https://ukraina.ru/20260209/prekrasno-peregruzhayut-pvo--yurkov-obyasnil-kak-gerani-raschischayut-put-dlya-krylatykh-raket-1075392224.html

"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет

"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет - 09.02.2026 Украина.ру

"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет

"Герань" эффективны для перегрузки украинской ПВО и ударов по инфраструктуре. Если десяток таких изделий прилетит по опоре ЛЭП, они могут нанести ощутимый урон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

2026-02-09T06:15

2026-02-09T06:15

2026-02-09T06:15

новости

россия

украина

украина.ру

герань

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436288_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7353ff3c5f3922cabe04f95a127f25a.jpg

В беседе с журналистом Юрков объяснил, какую роль в ударах по энергетике играют ударные дроны. "Герани" менее интересны с точки зрения нанесения серьезного ущерба ТЭС. Слишком маленький у них заряд взрывчатки", — заявил он.Однако он рассказал про их стратегическую ценность в комплексных атаках. ""Герани" же прекрасно справляются с задачей по перегрузке ПВО. Когда летит огромное количество таких медленных целей, на них можно потратить все контрудары зенитчиков, после чего полетит крылатая ракета с более мощным боезарядом непосредственно в мишень", — пояснил историк.Кроме того, Юрков отметил, что опора ЛЭП – это хорошая цель для "Гераней". Если десяток дронов прилетит по опоре линии электропередачи, они могут нанести ощутимый урон, после чего ее будет восстанавливать "минимум неделю", отметил он."Да, это не прилет ракеты по крупнейшей трансформаторной подстанции, но это тоже серьезный ущерб", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, герань, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, пво, главные новости, эксперты, прогноз, прогнозы по украине, новости украины