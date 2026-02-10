Британский самолёт-разведчик совершил полёт у Крыма и Сочи

https://ukraina.ru/20260210/britanskiy-samolt-razvedchik-sovershil-polt-u-kryma-i-sochi-1075446472.html
Разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint 9 февраля летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 10 февраля сообщает РИА Новости
Как следует из полётных данных, британский разведчик вылетел с базы в городке Уоддингтон в графстве Линкольншир, Англия, пролетел через Европу до Чёрного моря, покружил между Крымом и Сочи, после чего улетел обратно.Boeing RC-135W Rivet Joint, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным самолётом радиоэлектронной разведки Великобритании. Его экипаж около 30 человек, включая лётный состав и операторов радиоэлектронной разведки. Дальность полёта - до 5550 километров без дозаправки.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.Ранее сообщалось, что 5 февраля над Чёрным морем у Крыма и Сочи летал американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon.
01:25 10.02.2026 (обновлено: 01:28 10.02.2026)
Разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint 9 февраля летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 10 февраля сообщает РИА Новости
Как следует из полётных данных, британский разведчик вылетел с базы в городке Уоддингтон в графстве Линкольншир, Англия, пролетел через Европу до Чёрного моря, покружил между Крымом и Сочи, после чего улетел обратно.
Boeing RC-135W Rivet Joint, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным самолётом радиоэлектронной разведки Великобритании. Его экипаж около 30 человек, включая лётный состав и операторов радиоэлектронной разведки. Дальность полёта - до 5550 километров без дозаправки.
Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.
Ранее сообщалось, что 5 февраля над Чёрным морем у Крыма и Сочи летал американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.