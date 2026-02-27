https://ukraina.ru/20260227/zhertvy-ataki-vsu-na-kurskuyu-oblast-vzryvy-v-regionakh-ukrainy-novosti-k-etomu-chasu-1076166386.html

Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу

Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу - 27.02.2026 Украина.ру

Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу

Около десятка БПЛА ВСУ сбиты в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом 27 февраля сообщает Украина.ру

2026-02-27T20:34

2026-02-27T20:34

2026-02-27T20:34

курская область

брянская область

украина

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина.ру

хинштейн

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg

"Украинские террористы атаковали Погарский район. В результате атаки дронами-камикадзе в селе Кистер Погарского района поврежден гражданский автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил губернатор.Также на эту тему:🟥 Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской и Херсонской областей;🟥 ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Энергодара - губернатор Запорожской области Евгений Балицкий;🟥 "В селе Архангельское Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них осколочное ранение предплечья, у другого, предварительно, баротравма", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;🟥 Ещё два человека ранены при атаке ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн.🟥 "У 72-летнего мужчины ранение головы, груди, таза, рук и ног, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Он в тяжёлом состоянии", — сообщил губернатор.🟥 Мужчина пострадал в селе Марково Глушковского района. Также от обломков в результате атаки на вышку сотовой связи в посёлке Колячек Хомутовского района ранена 36-летняя женщина - у неё осколочные ранения.🟥 Взрывы зафиксированы в Харьковской и Одесской областях после появления российских БПЛА. В частности, "Герани" ударили по целям в районе Ольшан Харьковской области;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям на окраинах города Сумы;🟥 С 17.00 до 20.00 мск силы ПВО сбили 29 украинских дронов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

курская область

брянская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курская область, брянская область, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина.ру, хинштейн, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, кто, мирные жители, военные преступления, всу, бпла сегодня, атака бпла, евгений балицкий, вячеслав гладков, россия, минобороны рф, пво