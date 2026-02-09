https://ukraina.ru/20260209/ekspert-o-krakhe-energetiki-ukrainy-starye-sovetskie-tes-vse-gody-rabotali-bez-modernizatsii-1075391121.html

Эксперт о крахе энергетики Украины: "Старые советские ТЭС все годы работали без модернизации"

Эксперт о крахе энергетики Украины: "Старые советские ТЭС все годы работали без модернизации" - 09.02.2026 Украина.ру

Эксперт о крахе энергетики Украины: "Старые советские ТЭС все годы работали без модернизации"

Украина за все годы независимости не создала в энергетике ничего нового. Энергосистема Киева до сих пор работает на старых ТЭС, что сделало ее крайне уязвимой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

Отвечая на вопрос журналиста о причинах коммунальных проблем в Киеве, эксперт отметил, что в плане энергетики Украина за все годы независимости в том же Киеве не создавала ничего глобального.Он пояснил, что основа энергоузла осталась неизменной. "Как были в основе Киевского энергоузла старые советские теплоэлектростанции, так они и функционировали", — констатировал историк.Эксперт отметил, что мелкие ремонты не меняли общей картины. "Что касается мелкой коммуналки, то когда совсем уже выходил из строя какой-то теплопровод, его заменяли", — сказал Юрков.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

