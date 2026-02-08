https://ukraina.ru/20260208/v-kharkovskoy-oblasti-fiksiruyutsya-aktivnye-manvry-vsu-i-udary-rossiyskoy-aviatsii-glavnoe-k-etomu-1075382042.html

В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу

В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу - 08.02.2026 Украина.ру

В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу

На Золочевском направлении Харьковской области наблюдаются активные перемещения украинских войск. Российская авиация наносит бомбовые удары по нескольким населённым пунктам в районе Золочева. Об этом и других новостях к этому часу 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-08T15:47

2026-02-08T15:47

2026-02-08T15:47

новости

украина

харьковская область

россия

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e07756388ffe36bef4bbb22a67f6a97.jpg

Обстановка на Золочевском направлении в Харьковской области Под Золочевым наблюдаются активные манёвры ВСУ, сообщает телеграм-канал "Казачья Лопань Z". В том числе противник готовит линию обороны в тыловых районах Золочева на расстоянии около 20-30 км от государственной границы. Бомбардировщиками ВКС России сбрасываются авиационные бомбы северо-западнее Золочева в районе населённых пунктов Петровка и Ковали. Также нанесены бомбовые удары в районе Светличного и Дуванки, что в нескольких километрах восточнее Золочева. Также наносится огневое поражение по Золочеву, где в последние дни наблюдается большое количество применения ударных дронов российскими дроноводами. И коротко о других новостях к этому часу: 🟦 Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов, сообщают местные синоптики. По их данным, несмотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать. В понедельник 9 февраля доминантом в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки арктического воздуха, а во вторник, 10 февраля ночные морозы усилятся до 19-24°; 🟦 Под сегодняшние санкции которые подписал Владимир Зеленский попали компании из Китая, ОАЭ, Панамы и бывших республик СССР. Об этом пишет Reuters, приводя заявление Зеленского. Заявляется, что эти компании помогали поставлять комплектующие для ракет и дронов; 🟦 Генпрокуратура направила иск о передаче в собственность государства операторов систем бронирования и взаиморасчётов на воздушном транспорте, сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что АО "Сирена-Трэвел" (оператор системы бронирования Leonardo), АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путём, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем; 🟦 Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года. Коростелев преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

харьковская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьковская область, россия, украина.ру, украина.ру