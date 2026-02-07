https://ukraina.ru/20260207/doma-nachnut-prosto-zamerzat-anpilogov-o-neobratimykh-posledstviyakh-kollapsa-ukrainskoy-energetiki-1075329358.html

"Дома начнут просто замерзать": Анпилогов о необратимых последствиях коллапса украинской энергетики

07.02.2026

"Дома начнут просто замерзать": Анпилогов о необратимых последствиях коллапса украинской энергетики

Системы отопления и водоснабжения Украины находятся на грани коллапса из-за нехватки электроэнергии. Остановка насосов приведёт к разрыву труб и восстановить работу системы будет невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

Ранее в МО РФ подтвердили, что российские военные нанесли массовый удар по объектам украинского ВПК и энергетики, завершив "морозное перемирие". Под удар попали цели в ряде регионов, включая ключевые энергообъекты Киева — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольскую ТЭС и подстанцию "Киевская-750". По заявлению противника, было выпущено 65 ракет и 350-500 дронов "Герань", однако эксперты отмечают, что реальный расход средств поражения был меньше, а результат — высокоэффективным.Комментируя последствиях энергетического коллапса для населения, эксперт дал прогноз. "Украинскому населению, к сожалению для него, надо готовится к худшему сценарию, когда то, что происходило в январе, покажется прелюдией к тому, что будет происходить в феврале", — заявил Анпилогов.Он объяснил зависимость отопления от электричества. "Отопление тоже зависит от электроэнергии. У нас отопительные системы в больших городах не самотечные", — сказал эксперт. "Они работают на насосах, которые качают обычную воду. А если нет электричества, насосы и котлы останавливаются", — добавил он.Анпилогов описал процесс разрушения. "Чтобы спасти котлы, надо слить с них теплоноситель. А в этом случае в самих системах, где теплоноситель выходит за пределы грунта, дома начинают просто замерзать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.

