Бизнес как политика. Почему Москва не путает понятия и осторожно подходит к предложениям Трампа

2026-02-06T17:53

Бизнес как политика. Почему Москва не путает понятия и осторожно подходит к предложениям Трампа - 06.02.2026 Украина.ру

Бизнес как политика. Почему Москва не путает понятия и осторожно подходит к предложениям Трампа

Почему российские эксперты не разделяют скепсиса американских, но при этом выражают сдержанный оптимизм?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_8e4501e118422d96a3ba7c777ec1a852.jpg

Бизнес не способен преобразить политические взаимоотношения и, тем более, не может быть защитой от будущих конфликтов, как этого хотели бы президент США Дональд Трамп и его командаК такому выводу накануне нового раунда переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби пришло американское издание Foreign Policy, основываясь на мнении опрошенных экспертов.По их мнению, даже после заключения мира на Украине инвестиционный климат в России останется сложным, а инвестиции в нашу страну будут сопряжены с огромными трудностями. Поэтому американским компаниям сложно будет извлечь из этого сотрудничества ожидаемую прибыль, полагают американские финансовые аналитики с большим опытом работы в России.При этом они допускают, что от возобновления экономический отношений с Россией могут выиграть компании из сырьевого сектора, привыкшие к высоким политическим рискам. Это компании работающие в нефтяной и газовой сфере, а также в области атомной энергетики.Российские эксперты, опрошенные Украина.ру только частично согласны с мнением американских коллег. К тому же, публикацию в американских СМИ нужно рассматривать с критической дистанции, так как в США имеется огромное количество заинтересованных политиков и просто влиятельных персон в срыве переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном, полагает политолог-американист Малек Дудаков."Они всяческий будут продвигать идею о том, что восстановление экономических отношений бесперспективны и что никаких больших сделок между нашими двумя странами невозможно будет заключить, что Америка ничего на этом не заработает", - рассказал политолог в интервью изданию Украина.ру.Однако их позиции вряд ли смогут повлиять на сам переговорный процесс, который все-таки продвигается. Как раз команда Трампа надеется, что в рамках этого процесса, кроме политической сделки, удастся заключить и взаимовыгодные экономические соглашения в таких областях как совместное освоение Арктики, космоса, по добыче редкоземельных металлов, отметил Дудаков."Я думаю, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы выходить на российский рынок. В свое время у них здесь были много миллиардные инвестиции. Например, здесь работал автомобильный бизнес (компания Форд), потом американский авиационный гигант Боинг, который сейчас испытывает большие проблемы — теряет рынки под давлением Эрбаса. Скорее всего, сейчас уже существует понимание, что рынками не нужно разбрасываться", - рассказал эксперт.Также из России в США поставлялись большое количество различных полезных ископаемых, критический важный титан и минеральное удобрение, напомнил Дудаков."Мы видим, что уже в 2025 году, несмотря на действие санкций, экспорт из России в США вырос примерно на 30%. Поэтому я думаю, что Трамп надеется на заключение сделки, которая будет очень выгодна для американского бизнеса", - сказал политолог.При этом он не исключил, что Трамп постарается озолотить свою собственную команду. Что-то подобное он уже сделал на ближневосточном направлении, где заключаются большие межгосударственные сделки, но при этом представители команды Трампа заключают выгодные для себя частные соглашения."В дальнейшем эти совместные проекты могут стать гарантией того, что в наших отношениях не будет масштабной эскалации, на подобие той, которая произошла в 2022 году. Гарантия слабая, но это хоть что-то", - заявил Дудаков.Вместе с тем эксперт признался, что американский бизнес может испытывать определенные сомнения, когда речь идет об инвестициях в российскую экономику. Они они вызваны прежде всего неопределенностью американского курса по отношению к России после возможной смены американской администрации в будущем, полагает Дудаков."Когда администрация в Вашингтоне поменяется, могут быть возвращены какие-то санкции, и работать в России будет сложно. Это может замедлить приток иностранных инвестиций в нашу страну. Но кто-то все-таки рискнет. Высокие риски, но отдача тоже высокая", - резюмировал Малек Дудаков.Экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак тем временем подчеркивает, что от улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, в теории, должны выиграть обе стороны. Однако развитие торговых отношений на взаимовыгодной основе американцы запросто не практикуют, заявил Дудчак в интервью изданию Украина.ру.По его словам, там, где Вашингтон может оказать давление на своих партнеров, он это и делает без малейшего угрызения совести.Что касается конкретно российско-американских отношений, потенциал для развития есть в сфере торговли, науки, а также во многих других направлениях, считает Дудчак. Здесь американцы могли бы извлечь выгоду для себя, тем более с учетом того, что нынешнее состояние двухсторонних экономических отношений не соответствует статусу двух держав, полагает он."Нынешний объем товарооборота больше похож на статистическую погрешность, чем на реальные цифры. Однако американцам важнее сохранить свое доминирование. Не в их практике подходить к делу на равных основаниях. Это было так и при предыдущей администрации, это так и при нынешней. Американцы постоянно пытаются дружить против кого-то", - заявил Дудчак.