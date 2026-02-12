11 февраля 2026 года, вечерний эфир - 12.02.2026 Украина.ру
11 февраля 2026 года, вечерний эфир
11 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.02.2026
донецкая народная республика
иван коновалов
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Иван Коновалов – военный эксперт* Тема дня Новороссии. В ДНР торжественно наградили молодых учёных. Гость: Анастасия Штреккер - первый заместитель Председателя Совета регионального отделения "Движения Первых ДНР"* Наши защитники. Служба, творчество, долг Родине. Гость: Сергей Пестов (позывной "Шторм") - поэт, музыкант, защитник.
донецкая народная республика
2026
донецкая народная республика, иван коновалов, новороссия сегодня
Донецкая Народная Республика, Иван Коновалов, Новороссия сегодня

11 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:28 12.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Иван Коновалов – военный эксперт
* Тема дня Новороссии. В ДНР торжественно наградили молодых учёных. Гость: Анастасия Штреккер - первый заместитель Председателя Совета регионального отделения "Движения Первых ДНР"
* Наши защитники. Служба, творчество, долг Родине. Гость: Сергей Пестов (позывной "Шторм") - поэт, музыкант, защитник.
