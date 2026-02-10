https://ukraina.ru/20260210/zelenskiy-torguet-krymom-chtoby-ottyanut-peregovory-do-vyborov-ssha-khronika-sobytiy-na-1400-10-1075461506.html

Зеленский торгует Крымом, чтобы оттянуть переговоры до выборов США. Хроника событий на 14:00 10 февраля

Зеленский торгует Крымом, чтобы оттянуть переговоры до выборов США. Хроника событий на 14:00 10 февраля - 10.02.2026 Украина.ру

Зеленский торгует Крымом, чтобы оттянуть переговоры до выборов США. Хроника событий на 14:00 10 февраля

Президент Франции Эмманюэль Макрон зовёт Европу поговорить с Москвой. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что политика США в отношении России не изменилась.. В Крыму заявили, что Зеленский торгует статусом полуострова. Евросоюз между тем может пойти на беспрецедентные меры, чтобы протолкнуть Украину к членству

2026-02-10T14:00

2026-02-10T14:00

2026-02-10T14:00

эксклюзив

хроники

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

эммануэль макрон

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0d/1073073780_0:132:685:517_1920x0_80_0_0_b7286070d27341aebb89f4eae8124dd6.jpg

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложил нескольким главам государств Европы возобновить контакты с Россией для налаживания коммуникации. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.Французский лидер отметил, что Париж уже восстановил канал общения с Москвой на техническом уровне. При этом он подчеркнул, что для эффективного взаимодействия Евросоюзу необходим "организованный подход" и четкий мандат для ведения переговоров с российской стороной."Не должно быть слишком много собеседников; необходим мандат, простое представительство — посмотрим, как мы организуемся, но должна быть возможность возобновить диалог с Россией", — заключил президент Франции.Одновременно с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил имевшие место контакты между Москвой и Парижем."Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции.В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что анализ конкретных действий администрации США за последний год свидетельствует о том, что российско-американские отношения развиваются по негативному сценарию."Если проанализировать, какие практические шаги на российском направлении сделаны за год пребывания в Белом доме [президента США Дональда] Трампа и его команды во время второй каденции, то, собственно говоря, мы движемся не в том направлении", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.Кроме того, Лавров заявил, что США в беспрецедентных масштабах используют статус доллара как мировую резервную валюту для достижения своих политических целей, не испытывая при этом никаких сомнений. "Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.По словам Лаврова, такой подход является прямым продолжением политики экс-президента администрации Джо Байдена, которая "превратила доллар в инструмент давления и политического шантажа". Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн, которые ведут США.Заявления Зеленского о Крыме — это аукцион для ЗападаБританский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену заявил, что Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с Россией."Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, <…> предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. <…> Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт", — сказал военно-морской офицер.По его мнению, если Зеленский и далее будет придерживаться нереалистичной переговорной стратегии, то Украина рискует оказаться в самом катастрофическом сценарии из возможных.Между тем председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью агентству РИА Новости прокомментировал заявление Зеленского о непризнании российского статуса полуострова, назвав его "дешёвым торгом".По его мнению, такие провокационные заявления являются частью тактики по затягиванию переговоров как минимум до начала выборов в Конгресс США. Глава крымского парламента подчеркнул, что у Зеленского и его окружения нет гарантий собственного политического будущего."Никаких гарантий дальнейшего физического и политического существования Зеленскому и его банде до сих пор никто не дал", — добавил Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с РФ. Российское руководство неоднократно заявляло, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и не является предметом переговоров.Тем временем Брюссель рассматривает радикальные шаги, включая политическое давление на Венгрию и создание упрощённой модели членства, чтобы ускорить вступление Украины в Евросоюз. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает издание Politico.Согласно данным издания, среди обсуждаемых вариантов — оказание Киеву "предварительной поддержки" в виде неформальных юридических консультаций ещё до официального открытия переговоров. Также рассматривается модель постепенной интеграции, при которой страна сначала вступает в ЕС, а затем поэтапно получает полные права и обязанности.Ключевым препятствием остаётся позиция Венгрии, которая уже блокировала решение о начале переговоров. Для её преодоления, как сообщает Politico, могут быть задействованы различные рычаги: от попыток подключить Вашингтон для давления на премьера Виктора Орбана до крайней меры — запуска процедуры по лишению Венгрии права голоса в ЕС через статью 7 Договора о Евросоюзе.Ранее, также 10 февраля, Орбан резко раскритиковал заявления западных лидеров о возможном военном присутствии на Украине. В своём выступлении он осудил недавние слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости присутствия альянса "на суше, на море и в воздухе" в зоне конфликта."Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне", — заявил Орбан, комментирую общую тенденцию эскалации риторики.Политик также отреагировал на заявление лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, пожелавшего видеть на Украине солдат в униформе ЕС. Орбан прямо заявил, что не хочет видеть европейцев, и особенно молодых венгров, воюющими на украинской территории."Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!" — заключил венгерский премьер.

сша

россия

украина

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, европа, запад, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2026, сергей лавров, ес, нато