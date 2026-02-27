Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/zhertvy-ataki-vsu-na-kurskuyu-oblast-vzryvy-v-regionakh-ukrainy-novosti-k-etomu-chasu-1076166386.html
Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу
Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу - 27.02.2026 Украина.ру
Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу
Около десятка БПЛА ВСУ сбиты в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом 27 февраля сообщает Украина.ру
2026-02-27T20:34
2026-02-27T20:34
курская область
брянская область
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина.ру
хинштейн
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg
"Украинские террористы атаковали Погарский район. В результате атаки дронами-камикадзе в селе Кистер Погарского района поврежден гражданский автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил губернатор.Также на эту тему:🟥 Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской и Херсонской областей;🟥 ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Энергодара - губернатор Запорожской области Евгений Балицкий;🟥 "В селе Архангельское Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них осколочное ранение предплечья, у другого, предварительно, баротравма", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;🟥 Ещё два человека ранены при атаке ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн.🟥 "У 72-летнего мужчины ранение головы, груди, таза, рук и ног, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Он в тяжёлом состоянии", — сообщил губернатор.🟥 Мужчина пострадал в селе Марково Глушковского района. Также от обломков в результате атаки на вышку сотовой связи в посёлке Колячек Хомутовского района ранена 36-летняя женщина - у неё осколочные ранения.🟥 Взрывы зафиксированы в Харьковской и Одесской областях после появления российских БПЛА. В частности, "Герани" ударили по целям в районе Ольшан Харьковской области;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям на окраинах города Сумы;🟥 С 17.00 до 20.00 мск силы ПВО сбили 29 украинских дронов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
курская область
брянская область
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b98d7ee033105227fd27f49b2d754efb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курская область, брянская область, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина.ру, хинштейн, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, кто, мирные жители, военные преступления, всу, бпла сегодня, атака бпла, евгений балицкий, вячеслав гладков, россия, минобороны рф, пво
Курская область, Брянская область, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Хинштейн, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, КТО, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Евгений Балицкий, Вячеслав Гладков, Россия, Минобороны РФ, ПВО

Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу

20:34 27.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Около десятка БПЛА ВСУ сбиты в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом 27 февраля сообщает Украина.ру
"Украинские террористы атаковали Погарский район. В результате атаки дронами-камикадзе в селе Кистер Погарского района поврежден гражданский автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил губернатор.
Также на эту тему:
🟥 Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской и Херсонской областей;
🟥 ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Энергодара - губернатор Запорожской области Евгений Балицкий;
🟥 "В селе Архангельское Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них осколочное ранение предплечья, у другого, предварительно, баротравма", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
🟥 Ещё два человека ранены при атаке ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
🟥 "У 72-летнего мужчины ранение головы, груди, таза, рук и ног, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Он в тяжёлом состоянии", — сообщил губернатор.
🟥 Мужчина пострадал в селе Марково Глушковского района. Также от обломков в результате атаки на вышку сотовой связи в посёлке Колячек Хомутовского района ранена 36-летняя женщина - у неё осколочные ранения.
🟥 Взрывы зафиксированы в Харьковской и Одесской областях после появления российских БПЛА. В частности, "Герани" ударили по целям в районе Ольшан Харьковской области;
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям на окраинах города Сумы;
🟥 С 17.00 до 20.00 мск силы ПВО сбили 29 украинских дронов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Курская областьБрянская областьУкраинаАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУкраина.руХинштейнСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперацияКТОмирные жителиВоенные преступленияВСУБПЛА сегодняатака БПЛАЕвгений БалицкийВячеслав ГладковРоссияМинобороны РФПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:41Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину
20:34Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу
20:08"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
19:59Там, где не спасет никто, может внезапно спасти Россия
19:39Ядерное противостояние Москвы и Лондона, DDoS-атака на Роскомнадзор и Минобороны. Новости к 19.00
19:18Экономическую катастрофу Зеленского снова оплатят простые украинцы
19:07Обстановка на Славянском направлении: ВСУ выбивают с высот
18:52Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
18:25Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка
18:25Зеленский - номер четыре. Лондон меняет гетмана, Вашингтон - переговорщика
18:19Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины
18:03Обстановка на Херсонском направлении: ВСУ готовятся отражать наступление
17:59ЕС подарил украинским мужчинам еще два года жизни. Киев в печали
17:48Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен
17:46Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает
17:45Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраля
17:24Брянский приграничный район подвергся атаке дронов-камикадзе. Главное к этому часу
17:02НАБУ запускает акцию: "Сдай Миндича и получи свободу"
16:30Андрей Евсеенко: Трамп стал заложником своей риторики против Ирана и не может позволить себе отступить
16:02"Военная Хроника" присмотрелась к ракетной атаке ВСУ
Лента новостейМолния