Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-02-08T15:37
новости
оаэ
россия
москва
украина.ру
мвд
фсб
владимир путин
дмитрий песков
По словам пресс-секретаря российского лидера, в субботу вечером глава государства провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ. Также Путин и Нахайян продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита президента ОАЭ в Москву, отметил Песков.Ранее стало известно о задержании исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила личности его пособников. Подробнее в материале В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и пособников в деле о покушении на генерала АлексееваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
