"В центральной Украине все плохо": Орлов про энергоколлапс и крах тепловой генерации

"В центральной Украине все плохо": Орлов про энергоколлапс и крах тепловой генерации

Удары по энергетике Украины носят необратимый характер, уничтожая ключевое оборудование станций. Власти перенаправляют ресурсы с АЭС на нужды ВСУ в ущерб населению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

После окончания "энергетического перемирия" российская армия продолжила массированные удары по украинской энергетике.Отвечая на вопрос журналиста о технологическом пределе для ударов, эксперт подчеркнул, что за счет того, что власти Украины отбирают из идущего с АЭС потока на нужды ВСУ, некоторые города сидят без света."Да, в западных областях еще есть генерирующие мощности, что касается, центральной Украины, то там все плохо. И удары наносились таким образом, чтобы восстановить тепловые станции было бы невозможно", — подчеркнул Орлов.То есть они наносились не по распределительным щиткам и трансформаторным будкам, а по турбинам, насосным агрегатам и системам распределения, уточнил аналитик."То есть если в городах электричества не хватает, это значит, что это электричество расходуется на военные цели. Наше политическое руководство неоднократно повторяло, что все то, что используется в интересах ВСУ будет уничтожаться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

