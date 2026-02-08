Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева - 08.02.2026 Украина.ру
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева - 08.02.2026 Украина.ру
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По словам пресс-секретаря российского лидера, в субботу вечером глава государства провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ. Также Путин и Нахайян продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита президента ОАЭ в Москву, отметил Песков.Ранее стало известно о задержании исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила личности его пособников. Подробнее в материале В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и пособников в деле о покушении на генерала АлексееваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
новости, оаэ, россия, москва, украина.ру, мвд, фсб, владимир путин, дмитрий песков, украина.ру
Новости, ОАЭ, Россия, Москва, Украина.ру, МВД, ФСБ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина.ру

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева

15:37 08.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По словам пресс-секретаря российского лидера, в субботу вечером глава государства провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ.
Также Путин и Нахайян продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита президента ОАЭ в Москву, отметил Песков.
Ранее стало известно о задержании исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила личности его пособников. Подробнее в материале В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и пособников в деле о покушении на генерала Алексеева
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Больше материалов по теме:
НовостиОАЭРоссияМоскваУкраина.руМВДФСБВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина.ру
 
Лента новостейМолния