Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор

Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор

Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с Россией, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену на YouTube

2026-02-10T10:24

2026-02-10T10:24

2026-02-10T10:24

"Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, <…> предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. <…> Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт", — сказал военно-морской офицер.По его мнению, если Зеленский и далее будет придерживаться нереалистичной переговорной стратегии, то Украина рискует оказаться в самом катастрофическом сценарии из возможных.Примечательно, что американский политолог Гилберт Доктороу в интервью тому же Дизену указал, что режим Зеленского попал в ловушку, где скорейшее окончание конфликта с Россией означает свержение Зеленского, но сохранение украинского государства.Он добавил, что возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы оружия и не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

