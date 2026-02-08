Никита Салогор и антиукраинский "мятеж" в Советской Молдавии
Никита Салогор, памятник на кладбище в Кишинёве. Фото из социальных сетей
8 февраля 1941 года в Кишинёве завершился I съезд Коммунистической партии большевиков Молдавии (КП(б)М) и началась I сессия недавно избранного Верховного Совета Молдавской ССР. Тем самым в финальную стадию входил процесс формирования высших органов государственной власти самой молодой союзной республики в составе СССР
Новое государство, как и все союзные республики, провозглашалось суверенным, но фактически оно было зависимо от Украины. Это выражалось в том, что первый секретарь ЦК КП(б)М Пётр Бородин, в отличие от своих прибалтийских коллег, не получил официального статуса в ЦК ВКП(б). Как и в бытность существовавшего до 1940 года Молдавского областного комитета КП(б)У, он входил лишь в состав ЦК украинской компартии.
В совокупности с тем, что Молдавская ССР до 1960-х годов фактически находилась в украинском правовом поле (в МССР действовали Уголовный, Гражданский и ряд иных кодексов Украины) это фактически означало, что молдавская партийно-государственная элита находилась в подчинённом к Киеву положении.
Контроль лидера КП(б)У над процессами в Кишинёве обеспечивали абсолютно лояльные ему первые руководители Советской Молдавии. Бородин вступил в компартию в1926 году и до 1937-го его жизнь была связана лишь с Днепропетровском. Для партийной работы на берега Днестра он прибыл в 1938-м с должности ответственного организатора ЦК КП(б)У в Киеве.
Выходцем с Екатеринославщины являлся и первый председатель правительства МССР Тихон Константинов. В компартии он с 1924 года, занимал с этого времени различные руководящие посты в советских и партийных органах Украинской ССР. А с 1938 года – кандидат в члены ЦК КП(б)У и одновременно председатель Совета министров Молдавской автономной республики в составе Украины. В 1941 году Верховный Совет Молдавии повысил его до статуса главы правительства союзной республики.
Единственным "молдаванином" в руководящем трио МССР "первого призыва" был Фёдор Бровко. Он происходил из приднестровской части Подольской губернии, включённой сначала в Молдавскую Автономную ССР, а затем и в союзную Молдавию. В партию он вступил в 1926 году, во время службы в армии. После учёбы в Балтской партшколе руководил отделами агитации и пропаганды в ряде районов Молдавской автономной республики. Перед избранием председателем Президиума Верховного Совета МССР Бровко занимал с 1940 года аналогичную должность в автономной республике. Непричастность Бровко к деятельности партийных структур на "материковой" Украине компенсировалась тем, что он находился на, пожалуй, наименее важном посту в правящем триумвирате.
12 октября 2024, 08:00История100 лет Молдавской АССР: как детище Фрунзе и Котовского помогло сохраниться русскоязычному ПриднестровьюНа сессии Всеукраинского Центрального исполнительного комитета 12 октября 1924 года было принято решение о создании в составе УССР молдавской автономной республики. Эта автономия помогла сохраниться бессарабскому культурному своеобразию во времена большевистской украинизации, а сейчас является исторической базой Приднестровской республики
Стоит ли удивляться, что эти руководители Советской Молдавии не были особо настойчивыми в деле её территориального размежевания с Украиной?
Ничто не угрожало доминированию КП(б)У над молдавской партийно-государственной элитой до начала Великой Отечественной войны. Однако во время эвакуации руководство КП(б)М, Совет министров и Президиум Верховного Совета республики переехали в город Ленинск Сталинградской области (на восточном берегу Волги), т.е. на территорию Российской Федеративной республики. К тому же украинской партийной номенклатуре в 1941-м стало явно не до "молдаван".
Осенью 1941-го ассигнования на содержание руководящих органов Молдавской ССР в эвакуации существенно сократились. Молдавский историк Игорь Кашу определяет их в размере 135 тысяч рублей, что было почти в два раза меньше, чем запрашивалось. Средства были выделены на зарплаты лишь двух секретарей ЦК КП(б)М, двух начальников отделов, бухгалтера и водителя. Правительство и Верховный Совет МССР из перечня расходов исчезли.