По его словам, США то агитируют Китай дружить против России, то Россию дружить против Китая.Здесь самое важное то, что никакие обещания американцев по поводу будущей выгоды от сотрудничества с ними не стали и, судя по всему, и не станут аргументами во внешней политике России."Все прекрасно знают, сколько стоит слово Трампа. Оно катастрофически девальвировано. Если американцам надо, они могут приходить со своим предложениями. Также они могут услышать предложения со стороны России. Так делается постоянно. И здесь перспективы могли бы быть достаточно радужными, если бы не было попыток США добиваться своих целей с помощью силы. К сожалению, Вашингтон о своих партнерах думает в последнюю очередь", - подытожил Александр Дудчак.Вопрос "кому выгоднее?" не такой простой, каким кажется на первый взгляд, объяснил в интервью Украина.ру экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов.По его словам, существует фундаментальная проблема в том, как в России понимают, что такое инвестиции, и как их понимает американский элитарный финансовый круг. В России инвестиции понимают как вложения в реальную сферу, создающую реальный продукт и реальные рабочие места, но в США дела обстоят несколько иначе, отметил эксперт."Считается, что капитализм в США гораздо более развит, но при этом нездоров. Тем не менее, он дает возможность Дональду Трампу и его семье за год увеличить на 70% состояние, не занимаясь никакой реальной инвестиционной продуктивной деятельностью — не создавая никаких новых производств, никаких новых продуктов, а просто осуществляя финансовые операции того или иного сорта", - рассказал Колташов.В этом смысле российский фондовый рынок для американских спекулянтов сейчас действительно не привлекателен, так как они не могут на нем заработать столько, сколько хотели бы, констатировал эксперт.Российская сфера добычи полезных ископаемых для них тоже недоступна и должна оставаться недоступной, продолжил он. Американцы могли бы заработать, например, на Гренландии, развивая там достаточно примитивные способы добычи, допускает Колташов.Все разговоры про инвестирование, про развитие экономических отношений, которое сулит большие выгоды — это потенциал, который может осуществиться в далекой перспективе, полагает политолог.В реальности в настоящее время происходит лишь восстановление контактов в условиях, когда американцы продолжают снабжать ВСУ оружием и боеприпасами, продолжил он. Таким образом США фактически продолжают вести войну против России, только не в том ключе, как это делала администрация предыдущего президента Джо Байдена, а с определенной дистанции, подчеркнул эксперт."Поэтому американцы не сделали до сих пор никаких знаковых вещей, таких как возврат дипломатической собственности, отобранной у российского посольства в США. Ни о каких больших инвестициях в Россию сейчас речь не идет", - отметил Колташов.По его словам, США могли бы инвестировать только в сферу добычи полезных ископаемых. Например в добычу редкоземельных металлов совместно в Россией, где-то за Полярным кругом и в рамках неких совместных соглашениях о разделе продукции. Тем более, еще год назад такой вариант обсуждался между Москвой и Вашингтоном, напомнил эксперт."Но даже такой теоретический вариант является королевским подарком для американцев, которые ничего хорошего для России пока не сделали. Все, что мы получили от администрации Трампа, это то, что нет ядерной войны, и это действительно факт", - резюмировал Василий Колташов.Бизнес и политика не одно и то же, подытожил в интервью нашему изданию эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Наличие совместного бизнеса не гарантирует отсутствие конфликтов в политике, и мы это видели на примере сотрудничества с Евросоюзом или с той же Украиной, отметил он.Однако совместный бизнес является косвенным сдерживающим фактором для обеих сторон, полагает эксперт."Например, торговля газом между Россией и Европой была определенным сдерживающим фактором. В 2022 году Германия опасалась давать Украине танки, рассчитывая на то, что отношения с Россией когда-то будут восстанавливаться и поэтому не надо их слишком далеко загонять в угол", - напомнил Юшков.Что касается перспектив сотрудничества американского бизнеса с российским энергетическим сектором, эксперт полагает, что этот вопрос нужно разделить на две части. Первая часть касается торговли, вторая — реализации каких-то совместных проектов, считает Юшков."Американцам выгодно торговать с Россией нефтью и топливом для ядерных электростанций, вернее обогащенным ураном. Мы до 2022 года занимали второе место по объему поставки нефти и нефтепродуктов в США, когда-то заменив Венесуэлу. Если бы они возобновили эту торговлю, они могли бы убить двух зайцев. С одной стороны они себе покупали бы нефть по выгодным условиям, с другой — Китаю меньше досталось бы российского сырья", - отметил эксперт.Когда говорим о вхождении в какие-то российские проекты, здесь США могли бы купить доли в каких-то российских крупных энергетических компаниях, допустил Юшков.Сама Россия могла бы извлечь выгоду от сотрудничества с США в энергетической сфере, если бы оно подразумевало отмену санкций, добавил эксперт. Однако возвращение американских компаний в российские проекты, например, в разработку арктического шельфа, не совсем привлекательно для этих же компаний, так как цены на нефть сейчас низкие, а разработка шельфа дорогое удовольствие, рассказал Игорь Юшков.Больше деталей в материале Татьяны Стоянович Однобокие гарантии, ложная сговорчивость, обманчивое обаяние бизнеса. 