценности и прагматика, прикладные вещи и фундаментальные.- Почему все-таки этот ВУЗ появился именно в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл? Потому что Усков оттуда? Или Йошкар-Ола сегодня представляет что-то особенное в интеллектуальном плане и в плане IT?- Вообще для нас, южных людей, для выходцев из Новороссии, конечно, Среднее Поволжье и его национальные республики, это, в общем-то, такая Terra incognita. Мы реально очень мало знаем об этом регионе. Он для нас даже в чем-то экзотичен.Хотя все люди, которые что-то знают о России, прекрасно осведомлены о том, что продвинутая современная жизнь в нашей стране сосредоточена не только в таких мегаполисах, как Москва или Петербург.Например, одним из наиболее развитых в этом плане городов является Казань, столица Татарстана, которая стала центром целого IT-кластера. В его рамках, например, сегодня фактически с нуля создаётся отдельный город-спутник Казани Иннополис.Но есть и старые центры, которые существуют в ближайшей округе: от Казани до Йошкар-Олы, столицы Марий Эл: всего 150 км, два часа спокойной езды на автомобиле, а до Чебоксар, столицы Чувашии, ехать вдвое меньше.По сути, вот эти три города со столичным статусом центра субъектов федерации по московским меркам образуют одну агломерацию. Этот регион динамично развивается с опорой не на экспорт ресурсов или административную функцию, а именно на технологии. И в этом есть еще советский задел, который удалось не только сохранить, но и приумножить.В Йошкар-Оле плотность крупных IT-компаний одна из самых больших в России. Это, как ни странно, одна из региональных IT-столиц. В этом городе в советское время был сильный ВПК и хорошая инженерная школа.Сейчас, конечно же, Александр, ты будешь иронизировать над этим, но моя родная Одесса имеет к этому прямое отношение.- Почему?- Во время Великой Отечественной войны в Йошкар-Олу был эвакуирован Одесский завод "КИНАП", завод киноаппаратуры. Это такое технологичное предприятие с дореволюционными корнями. Эвакуировано было и большое количество одесской технической интеллигенции, которая оставила после себя заметный след.Так что между Йошкар-Олой и нашим новороссийским регионом, как это ни странно, вот такая связь существует.- А что ты можешь сказать о самом городе?- Йошкар-Ола город сравнительно небольшой: в нем проживает до 300 тысяч человек, поэтому он очень комфортен для жизни. Здесь красивая природа: вокруг леса, недалеко Волга.Там очень оригинальная архитектура с использованием западноевропейских, ренессансных мотивов, причем созданная с нуля в 2000-е годы. Там великолепная набережная. Все это в каком-то смысле выглядит очень экзотически, не ожидаешь увидеть здания из Амстердама или Венеции вперемешку с православными соборами, и вот в этом плане город очень интересен.Йошкар-Ола — это идеальный город для того, чтобы учиться.Если мы посмотрим на ведущие западные университеты, то практически ни один из них не будет располагаться в каком-то крупном столичном городе. Наша привычка к сверхцентрализации привила нам мысль, что учиться можно только в Москве, на худой конец - в Петербурге.Хотя на самом деле в мире все по-другому. Крупные кампусы, университетские центры, обычно располагаются как раз в небольших городах. И это тоже очень важно.- Расскажи, какие есть факультеты в вашем институте, какие специальности в нем можно получить? Нужно ли студентам платить за обучение или все бесплатно? Есть ли общежитие? Получают ли стипендию?- На сегодня IT компанией iSpring создан полный образовательный цикл из детского сада, школы-лицея и института, где дипломы бакалавра государственного образца получают по трем специальностям: программирование, маркетинг и дизайн. Запускается педагогическое направление.Это платное бизнес-образование с жесткой системой отбора абитуриентов и возможностью получить грант или образовательный кредит. ВУЗ гарантирует трудоустройство уже со 2-го курса обучения.Студенты поступают туда со всей России, лишь 25% обучающихся составляют местные ребята. Проживают студенты в двух современных коливингах, причем не только иногородние, но и йошкаролинцы. Это воспитывает в них самостоятельность, ответственность, командный дух - качества, которые необходимы высококлассным профессионалам, востребованным рынком труда.- Я так понимаю, что Юрий Усков - знаменитый и известный человек среди людей, как ты выражаешься, "в теме", если благодаря заступничеству за него спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина его сразу выпустили из СИЗО, куда его поместили по обвинению в мошенничестве в начале 2025 года. Что это за история?- История, к сожалению, не редкая в наши дни. Противостояние с местными девелоперами, в планах которых застройка многоэтажками живописного уголка Йошкар-Олы, обернулся уголовным преследованием.Однако федеральные власти вмешались в эту ситуацию и вернули ее в правовое поле.На сегодня есть решение Верховного суда, имеющее силу прецедента по аналогичному делу, которое ясно показывает, что Юрий Усков не преступник и не мошенник, а добросовестный инвестор. Лишь несовершенство законодательства дало возможность выдвинуть против него заведомо абсурдные обвинения.

