"Валентинка" от Безоса - Трампу, принц Гарри и ВСУшники, черные юмористы вышли из моды. События культуры

Фильм о первой леди Америки, зависть Меган Маркл, реальный срок за насмешки над ветеранами спецоперации и депортация шоуменов-русофобов. Так выглядит культурная повестка первой недели февраля.

Мелания против МеганНа этой неделе в американский прокат вышел документальный фильм "Мелания" - и сразу же собрал рекордную кассу. Прокатные сборы за уик-энд достигли 8 миллионов долларов, что является высшим баллом для документалистики за последнее десятилетие. Правда, сам фильм стоит 75 миллионов и 35 из них ушли на рекламу. Но дело того стоило: теперь и первая леди США, и ее муж Дональд Трамп лучше понимают, на какое количество консервативных симпатиков могут рассчитывать - ведь на фильм ломанулись, в основном, cторонники республиканцев. "Фильм мобилизует консерваторов на юге США, а рекламная кампания с участием Дональда Трампа привлекает зрителей в крупных городах", - отмечает The Hollywood Reporter, явно намекая на предстоящие выборы в Конгресс.При этом отзывы публики отличаются как море от морской свинки: 99% обычных зрителей в восторге от документалки с Меланией, а вот профессионалы от кино весьма прохладно оценили комплимент владельца "Амазона", миллиардера Безоса президентской чете. А почему собственно? Разве не сделал такой же подарочный фильм украинским зрителям миллиардер Виктор Пинчук, презентовав сериал "Слуга народа" перед президентскими выборами Зеленского? Причем, украинский олигарх проплатил широкоформатный фильм, а не скромную документалку. Тем не менее, киноленту о первой леди Америки критики сравнивают с экранизацией пресс-релиза и упрекают за отлакированный официоз. Впрочем, доля правды у рецензентов есть: фильм "Мелания" снят для одного зрителя, а главная героиня показана, как супермодель - идеальная, стильная, успешная. Ленте немного не хватает человечности: миссис Трамп не появляется в кадре в неофициальном образе, а ведь она, наверняка, носит спортивный костюм, а то и домашний халат. По ходу фильма понятно, что Мелания грустит о своей умершей недавно матери, но где семейные фото с самым близким человеком, кадры из детства? Точно также можно догадаться, что первая леди беспокоится за своего сына после покушения на Трампа накануне выборов, но понять это можно лишь по одной, вскользь брошенной фразе о запрете покидать машину. Хотя, наверняка, многие зрители (а среди них 70% cоставляют женщины) хотели бы лучше понять чувства Мелании-матери. Правда, эффектная укладка, идеальный макияж, безупречный наряд - это, в какой-то мере, и защитная реакция первой леди Америки и ее изюминка. В отличие от той же Мишель Обамы, которая устроила огородик возле Белого дома и сажала там овощи - ну совсем как приезжие галичане в центре Киева во время майдана, Мелания предстает изысканной и модной. Она подбирает луки для инаугурации, вместе с дизайнерами, стилистами и декораторами обсуждает мельчайшие детали грядущих торжественных приемов и меню. Но что в этом плохого? Ведь зритель наверняка хочет увидеть "изнанку" подобных торжеств и узнать, кто и как готовит мероприятие, которое смотрит весь мир? Еще смешней слушать претензии киноэкспертов о том, что Мелания Трамп неправильно освещает тему эмиграции: она для инаугурационного ужина просит сделать президентскую гравировку на хрустальных бокалах из Словении, но ни слова не говорит о том, как администрация Трампа "ущемляет права" мигрантов из Африки и Азии. Сказывается влияние современного Голливуда, где большинство фильмов подчинялось либеральной повесточке с доминированием темнокожих одноногих лесбиянок, пораженных в правах. Фильм "Мелания" нарочито контрастирует с этими глобалистскими штампами, и в этом кроется его главное достоинство.Недаром же американская документалка о первой леди США зацепила британскую королевскую семью. Не успел фильм "Мелания" выйти на экраны, как несостоявшаяся актриса Меган Маркл попыталась снять собственное "хоум видео". Жена принца Гарри выложила в соцсетях кадры, которые показывают, как младший сын короля обожает украинцев и ВСУ, и хранит в рабочем кабинете стенд с шевронами украинской армии, который ему подарили ветераны на "Играх Непокоренных-2025". На видео можно увидеть нарукавные нашивки 3-й штурмовой бригады ("Азов"), Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" и другие. Правда, на шевронах почему-то не видать фашистских свастик и "волчьих крюков", которыми традиционно изобилуют нашивки "непокоренных". Неужто королевская семья постеснялась их выставлять и умышленно вводит в заблуждение миллионы британцев, cимпатизирующих укровоякам? Но как бы то ни было, а скромный видосик герцогини Сассекской приурочен к очередной поездке принца Гарри на "Игры непокоренных": там он будет демонстрировать солидарность Лондона и Киева и обещать украинским "героям" поддержку- лишь бы они продолжали воевать за интересы короны. Правда, злые языки уже сопоставили бюджеты фильма "Мелания" и домашнего видео супруги принца, и сделали вывод, что "бабло побеждает зло", а Трамп легко поломает британскую ось на Украине в процессе своего миротворчества. Может, и об этом когда-нибудь снимут фильм, и Дональду Фредовичу вручат "Оскар" вместо Нобелевки.