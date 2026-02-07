Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске - 07.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260207/protivnik-budet-unichtozhen-analitik-o-tom-kak-budet-reshatsya-vopros-s-gruppirovkoy-vsu-v-kupyanske-1075308525.html
Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске
Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске - 07.02.2026 Украина.ру
Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске
Российские войска нарезают зону контроля ВСУ на несколько частей и методично уничтожают группировку противника в Купянске, она будет полностью ликвидирована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2026-02-07T06:00
2026-02-07T06:00
новости
купянск
украина
россия
самойлов
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073150664_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_16914c27a4e0262d366aab7c4c1788f7.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, как будет решаться вопрос с Купянской группировкой ВСУ, Самойлов заявил, что она будет уничтожена. По его словам, до морозов ВСУ было "некуда выдавливаться", потому что у них за спиной — несколько километров пересохшего Оскола."Когда мы разговаривали месяц назад, ВСУ во время наступления на Купянск заняли юго-восточную часть города и молочно-консервный комбинат", — напомнил аналитик.Эксперт добавил, что Украина тогда заявляла, что им удалось наладить снабжение дронами. Но мы не слышали, чтобы окруженная группировка пыталась прорваться к своим и уйти на западный берег, уточнил Самойлов."Да, часть Купянска пришлось оставить, потому что противник подогнал туда огромное количество войск с Запорожья, а мы сразу пошли вперед. Именно этим объясняется освобождение Терноватого и других населенных пунктов", — констатировал аналитик.Российские войска нарезают их зону контроля на несколько частей и методично уничтожают противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
купянск
украина
россия
купянское направление
харьков
харьков новости
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073150664_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_b667ae9b069a795c8335ae56bc963611.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, украина, россия, самойлов, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, купянск новости, купянское направление, война, война на украине, харьков, харьков новости, харьковскийфронт
Новости, Купянск, Украина, Россия, Самойлов, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, купянск новости, Купянское направление, война, война на Украине, Харьков, Харьков новости, ХарьковскийФронт

Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске

06:00 07.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкФронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска нарезают зону контроля ВСУ на несколько частей и методично уничтожают группировку противника в Купянске, она будет полностью ликвидирована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос журналиста о том, как будет решаться вопрос с Купянской группировкой ВСУ, Самойлов заявил, что она будет уничтожена. По его словам, до морозов ВСУ было "некуда выдавливаться", потому что у них за спиной — несколько километров пересохшего Оскола.
"Когда мы разговаривали месяц назад, ВСУ во время наступления на Купянск заняли юго-восточную часть города и молочно-консервный комбинат", — напомнил аналитик.
Эксперт добавил, что Украина тогда заявляла, что им удалось наладить снабжение дронами. Но мы не слышали, чтобы окруженная группировка пыталась прорваться к своим и уйти на западный берег, уточнил Самойлов.
"Да, часть Купянска пришлось оставить, потому что противник подогнал туда огромное количество войск с Запорожья, а мы сразу пошли вперед. Именно этим объясняется освобождение Терноватого и других населенных пунктов", — констатировал аналитик.
Российские войска нарезают их зону контроля на несколько частей и методично уничтожают противника, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскУкраинаРоссияСамойловСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациякупянск новостиКупянское направлениевойнавойна на УкраинеХарьковХарьков новостиХарьковскийФронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Владимир Заманский: 100 лет последнему актёру-фронтовику
07:59Киевский "банкет во время чумы", дождь из рептилий и коллекция "людоеда". Неделя необычных фотофактов
07:44"Валентинка" от Безоса - Трампу, принц Гарри и ВСУшники, черные юмористы вышли из моды. События культуры
07:32Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления Украиной
07:06""Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
07:05Чемпионка Сочи-2014, оскандалившийся знаменосец и провокаторы: кто представляет Украину на Олимпиаде
07:00Олег Шаландин: США в тихой истерике от "Орешника" и "Буревестника", поэтому они взяли паузу насчет ДСНВ
06:15"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины
06:00Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске
05:30Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
05:15"Дома начнут просто замерзать": Анпилогов о необратимых последствиях коллапса украинской энергетики
05:00Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ
04:45Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины
04:30"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого
04:15Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе
04:00"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине
00:13Оперативная обстановка на фронте: продвижение и позиционные бои на ключевых направлениях
00:09Неожиданная активность: Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области
00:03Украинские СМИ пытается объяснить населению "опасность" Александра Пушкина
00:00Обнародованы факты сотрудничества ОУН* с гитлеровской Германией
Лента новостейМолния