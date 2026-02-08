В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу - 08.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260208/v-kharkovskoy-oblasti-fiksiruyutsya-aktivnye-manvry-vsu-i-udary-rossiyskoy-aviatsii-glavnoe-k-etomu-1075382042.html
В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу
В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу - 08.02.2026 Украина.ру
В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу
На Золочевском направлении Харьковской области наблюдаются активные перемещения украинских войск. Российская авиация наносит бомбовые удары по нескольким населённым пунктам в районе Золочева. Об этом и других новостях к этому часу 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-08T15:47
2026-02-08T15:47
новости
украина
харьковская область
россия
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e07756388ffe36bef4bbb22a67f6a97.jpg
Обстановка на Золочевском направлении в Харьковской области Под Золочевым наблюдаются активные манёвры ВСУ, сообщает телеграм-канал "Казачья Лопань Z". В том числе противник готовит линию обороны в тыловых районах Золочева на расстоянии около 20-30 км от государственной границы. Бомбардировщиками ВКС России сбрасываются авиационные бомбы северо-западнее Золочева в районе населённых пунктов Петровка и Ковали. Также нанесены бомбовые удары в районе Светличного и Дуванки, что в нескольких километрах восточнее Золочева. Также наносится огневое поражение по Золочеву, где в последние дни наблюдается большое количество применения ударных дронов российскими дроноводами. И коротко о других новостях к этому часу: 🟦 Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов, сообщают местные синоптики. По их данным, несмотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать. В понедельник 9 февраля доминантом в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки арктического воздуха, а во вторник, 10 февраля ночные морозы усилятся до 19-24°; 🟦 Под сегодняшние санкции которые подписал Владимир Зеленский попали компании из Китая, ОАЭ, Панамы и бывших республик СССР. Об этом пишет Reuters, приводя заявление Зеленского. Заявляется, что эти компании помогали поставлять комплектующие для ракет и дронов; 🟦 Генпрокуратура направила иск о передаче в собственность государства операторов систем бронирования и взаиморасчётов на воздушном транспорте, сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что АО "Сирена-Трэвел" (оператор системы бронирования Leonardo), АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путём, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем; 🟦 Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года. Коростелев преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
харьковская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bde322894814865a2abe3842fad462b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, харьковская область, россия, украина.ру, украина.ру
Новости, Украина, Харьковская область, Россия, Украина.ру, Украина.ру

В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу

15:47 08.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Золочевском направлении Харьковской области наблюдаются активные перемещения украинских войск. Российская авиация наносит бомбовые удары по нескольким населённым пунктам в районе Золочева. Об этом и других новостях к этому часу 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Обстановка на Золочевском направлении в Харьковской области Под Золочевым наблюдаются активные манёвры ВСУ, сообщает телеграм-канал "Казачья Лопань Z".
В том числе противник готовит линию обороны в тыловых районах Золочева на расстоянии около 20-30 км от государственной границы. Бомбардировщиками ВКС России сбрасываются авиационные бомбы северо-западнее Золочева в районе населённых пунктов Петровка и Ковали.
Также нанесены бомбовые удары в районе Светличного и Дуванки, что в нескольких километрах восточнее Золочева. Также наносится огневое поражение по Золочеву, где в последние дни наблюдается большое количество применения ударных дронов российскими дроноводами.
И коротко о других новостях к этому часу:
🟦 Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов, сообщают местные синоптики. По их данным, несмотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать.
В понедельник 9 февраля доминантом в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки арктического воздуха, а во вторник, 10 февраля ночные морозы усилятся до 19-24°;
🟦 Под сегодняшние санкции которые подписал Владимир Зеленский попали компании из Китая, ОАЭ, Панамы и бывших республик СССР. Об этом пишет Reuters, приводя заявление Зеленского. Заявляется, что эти компании помогали поставлять комплектующие для ракет и дронов;
🟦 Генпрокуратура направила иск о передаче в собственность государства операторов систем бронирования и взаиморасчётов на воздушном транспорте, сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что АО "Сирена-Трэвел" (оператор системы бронирования Leonardo), АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путём, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем;
🟦 Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года. Коростелев преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаХарьковская областьРоссияУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Никита Салогор и антиукраинский "мятеж" в Советской Молдавии
15:47В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу
15:37Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
15:22Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович
14:03Военкор Коц объяснил тактическое значение освобождения Глушковки и Сидоровки
14:01Что значат новые заявления Зеленского о переговорах
13:43ВС РФ продвинулись на Краматорском направлении. Главное к этому часу
13:36До шестнадцати и старше. Европа запрещает социальные сети
13:33Мишустин заявил о стабильности российской экономики и росте ВВП выше среднемирового уровня
13:31Система связи на Украине начала сыпаться, заявил нардеп Федиенко
13:00Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля
13:00В Госпогранслужбе Украины признали высокую активность российских войск в Харьковской и Сумской областях
12:56Немецкий журналист усомнился в официальных данных о линии фронта под Покровском
12:21Военкор: подразделения "Востока" развивают наступление западнее Гуляйполя
12:12Следствие установило личность пособницы в деле о покушении на генерала Алексеева, скрывшейся на Украине
12:00"Вокруг Булгакова": Степан Богданович Лиходеев
11:53Подразделения группировки "Север" заняли населённый пункт Сидоровка. Главное к этому часу
11:47Минфин США обвинил Европу в "косвенном финансировании" России через Индию
11:34Суд арестовал киллера, который совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
11:21Как прекратить русофобию в спорте: Ищенко о давлении на Россию через международные соревнования
Лента новостейМолния