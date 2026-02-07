https://ukraina.ru/20260207/golovnaya-bol-dlya-kieva-voennyy-ekspert-o-novoy-sisteme-svyazi-dronov-kamikadze-1075333967.html

Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе

Российские ударные дроны "Герань" используют для связи mesh-сеть, которую практически невозможно заглушить. Эта технология заменяет "Старлинк" и позволяет дронам координировать удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

Обсуждая историю со "Старлинком", на который, по сообщениям, стали устанавливать российские "Герани", Анпилогов указал на наличие более совершенной российской альтернативы. Он описал принцип работы новой системы. "В частности, "Герани" за счет массового применения используют mesh-сеть, которая выстраивается самими дронами", — сказал Анпилогов. "Эти модемы стали для киевского режима головной болью. Их сигнал крайне сложно глушится", — добавил он.По словам эксперта, подавить такую сеть крайне сложно. "Может ли украинская ПВО уничтожить дроны, которые летят и создают mesh-сеть одним фактом присутствия? Нет, не может", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света" на сайте Украина.ру.

