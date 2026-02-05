Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света - 05.02.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-05T13:07
Значительно возросла активность российской армии на ключевых участках Харьковского направления.Штурмовые подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточённые бои южнее Волчанска и в районе Хатнего. Бойцы ведут охват с флангов крупного района обороны противника - Великого Бурлука. Активно работают группы спецназа "Ахмат" и подразделения 11-й танковой армии группировки "Север" по линии "Гранов-Казачья Лопань-Золочев".Одновременно дожимаем противника в районе Купянска-Узлового. По последней информации, бои идут уже в населенных пунктах Купянской агломерации, которую еще совсем недавно контролировал противник.Наступательные действия на этом фронте сковывают значительные силы противника, не давая ему перебрасывать резервы в Донбасс и Запорожье. В целом наши армейские подразделения создают здесь полосу обеспечения, отбрасывая противника подальше от Белгорода и Курска. Здесь пошли изменения и на земле. Наши группы спецназа, под огневым прикрытием с воздуха, уничтожают опорники противника и комплексы РСЗО "Хаймарс", которые в условиях устоявшихся морозов передвигаются и меняют свои огневые позиции вблизи нашей границы. Появились официальные сообщения минобороны РФ об уничтожении этой американской системы в районе Юрченково в Харьковской области.Вычисляют такое вооружение с помощью космической и радиоразведки. Сейчас есть возможность патрулировать все приграничные территории с помощью дронов. А разведывательные группы спецназа в результате поисково-рейдовых задач указывают точное месторасположение огневых позиций противника и дают точные координаты.Под удары ВКС РФ в ежесуточном режиме попадают тыловые военные объекты ВСУ в Изюме, Балаклее, Лозовой, Чугуеве, а также узловые железнодорожные ветки и станции разгрузки материальной части. В самом Харькове окончательно уничтожена ТЭЦ-5, которая питает большую часть города. В результате наших огневых ударов половина города осталась уже фактически без тепла и света. Местные власти объявили режим чрезвычайного положения. Значительные повреждения получили электроподстанции "Харьковская", "Залютино" и "Лосево". От них питаются промышленные предприятия города, где ведется ремонт боевой техники ВСУ, производится сборка ударных дронов различных типов.Ситуация на границе Харьковской и Белгородской областей по-прежнему остается крайне сложной и напряженной. Противник наносит комплексные ракетно-дроновые удары по энергетике и объектам жизнеобеспечения Белгородского региона. ВСУ действовали по прежней схеме: минимум с трёх точек севернее Харькова использовали установки РСЗО "Хаймарс". По предварительной информации, пуски производились из района Чугуева и из лесного массива между Дергачами и Слатино. Тяжелые дроны запускали с участка Казачья Лопань-Золочев. Расчеты и экипажи ПВО трудятся с максимальной нагрузкой и уничтожают цели противника.Отмечу работу мобильных групп добровольческих подразделений "Барс" и "Орлан". Во взаимодействии с ПВО МО РФ, они в круглосуточном режиме сбивают беспилотники различных типов. От 100 до 150 беспилотников каждые сутки залетают на территорию Белгородского региона. Большинство целей сбиваются, но, к сожалению, есть прилеты и пострадавшие среди мирных жителей.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Значительно возросла активность российской армии на ключевых участках Харьковского направления.
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточённые бои южнее Волчанска и в районе Хатнего. Бойцы ведут охват с флангов крупного района обороны противника - Великого Бурлука. Активно работают группы спецназа "Ахмат" и подразделения 11-й танковой армии группировки "Север" по линии "Гранов-Казачья Лопань-Золочев".
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Одновременно дожимаем противника в районе Купянска-Узлового. По последней информации, бои идут уже в населенных пунктах Купянской агломерации, которую еще совсем недавно контролировал противник.
Наступательные действия на этом фронте сковывают значительные силы противника, не давая ему перебрасывать резервы в Донбасс и Запорожье. В целом наши армейские подразделения создают здесь полосу обеспечения, отбрасывая противника подальше от Белгорода и Курска. Здесь пошли изменения и на земле. Наши группы спецназа, под огневым прикрытием с воздуха, уничтожают опорники противника и комплексы РСЗО "Хаймарс", которые в условиях устоявшихся морозов передвигаются и меняют свои огневые позиции вблизи нашей границы. Появились официальные сообщения минобороны РФ об уничтожении этой американской системы в районе Юрченково в Харьковской области.
Вычисляют такое вооружение с помощью космической и радиоразведки. Сейчас есть возможность патрулировать все приграничные территории с помощью дронов. А разведывательные группы спецназа в результате поисково-рейдовых задач указывают точное месторасположение огневых позиций противника и дают точные координаты.
Под удары ВКС РФ в ежесуточном режиме попадают тыловые военные объекты ВСУ в Изюме, Балаклее, Лозовой, Чугуеве, а также узловые железнодорожные ветки и станции разгрузки материальной части. В самом Харькове окончательно уничтожена ТЭЦ-5, которая питает большую часть города. В результате наших огневых ударов половина города осталась уже фактически без тепла и света. Местные власти объявили режим чрезвычайного положения. Значительные повреждения получили электроподстанции "Харьковская", "Залютино" и "Лосево". От них питаются промышленные предприятия города, где ведется ремонт боевой техники ВСУ, производится сборка ударных дронов различных типов.
Ситуация на границе Харьковской и Белгородской областей по-прежнему остается крайне сложной и напряженной. Противник наносит комплексные ракетно-дроновые удары по энергетике и объектам жизнеобеспечения Белгородского региона. ВСУ действовали по прежней схеме: минимум с трёх точек севернее Харькова использовали установки РСЗО "Хаймарс". По предварительной информации, пуски производились из района Чугуева и из лесного массива между Дергачами и Слатино. Тяжелые дроны запускали с участка Казачья Лопань-Золочев. Расчеты и экипажи ПВО трудятся с максимальной нагрузкой и уничтожают цели противника.
Отмечу работу мобильных групп добровольческих подразделений "Барс" и "Орлан". Во взаимодействии с ПВО МО РФ, они в круглосуточном режиме сбивают беспилотники различных типов. От 100 до 150 беспилотников каждые сутки залетают на территорию Белгородского региона. Большинство целей сбиваются, но, к сожалению, есть прилеты и пострадавшие среди мирных жителей.
