https://ukraina.ru/20260207/protivnik-budet-unichtozhen-analitik-o-tom-kak-budet-reshatsya-vopros-s-gruppirovkoy-vsu-v-kupyanske-1075308525.html

Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске

Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске - 07.02.2026 Украина.ру

Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске

Российские войска нарезают зону контроля ВСУ на несколько частей и методично уничтожают группировку противника в Купянске, она будет полностью ликвидирована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2026-02-07T06:00

2026-02-07T06:00

2026-02-07T06:00

новости

купянск

украина

россия

самойлов

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073150664_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_16914c27a4e0262d366aab7c4c1788f7.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о том, как будет решаться вопрос с Купянской группировкой ВСУ, Самойлов заявил, что она будет уничтожена. По его словам, до морозов ВСУ было "некуда выдавливаться", потому что у них за спиной — несколько километров пересохшего Оскола."Когда мы разговаривали месяц назад, ВСУ во время наступления на Купянск заняли юго-восточную часть города и молочно-консервный комбинат", — напомнил аналитик.Эксперт добавил, что Украина тогда заявляла, что им удалось наладить снабжение дронами. Но мы не слышали, чтобы окруженная группировка пыталась прорваться к своим и уйти на западный берег, уточнил Самойлов."Да, часть Купянска пришлось оставить, потому что противник подогнал туда огромное количество войск с Запорожья, а мы сразу пошли вперед. Именно этим объясняется освобождение Терноватого и других населенных пунктов", — констатировал аналитик.Российские войска нарезают их зону контроля на несколько частей и методично уничтожают противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

купянск

украина

россия

купянское направление

харьков

харьков новости

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, украина, россия, самойлов, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, купянск новости, купянское направление, война, война на украине, харьков, харьков новости, харьковскийфронт