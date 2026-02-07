Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Российские ударные дроны "Герань" используют для связи mesh-сеть, которую практически невозможно заглушить. Эта технология заменяет "Старлинк" и позволяет дронам координировать удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Обсуждая историю со "Старлинком", на который, по сообщениям, стали устанавливать российские "Герани", Анпилогов указал на наличие более совершенной российской альтернативы.
"Старлинк" всегда рассматривался нами как вспомогательная система. Это коробочное решение, которое позволяла нам передавать видеосигнал с "Гераней" и осуществлять корректировку целей. Но есть же альтернативные "Старлинку" технологии", — заявил эксперт.
Он описал принцип работы новой системы. "В частности, "Герани" за счет массового применения используют mesh-сеть, которая выстраивается самими дронами", — сказал Анпилогов. "Эти модемы стали для киевского режима головной болью. Их сигнал крайне сложно глушится", — добавил он.
По словам эксперта, подавить такую сеть крайне сложно. "Может ли украинская ПВО уничтожить дроны, которые летят и создают mesh-сеть одним фактом присутствия? Нет, не может", — заключил собеседник издания.
