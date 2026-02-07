Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе - 07.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260207/golovnaya-bol-dlya-kieva-voennyy-ekspert-o-novoy-sisteme-svyazi-dronov-kamikadze-1075333967.html
Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе
Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе - 07.02.2026 Украина.ру
Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе
Российские ударные дроны "Герань" используют для связи mesh-сеть, которую практически невозможно заглушить. Эта технология заменяет "Старлинк" и позволяет дронам координировать удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-02-07T04:15
2026-02-07T04:15
новости
россия
киев
алексей анпилогов
вс рф
украина
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_a6e2dccc5e968612324cb2959856ad26.jpg
Обсуждая историю со "Старлинком", на который, по сообщениям, стали устанавливать российские "Герани", Анпилогов указал на наличие более совершенной российской альтернативы. Он описал принцип работы новой системы. "В частности, "Герани" за счет массового применения используют mesh-сеть, которая выстраивается самими дронами", — сказал Анпилогов. "Эти модемы стали для киевского режима головной болью. Их сигнал крайне сложно глушится", — добавил он.По словам эксперта, подавить такую сеть крайне сложно. "Может ли украинская ПВО уничтожить дроны, которые летят и создают mesh-сеть одним фактом присутствия? Нет, не может", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_67:0:734:500_1920x0_80_0_0_cd337bb7468175f4ff3a5c8dfbc2640e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, алексей анпилогов, вс рф, украина, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, военный эксперт
Новости, Россия, Киев, Алексей Анпилогов, ВС РФ, Украина, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, военный эксперт

Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе

04:15 07.02.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Читать в
ДзенTelegram
Российские ударные дроны "Герань" используют для связи mesh-сеть, которую практически невозможно заглушить. Эта технология заменяет "Старлинк" и позволяет дронам координировать удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Обсуждая историю со "Старлинком", на который, по сообщениям, стали устанавливать российские "Герани", Анпилогов указал на наличие более совершенной российской альтернативы.
"Старлинк" всегда рассматривался нами как вспомогательная система. Это коробочное решение, которое позволяла нам передавать видеосигнал с "Гераней" и осуществлять корректировку целей. Но есть же альтернативные "Старлинку" технологии", — заявил эксперт.
Он описал принцип работы новой системы. "В частности, "Герани" за счет массового применения используют mesh-сеть, которая выстраивается самими дронами", — сказал Анпилогов. "Эти модемы стали для киевского режима головной болью. Их сигнал крайне сложно глушится", — добавил он.
По словам эксперта, подавить такую сеть крайне сложно. "Может ли украинская ПВО уничтожить дроны, которые летят и создают mesh-сеть одним фактом присутствия? Нет, не может", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевАлексей АнпилоговВС РФУкраинаУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:15"Дома начнут просто замерзать": Анпилогов о необратимых последствиях коллапса украинской энергетики
05:00Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ
04:45Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины
04:30"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого
04:15Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе
04:00"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине
00:13Оперативная обстановка на фронте: продвижение и позиционные бои на ключевых направлениях
00:09Неожиданная активность: Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области
00:03Украинские СМИ пытается объяснить населению "опасность" Александра Пушкина
00:00Обнародованы факты сотрудничества ОУН* с гитлеровской Германией
23:46По всей Украине продолжается массированный пуск ударных беспилотников
23:15ВС РФ дальше продвигаются на Восточно-Запорожском направлении
23:11Правительство Польши рассматривает возможность покупки украинского банка
22:53Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше
22:44В сказочные цифры Зеленского не верят даже отбитые украинские нацисты
22:28В нескольких регионах России объявлена опасность атак беспилотников. Главные новости к этому часу
22:15Беспилотники "Герань" наносят удары по Запорожью и западным областям Украины
22:10В результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель
22:07Второй за неделю дрон упал на территории польской военной базы
22:04Украинские СМИ предполагают причастность итальянской мафии к убийству банкира
Лента новостейМолния