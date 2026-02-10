Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/zelenskiy-razvalit-stranu-iz-za-neumeniya-vesti-peregovory---britanskiy-eks-kommodor-1075453684.html
Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор
Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор - 10.02.2026 Украина.ру
Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор
Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с Россией, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену на YouTube
2026-02-10T10:24
2026-02-10T10:24
новости
украина
трамп и зеленский
россия
одесса
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070345590_0:25:1350:784_1920x0_80_0_0_dd4419229f6d644e5c05b3a2842c6ee3.jpg
"Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, &lt;…&gt; предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. &lt;…&gt; Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт", — сказал военно-морской офицер.По его мнению, если Зеленский и далее будет придерживаться нереалистичной переговорной стратегии, то Украина рискует оказаться в самом катастрофическом сценарии из возможных.Примечательно, что американский политолог Гилберт Доктороу в интервью тому же Дизену указал, что режим Зеленского попал в ловушку, где скорейшее окончание конфликта с Россией означает свержение Зеленского, но сохранение украинского государства.Он добавил, что возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы оружия и не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070345590_42:0:1242:900_1920x0_80_0_0_0ec81c46e779e6950828edccaee64694.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, трамп и зеленский, россия, одесса, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Трамп и Зеленский, Россия, Одесса, Владимир Зеленский, Украина.ру

Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор

10:24 10.02.2026
 
© РИА НовостиВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с Россией, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену на YouTube
"Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, <…> предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. <…> Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт", — сказал военно-морской офицер.
По его мнению, если Зеленский и далее будет придерживаться нереалистичной переговорной стратегии, то Украина рискует оказаться в самом катастрофическом сценарии из возможных.
"Если все будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой. <…> Все это выглядит довольно печально", — признался Джерми.
Примечательно, что американский политолог Гилберт Доктороу в интервью тому же Дизену указал, что режим Зеленского попал в ловушку, где скорейшее окончание конфликта с Россией означает свержение Зеленского, но сохранение украинского государства.
Он добавил, что возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы оружия и не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаТрамп и ЗеленскийРоссияОдессаВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:249 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:22Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5
12:00ВС РФ освободили крупный населенный пункт в Запорожской области. Главные новости к 12:00
11:31Обморожения, дезертирство, туберкулёз: состоящий из зэков батальон ВСУ не может сражаться за Купянск
11:00Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с РФ. Главные новости к 11:00
10:24Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор
10:18МОК не разрешил украинскому скелетонисту выступить в шлеме с портретами погибших спортсменов
10:05Тайная война в Брюсселе: как конфликт между Каллас и фон дер Ляйен изменил будущее европейской разведки
09:44ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу
09:29"Бесстыдное" злоупотребление: глава МИД РФ раскритиковал валютную политику Вашингтона
09:15Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву
09:00Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию
09:00Загадочная истерика Зеленского: почему он намерен уехать из Абу-Даби? Хроника событий на утро 10 февраля
08:48Лавров призвал "не впадать в восторг" от давления Трампа на Европу и Украину
08:17Главное за ночь 10 февраля
08:00Алексей Сурин: конструктор танков, которые не дошли до Москвы
07:42ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:21Российские военные ударили авиабомбами по Украине
06:43Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел
06:41Национальный интернет как глобальный тренд
Лента новостейМолния