"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет
"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет - 09.02.2026 Украина.ру
"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет
"Герань" эффективны для перегрузки украинской ПВО и ударов по инфраструктуре. Если десяток таких изделий прилетит по опоре ЛЭП, они могут нанести ощутимый урон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
В беседе с журналистом Юрков объяснил, какую роль в ударах по энергетике играют ударные дроны. "Герани" менее интересны с точки зрения нанесения серьезного ущерба ТЭС. Слишком маленький у них заряд взрывчатки", — заявил он.Однако он рассказал про их стратегическую ценность в комплексных атаках. ""Герани" же прекрасно справляются с задачей по перегрузке ПВО. Когда летит огромное количество таких медленных целей, на них можно потратить все контрудары зенитчиков, после чего полетит крылатая ракета с более мощным боезарядом непосредственно в мишень", — пояснил историк.Кроме того, Юрков отметил, что опора ЛЭП – это хорошая цель для "Гераней". Если десяток дронов прилетит по опоре линии электропередачи, они могут нанести ощутимый урон, после чего ее будет восстанавливать "минимум неделю", отметил он."Да, это не прилет ракеты по крупнейшей трансформаторной подстанции, но это тоже серьезный ущерб", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Читать в
ДзенTelegram
"Герань" эффективны для перегрузки украинской ПВО и ударов по инфраструктуре. Если десяток таких изделий прилетит по опоре ЛЭП, они могут нанести ощутимый урон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
В беседе с журналистом Юрков объяснил, какую роль в ударах по энергетике играют ударные дроны. "Герани" менее интересны с точки зрения нанесения серьезного ущерба ТЭС. Слишком маленький у них заряд взрывчатки", — заявил он.
Однако он рассказал про их стратегическую ценность в комплексных атаках. ""Герани" же прекрасно справляются с задачей по перегрузке ПВО. Когда летит огромное количество таких медленных целей, на них можно потратить все контрудары зенитчиков, после чего полетит крылатая ракета с более мощным боезарядом непосредственно в мишень", — пояснил историк.
Кроме того, Юрков отметил, что опора ЛЭП – это хорошая цель для "Гераней". Если десяток дронов прилетит по опоре линии электропередачи, они могут нанести ощутимый урон, после чего ее будет восстанавливать "минимум неделю", отметил он.
"Да, это не прилет ракеты по крупнейшей трансформаторной подстанции, но это тоже серьезный ущерб", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.
Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния