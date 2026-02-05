https://ukraina.ru/20260205/1075261719.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-02-05T13:07

эксклюзив

спецоперация

россия

харьков

чугуев

геннадий алехин

вооруженные силы украины

энергетика

"ахмат"

himars

Значительно возросла активность российской армии на ключевых участках Харьковского направления.Штурмовые подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточённые бои южнее Волчанска и в районе Хатнего. Бойцы ведут охват с флангов крупного района обороны противника - Великого Бурлука. Активно работают группы спецназа "Ахмат" и подразделения 11-й танковой армии группировки "Север" по линии "Гранов-Казачья Лопань-Золочев".Одновременно дожимаем противника в районе Купянска-Узлового. По последней информации, бои идут уже в населенных пунктах Купянской агломерации, которую еще совсем недавно контролировал противник.Наступательные действия на этом фронте сковывают значительные силы противника, не давая ему перебрасывать резервы в Донбасс и Запорожье. В целом наши армейские подразделения создают здесь полосу обеспечения, отбрасывая противника подальше от Белгорода и Курска. Здесь пошли изменения и на земле. Наши группы спецназа, под огневым прикрытием с воздуха, уничтожают опорники противника и комплексы РСЗО "Хаймарс", которые в условиях устоявшихся морозов передвигаются и меняют свои огневые позиции вблизи нашей границы. Появились официальные сообщения минобороны РФ об уничтожении этой американской системы в районе Юрченково в Харьковской области.Вычисляют такое вооружение с помощью космической и радиоразведки. Сейчас есть возможность патрулировать все приграничные территории с помощью дронов. А разведывательные группы спецназа в результате поисково-рейдовых задач указывают точное месторасположение огневых позиций противника и дают точные координаты.Под удары ВКС РФ в ежесуточном режиме попадают тыловые военные объекты ВСУ в Изюме, Балаклее, Лозовой, Чугуеве, а также узловые железнодорожные ветки и станции разгрузки материальной части. В самом Харькове окончательно уничтожена ТЭЦ-5, которая питает большую часть города. В результате наших огневых ударов половина города осталась уже фактически без тепла и света. Местные власти объявили режим чрезвычайного положения. Значительные повреждения получили электроподстанции "Харьковская", "Залютино" и "Лосево". От них питаются промышленные предприятия города, где ведется ремонт боевой техники ВСУ, производится сборка ударных дронов различных типов.Ситуация на границе Харьковской и Белгородской областей по-прежнему остается крайне сложной и напряженной. Противник наносит комплексные ракетно-дроновые удары по энергетике и объектам жизнеобеспечения Белгородского региона. ВСУ действовали по прежней схеме: минимум с трёх точек севернее Харькова использовали установки РСЗО "Хаймарс". По предварительной информации, пуски производились из района Чугуева и из лесного массива между Дергачами и Слатино. Тяжелые дроны запускали с участка Казачья Лопань-Золочев. Расчеты и экипажи ПВО трудятся с максимальной нагрузкой и уничтожают цели противника.Отмечу работу мобильных групп добровольческих подразделений "Барс" и "Орлан". Во взаимодействии с ПВО МО РФ, они в круглосуточном режиме сбивают беспилотники различных типов. От 100 до 150 беспилотников каждые сутки залетают на территорию Белгородского региона. Большинство целей сбиваются, но, к сожалению, есть прилеты и пострадавшие среди мирных жителей.

россия

харьков

чугуев

купянск

2026

Новости

ru-RU