Несмешные шутки Останина и СабуроваСразу два комика, успешно "косившие" деньги в России, получили свой приговор: Артем Останин был осужден на 6 лет за насмешки над героями СВО, а казахского юмориста Нурлана Сабурова депортировали из России, запретив на 50 лет въезд в страну.Напомним, что розовобородый стендапер Останин в прошлом году разместил в интернете оскорбительные видео своих выступлений, где он шутил про безногого военного-инвалида в метро и отпускал пьяные остроты в воображаемом диалоге с Иисусом Христом. И совершенно неожиданно для себя и поклонников выяснил, что его юмор тянет на статью 148 УК ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и статью 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). На суде юморист свою вину отрицал и вообще пытался играть роль жертвы: "Я желаю, чтобы никто не оказывался в ситуации такого жесточайшего правового произвола, в котором оказался я", - в своем последнем слове заявил шутник. Правда, стенания о невиновности несколько размывает попытка побега Останина - он пытался слинять в Минск, сообразив, что "зашел не в ту дверь". Однако, белорусские силовики задержали разжигателя ненависти и передали в Россию, где он предстал перед судом. Кстати, на суде Останин вел себя непринужденно: улыбался и хохмил во время вынесения приговора, явно не понимая как можно "наказывать за слова". Именно так пытаются изобразить ситуацию коллеги и друзья стендапера, да и западные СМИ пишут о давлении на свободу слова и практиках Северной Кореи. Неудивительно что при такой поддержке стендапер никакого раскаяния не чувствует, и даже не пытался извиниться перед теми, кого его скабрезные шутки оскорбили или ранили. Но больше всего Останин возмущен "доносами" россиян, из-за которых он сел на скамью подсудимых. Действительно, инициатива в этом случае исходила не от спецслужб или государства, а от организованного сегмента гражданского общества. Именно общественные активисты из движения "Зов народа" обратились к правоохранительным органам с требованием дать правовую оценку так называемому "чёрному юмору" стендап-комика, который, по их мнению, эксплуатировал чужую трагедию в развлекательных целях. Ситуация, кстати, во многом повторяет кейс с певицей Ларисой Долиной, когда реакция власти и судебной системы последовала под давлением публичного запроса снизу. О чем это говорит? О том, что общественная мобилизация может горы свернуть, а горизонтальные связи теперь работают так, что культурные конфликты все чаще решаются не кулуарно, а через демонстративные правовые процедуры.И высылка из РФ очередного "звездного" юмориста Нурлана Сабурова это только подтверждает. Комик традиционно сделал на российской публике имя и состояние: его гонорары достигали планки в 10 тысяч долларов, шоумен, начинавший свою карьеру в Екатеринбурге, в итоге приобрел дом под Москвой в элитном поселке, земельный участок и два автомобиля (включая "Гелендваген"), общей стоимостью около 160 миллионов рублей. Но после того, как Россия дала Сабурову богатство, успех и славу, он начал зарабатывать очки у русофобской публики, критиковать цели СВО и публично высмеивать россиян, выехавших в Казахстан. Примечательно, что концерты комика в российских городах (Екатеринбург, Тюмень и др.) уже отменялись в конце 2025 года из-за резонанса вокруг его высказываний. Однако, шоумен таких "тонких" намеков не понял. B результате, был задержан в аэропорту Внуково, где ему выдали официальный запрет на въезд в Россию сроком на полвека.Этих двух примеров вполне достаточно, чтобы сделать общий вывод: эпоха, когда можно было зарабатывать на российской аудитории и параллельно публично работать на её дискредитацию, закончилась. Подобные решения становятся не моральной оценкой, а инструментом отсечения артистов типа Галкина**, Наргиз, Останина или Сабурова из культурного и медийного пространства РФ. Да и из экономического, чего уж греха таить. Надо полагать, что заканчивается период символической терпимости к выходкам звездных мальчиков и девочек и наблюдается переход к жесткой фильтрации лицемеров и предателей.О других культурных событиях - в статье ""Грэмми" против Трампа. Почему нынешнему лидеру США не хотят подпевать"*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремистской и террористической, запрещена в РФ**Признан в РФ иноагентом