В этот период конкуренцию Бородину за лидерство в Молдавской компартии начал составлять второй секретарь КП(б)М Никита Салогор. Он происходил из левобережной части Херсонской губернии, но имел молдавские корни. В партию вступил уже после переезда в Молдавскую АССР (в 1930 году), а с 1924 руководил сельскохозяйственными предприятиями. Окончил Академию народного хозяйства имени Плеханова. До назначения вторым секретарём возглавлял исполкомы районного и уездного уровня в Приднестровье и Бессарабии.
Тем самым второй секретарь компартии Молдавии относительно слабо зависел от верхушки КП(б)У, поскольку в основном занимался хозяйственной работой и какие-либо органы украинской компартии не возглавлял.
10 июля 2020, 15:00ИсторияКак украинцы управляли Советской Молдавией10 июля 1940 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли совместное решение поддержать предложение "молдавских организаций" по образованию Союзной Молдавской Республики. В реалиях Советского Союза это означало, что решение уже принято, и Верховному Совету СССР лишь оставалось легализовать решение о создании МССР, что он в начале августа того же года и сделал
Позиции Салогора укреплялись ещё и тем, что с первых месяцев войны Бородин был занят в Военном совете Южного фронта. Его военная карьера складывалась не вполне успешно, а противоречия с соратниками по молдавской партийной организации усиливались. Возможно, последнее происходило и из-за того, что Бородину не удалось увеличить снабжение эвакуированных органов КП(б)М, добиться их переезда в Москву (где продолжало работать представительство Молдавской ССР).
В августе 1942 года Бородин был переведён руководить политоделом одной из дивизий Карельского фронта, а месяцем позже временно исполняющим обязанности главы КП(б)М стал Салогор.
Последний продолжал возглавлять республиканскую компартию и в 1944 году, когда советские войска вновь вступили на территорию Молдавской ССР. Видимо следствием смещения баланса между "украинцами" и "молдаванами" в Кишинёве стала отправка в июне 1946 года обращения за подписью Салогора Иосифу Сталину о необходимости пересмотра границы республики с УССР.
Руководитель КП(б)М предлагал передать в состав Молдавии территории бывших Измаильского, Аккерманского и Хотинского уездов, ставших частью Украины в 1940 году. Более того, к своему письму Салогор приложил записку Бровко, адресованное Бюро ЦК КП(б) Молдавии, в которой содержался призыв к воссозданию Молдавии в границах средневекового княжества: от Карпат до Днестра и Чёрного моря.
Примечательно, что на момент обращения Салогора к Сталину на высших должностях МССР не было бывших партийных функционеров КП(б)У. Главой правительства Молдавии с апреля 1945 года являлся Николай Коваль – земляк Бровко, бывший работник аграрной отрасли.
6 февраля 2025, 07:59ИсторияЮжная Бессарабия: борьба МССР за выход к морю5 февраля экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "Советскую Молдавию лишили статуса морской державы. У нас отняли юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущёва". Додон ошибается – Советская Молдавия никогда не имела выхода к морю, его получила независимая Молдавия в 2006 году
Антиукраинское "восстание" дорого стоило его участникам. Спустя месяц после отправки своего знаменитого письма в Москву Салогор был отстранён от управления республиканской партией и отправлен на работу в Краснодарский край. В Молдавию он смог вернуться в 1950 году, после чего занимал второстепенные должности в Совете Министров.
Бровко потерял должность главы Президиума Верховного Совета в 1951 году. Впоследствии он также работал на административных должностях второй величины.
На повышение пошёл лишь Коваль, возглавивший в 1946 году КП(б)М. Его карьерный взлёт произошёл скорее всего из-за того, что он не стал подписывать петицию Салогора.
Учинивший расправу над кишинёвскими руководителями всесильный Никита Хрущёв (член Политбюро ВКП(б) и первый секретарь КП(б)У) решил сделать ставку на робкого молдавского премьер-министра. Однако это было лишь промежуточное решение и в 1950 году руководить компартией Молдавии из Днепропетровска прибыл Леонид Брежнев (как когда-то Бородин). Полная подконтрольность Кишинёва Киеву была восстановлена.
Подписывайся на