Разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint 9 февраля летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 10 февраля сообщает РИА Новости

2026-02-10T01:25

2026-02-10T01:25

2026-02-10T01:28

черное море

сочи

крым

россия

великобритания

британия

разведка

ввс

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075446351_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_69106d3a4b1790bca2779c2bd9b1bd28.jpg

Как следует из полётных данных, британский разведчик вылетел с базы в городке Уоддингтон в графстве Линкольншир, Англия, пролетел через Европу до Чёрного моря, покружил между Крымом и Сочи, после чего улетел обратно.Boeing RC-135W Rivet Joint, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным самолётом радиоэлектронной разведки Великобритании. Его экипаж около 30 человек, включая лётный состав и операторов радиоэлектронной разведки. Дальность полёта - до 5550 километров без дозаправки.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.Ранее сообщалось, что 5 февраля над Чёрным морем у Крыма и Сочи летал американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

