Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске
Российские войска нарезают зону контроля ВСУ на несколько частей и методично уничтожают группировку противника в Купянске, она будет полностью ликвидирована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2026-02-07T06:00
Отвечая на вопрос журналиста о том, как будет решаться вопрос с Купянской группировкой ВСУ, Самойлов заявил, что она будет уничтожена. По его словам, до морозов ВСУ было "некуда выдавливаться", потому что у них за спиной — несколько километров пересохшего Оскола."Когда мы разговаривали месяц назад, ВСУ во время наступления на Купянск заняли юго-восточную часть города и молочно-консервный комбинат", — напомнил аналитик.Эксперт добавил, что Украина тогда заявляла, что им удалось наладить снабжение дронами. Но мы не слышали, чтобы окруженная группировка пыталась прорваться к своим и уйти на западный берег, уточнил Самойлов."Да, часть Купянска пришлось оставить, потому что противник подогнал туда огромное количество войск с Запорожья, а мы сразу пошли вперед. Именно этим объясняется освобождение Терноватого и других населенных пунктов", — констатировал аналитик.Российские войска нарезают их зону контроля на несколько частей и методично уничтожают противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос журналиста о том, как будет решаться вопрос с Купянской группировкой ВСУ, Самойлов заявил, что она будет уничтожена. По его словам, до морозов ВСУ было "некуда выдавливаться", потому что у них за спиной — несколько километров пересохшего Оскола.
"Когда мы разговаривали месяц назад, ВСУ во время наступления на Купянск заняли юго-восточную часть города и молочно-консервный комбинат", — напомнил аналитик.
Эксперт добавил, что Украина тогда заявляла, что им удалось наладить снабжение дронами. Но мы не слышали, чтобы окруженная группировка пыталась прорваться к своим и уйти на западный берег, уточнил Самойлов.
"Да, часть Купянска пришлось оставить, потому что противник подогнал туда огромное количество войск с Запорожья, а мы сразу пошли вперед. Именно этим объясняется освобождение Терноватого и других населенных пунктов", — констатировал аналитик.
Российские войска нарезают их зону контроля на несколько частей и методично уничтожают противника, резюмировал собеседник издания.