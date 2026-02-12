https://ukraina.ru/20260212/12-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075560764.html
12 февраля 2026 года, утренний эфир
12 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.02.2026
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Самозанятые и договорные отношения с ними. Гость: Нина Орел – зам. руководителя "Микрокредитной компании ДНР"* Новороссия – жемчужина России. О "Екатерининских указах" о развитии Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Школы жизни. Программа "Патриотический десант". Гость: Альбина Афенченко - директор донецкой гимназии № 6* Аналитика от издания Украина.ру. Об украинской экономике и состоянии энергетики страны. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Важный разговор. Востоковедение в ДНР и ЛНР. Гость: Даниил Шульга - доктор исторических наук
12 февраля 2026 года, утренний эфир
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Самозанятые и договорные отношения с ними. Гость: Нина Орел – зам. руководителя "Микрокредитной компании ДНР"
* Новороссия – жемчужина России. О "Екатерининских указах" о развитии Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* Школы жизни. Программа "Патриотический десант". Гость: Альбина Афенченко - директор донецкой гимназии № 6
* Аналитика от издания Украина.ру. Об украинской экономике и состоянии энергетики страны. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Важный разговор. Востоковедение в ДНР и ЛНР. Гость: Даниил Шульга - доктор исторических наук