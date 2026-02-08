https://ukraina.ru/20260208/general-moroz-vnosit-korrektivy-na-pole-boya-1075389760.html

"Генерал Мороз" вносит коррективы на поле боя

Зима диктует свои правила ведения боевых действий. Низкие температуры и пронизывающий степной ветер за время проведения спецоперации на Украине стали нормой. Это обстоятельство влияет и на тактику штурмовых групп, и сказывается на взаимодействии артиллерии и беспилотников.

Безусловно, теплая и удобная одежда не менее важна, чем исправное оружие, комфортные бытовые условия, своевременный подвоз снарядов, воды и продовольствия. Военнослужащие по обе стороны фронта сидят в промерзших окопах и "голых" лесопосадках. Тот, кто не позаботился о зимней полевой форме, быстро схватывает простуду или воспаление легких.К примеру, обладатели антидроновых пончо не замерзнут точно. С недавнего времени эта разработка российской оборонки массово применяется штурмовиками для скрытного выхода на позиции противника — как правило, в темное время суток. Специальная накидка, делающая человека невидимым для тепловизоров, довольно тяжелая. Состоит из нескольких слоев, удерживающих тепло человеческого тела внутри. Летом в пончо, конечно, очень жарко. Но зимой эта спецодежда отлично согревает и защищает от мокрого снега.Военные на передовой особо подчеркивают, что даже превосходно одетый и экипированный солдат в сильные морозы долго не протянет на открытой местности. Поэтому обустройство фронтового быта также входит в число первоочередных задач для любого подразделения на линии боевого соприкосновения. На новых позициях бойцы первым делом берутся за лопаты, ломы, кирки, чтобы надежно укрыться от дронов на открытой местности, жизненно необходимо уйти глубже под землю. В зимний период блиндаж становится спасением не только от дронов-камикадзе, но и от пронизывающих степных ветров.Еще в первый год СВО наши военные умельцы реализовали любопытное фортификационное решение. Строительная техника вырывает котлован, внутрь краном загружают стандартный морской контейнер. Наружу выводят две трубы — для вентиляции и под буржуйку. Всю конструкцию накрывают толстой бетонной плитой и засыпают землей. Изнутри контейнер обшивают досками или выгонкой. В результате получается удобное, сухое и устойчивое к обстрелам жилье, где помещается мотострелковое отделение."Главный друг солдата зимой — печка-буржуйка, — считает офицер-десантник с позывным Леший. — Мы еще с сентября запасаем топливо: дрова, горючие брикеты, уголь. Часто со всех сторон обкладываем печки кирпичами — это дает дополнительное тепло. Бойцов стараемся кормить высококалорийной пищей, чтобы меньше мерзли. Так, караульным в обязательном порядке выдаем по бутерброду с толстым шматом сала — очень выручает в холода".Еще один немаловажный фактор — трудности с маскировкой. Если летом колонну бронетехники можно спрятать в лесопосадке, то с ноября "зеленка" исчезает. Надежных укрытий немного. Вдобавок следы от танков, БМП, самоходок и грузовиков прекрасно просматриваются с воздуха. Наконец, в морозы горячие двигатели за километры видно через тепловизионные приборы. Это, как правило, учитывают: наносят на технику зимний камуфляж, маскируют специальными накидками, снижающими теплоизлучение. Перебрасывают силы и средства в туман и метель, когда с авиаразведкой очень сложно. Зима для дроноводов — самое неприятное время. Помимо осадков — низкая облачность, вынуждающая "крылья"-разведчики опускаться на высоты, где их могут визуально обнаружить и сбить. Своя беда и у операторов квадрокоптеров — аккумуляторы садятся очень быстро. Опытный дроновод прячет запасные АКБ под верхнюю одежду, ближе к телу, чтобы не мерзли.За четыре года спецоперации определенный опыт накопился. Временные рамки старта зимней кампании можно очертить следующим образом — как только земля твердеет и снег ложится твердым покрывалом. В тот момент, когда он начинает таять, — весна. В Донбассе этот период начинается примерно с середины января (обычная погода на Новый год — дождь) и заканчивается в начале марта. Отчасти это прослеживается и по динамике интенсивности боевых действий. Как следствие, длина зимней кампании — около полутора-двух месяцев.Второй особенностью, безусловно, является короткий световой день. А значит, время активных боевых действий тоже сокращается просто по причине того, что никакой прибор ночного видения не сможет обеспечить полноценного зрения, а также объективно не может быть у большинства личного состава на ЛБС. "Но воевать даже в сильные морозы легче, чем в сезон осенних дождей. Осадки размывают дороги и превращают их в непроходимое месиво. Техника вязнет, а логистика замедляется в разы. Мороз нейтрализует главный логистический кошмар распутицы — непролазную грязь, которая может остановить движение целых армий", — уверены авторитетные военные специалисты.