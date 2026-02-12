https://ukraina.ru/20260212/11-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075554836.html

11 февраля 2026 года, вечерний эфир

11 февраля 2026 года, вечерний эфир

донецкая народная республика

иван коновалов

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Иван Коновалов – военный эксперт* Тема дня Новороссии. В ДНР торжественно наградили молодых учёных. Гость: Анастасия Штреккер - первый заместитель Председателя Совета регионального отделения "Движения Первых ДНР"* Наши защитники. Служба, творчество, долг Родине. Гость: Сергей Пестов (позывной "Шторм") - поэт, музыкант, защитник.