Они поясняют, что сильные морозы приводят к промерзанию грунта, а это позволяет широко использовать военную технику и, соответственно, быстро перебрасывать войска. Это особенно важно при штурмовых действиях, как, например, в Купянске или Покровске. В то же время на эффективность обороны холодная зима влияет неоднозначно. В морозы гораздо тяжелее возводить полевые фортификации. Однако если окоп или блиндаж был вырыт в тёплую погоду, то земля становится твёрдой, как бетон, обеспечивая прочную и сухую защиту.Военный эксперт Алексей Суконкин обратил внимание на то, что зимний период сопряжён с большими рисками прежде всего для пехотинцев. "У обеих сторон конфликта появились средства обогрева, которые не демаскируют позиции, но реальность такова, что пехота всё равно мёрзнет и слишком долго сидеть в окопах не будет. Вместе с тем передвижение бойцов довольно легко фиксируется тепловизорами, которые, например, часто устанавливаются на дроны", — рассказал Суконкин.Идеальная погода зимой — это чуть выше нулевой отметки. В зоне СВО она бывает нечасто. Таким образом, зима — это всегда серьёзный вызов для расчётов БПЛА, от которых во многом зависят разведка и поражение подавляющего большинства наземных целей. Дроны будут летать на меньшие дальности, и их придётся чаще запускать. Впрочем, российские дроноводы встречают уже не первую зиму и прекрасно понимают, как грамотно действовать при отрицательных температурах. Слякоть и распутица снижают манёвренность. Однако грунт довольно быстро твердеет, как только наступают отрицательные температуры. Если потом не начинается сильный снегопад, то наступлению ничто не помешает.На самом деле климатические условия примерно в равной степени влияют на обе противоборствующие стороны и сказать, что генерал Мороз или генерал Грязь однозначно воюют на стороне Украины или России, нельзя. Есть, безусловно, регионы, где в некоторые периоды года воевать просто невозможно. Это, в частности, в ходе Великой Отечественной войны относилось к таким фронтам, как Волховский и Северо-Западный. Все наступательные операции проводились там либо зимой (грязь и болота замерзли), либо в августе-сентябре (грязь немного подсохла)Что касается большинства украинских рек, то преимущественное успешное использование их ВСУ в качестве естественных оборонительных рубежей вызвано не столько временами года, а природным ландшафтом. Правый берег рек на юге-востоке Украины всегда выше левого. А это означает, что за ВСУ всегда остаются господствующие высоты, а все действия российских частей и соединений для украинских наблюдательных пунктов – как на ладони. Что касается форсирования рек наступающими войсками в условиях морозов. Здесь также свои особенности. К примеру, средняя толщина льда на реке Оскол может достигать 0,45 м (эта цифра очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха в те или иные зимы и продолжительности морозного периода). Такой же толщины лед в морозное время года может быть на реке Гайчур и остальных водных артериях в зоне боевых действий.Безопасная толщина льда при переходе личного состава должна быть не менее 10 см, для проезда автомобилей – не менее 30 см, танков и тяжелой гусеничной техники – не менее 70 см. Пехота пройдет (каждый конкретный случай, надо, безусловно, уточнять), а вот для техники в любом случае ВС РФ приходится в ходе наступательных действий на путях выдвижения войск оборудовать и содержать переправы через водные преграды. А это, как известно, в условиях массированного боевого применения противником беспилотных летательных аппаратов не самая простая задача.На интенсивность боевых действий в ходе СВО и в настоящее время влияют не только мороз, а метеоусловия, ограничивающие применение БПЛА, то есть туман, снег, метель. Иными словами, такие значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости или сильный порывистый ветер переменных направлений, при которых полеты дронов малоэффективны.В ходе вооруженных конфликтов (спецоперация не исключение) климат не играл какой-либо решающей роли. "Генерал Мороз" может внести определенные коррективы. Главное, как и сотни лет назад, заключается только в одном – в таланте командиров и степени выучки войск, умении быстро и эффективно подстраиваться под реалии современной войны.О том, как развивалась боевая ситуация на минувшей неделе в зоне СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Наши войска активно используют фланговые и маневренные действия"

