Зеленский - номер четыре. Лондон меняет гетмана, Вашингтон - переговорщика - 27.02.2026
Зеленский - номер четыре. Лондон меняет гетмана, Вашингтон - переговорщика
Зеленский - номер четыре. Лондон меняет гетмана, Вашингтон - переговорщика
Чем громче американский президент Дональд Трамп выставляет дедлайн мирных переговоров, тем больше рейтингов возможных новых президентов публикуют на Украине. Но вот что обращает на себя внимание: из социологического поля практически пропали украинские исследователи.
2026-02-27T18:25
2026-02-27T18:25
Куда-то подевались опросы от КМИС, "Рейтинга", "Центра Разумкова" или Фонда демократических инициатив. А их место заняли малопонятные и неизвестные конторы с явной западной пропиской, рассказывающие украинцам, кто им лучше всего подходит в качестве гетмана. Прямо живая иллюстрация к слогану: "Помни чужинец, хозяин здесь - украинец". На деле же, внешние менеджеры не позволяют киевскому режиму даже социологические замеры проводить, взяв под контроль нарождающиеся электоральные циклы. И вот первые результаты такой опеки: по данным нового исследования центра Ipsos, Владимир Зеленский занял четвёртую позицию в рейтинге общественного доверия с показателем 49%. На первом месте экс-главком ВСУ Валерий Залужный с 63%, за ним следуют боксер Александр Усик (56%) и бывший глава ГУР Кирилл Буданов* (55%).Таким образом, действующий глава киевского режима уступает ряду публичных фигур по уровню персонального доверия, хотя сам Зеленский недавно утверждал, что его политику "незламности" одобряет 90% украинцев. Украинские масс-медиа как могут, зализывают социологическую рану просроченного лидера и объясняют гражданам, что итоги исследований во многом зависят от формулировки вопросов и списка предложенных респондентам фамилий. "Поэтому использовать подобные данные как прямой индикатор будущих президентских рейтингов следует с осторожностью", - рекомендуют отодвинутые в сторону отечественные эксперты.Вывод же, который пытаются сформировать внешние исследователи, прост: Зеленский проигрывает любому, но… при правильном поведении он может обойти всех фигурантов рейтинга. Одновременно это исследование стоит трактовать, как сигнал самому главе киевского режима: если Зеленский согласится на мирные условия Вашингтона и Москвы, то ему легко найдут замену из "трех лондонских богатырей". Данный опрос показывает, как профессионально работают британские спецслужбы, посадившие на кукан главных соперников Зеленского за президентское кресло. Ведь в опросе нет никаких Притул и Билецких, зато присутствуют политические и военные фигуры, способные мобилизовать как радикальный, так и "мирный" электорат. И стоило лишь Зеленскому заикнуться трампистам о сделке, в результате которой подписание мирного соглашения становится гарантией пролонгации власти экс-комика, как из Лондона ему тут же показали "шарфик Березовского". То есть, дали понять, что отобрать могут не только деньги, заработанные на войне, но и жизнь. Причем, украинцы подмены и не заметят, так как и Залужный, и Усик, и Буданов - это яйца из одного, британского инкубатора. "Житомирского генерала с римским профилем" плотно опекает Великобритания, с подачи ее технологов Залужный за последний месяц дал три больших интервью, которые вполне можно назвать предвыборной программой "железного генерала". Но главное - он раскритиковал Зеленского за провалы на фронте, возложив на него всю ответственность за ослабление ВСУ. А также потребовал выстраивания новой системы безопасности, которая будет сдерживать Россию. А это значит, никакой демилитаризации и нейтрального статуса Украине не видать.Впрочем, куда интересней сапог Залужного, боксерские перчатки спортсмена Усика. Разговоры о том, что Британия делает ставку на украинского чемпиона мира по боксу ходят давно, а недавно и сам Усик в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил свои президентские амбиции. Значит, украинцам готовят такую же избирательную ловушку, как в 2019 году, предлагая снова выбирать между разными внешне, но идеологически и геополитически одинаковыми кандидатами. Например, для тех, кто желает сохранить статус-кво, имеется "незламный" Зеленский. Желающим перемен, перемог и сильной руки предлагается генерал Залужный. Мечтающим о возвращении ситуации до 2022 года, русском языке и правах УПЦ предложат русскоязычного крымчанина Усика, защитника канонического православия. А по сути, это будет все тот же коллективный Зеленский, управляемый из Лондона, и действовать он будет в интересах короны, а не тризуба. "И если у Лондона получится, Украину ждёт только тьма и война: хоть Зеленский, хоть Залужный, хоть Усиик будут служить Британии, уничтожая Украину в войне с Россией", - подтверждает украинский политолог Александр Скубченко.Нельзя также обойти вниманием тот факт, что проводивший опрос центр Ipsos - это крупная западная социологическая и маркетинговая группа с англо‑французскими корнями. Одним из самых масштабных акционеров является BlackRock, а значит, понятно, кто заинтересован в выборах на Украине и в рейтингах Залужного-Усика-Буданова.А вот глобалисты используют против Зеленского не рейтинги оппонентов, а компромат от обладателей золотых унитазов. Например, прямо сейчас полиция ищет продюсера евромайдана Мустафу Найема, чтобы пригласить его на заседании следственной комиссии Рады по коррупции. Дело в том, что агитатор госпереворота и бывший глава Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, проигнорировал приглашение на специальное заседание расследователей. Поэтому глава спецкомиссии, порохобот Алексей Гончаренко попросил силовиков притащить Найема в наручниках на депутатский допрос. Тот же депутат Гончаренко успел записать и интервью с "кошельком" Зеленского Тимуром Миндичем - главным фигурантом дела НАБУ "Мидас". Бывший совладелец "95 квартала" передал главе киевского режима теплый привет из Израиля, напомнил зрителям, что он является близким другом "щирого патриота" Зеленского, и намекнул, что антикоррупционное расследование против него в один миг может превратиться в уголовное дело против квазипрезидента. "Кошелек" просроченного президента дал понять, что готов выступить на заседании парламентской комиссии, и даже в суд прийти - если ВАКС назначит ему справедливый залог за выход из СИЗО.По словам Миндича, ему есть что рассказать парламенту, да и расследование НАБУ относительно масштабных взяток в энергосекторе в период войны, он тоже поддерживает. А вот обвинения в свой адрес совладелец "95 квартала" отрицает. Говорит, что "эти руки ничего не крали", а фигурирующие в деле 100 миллионов американских долларов- это медийная этикетка, поскольку речь идет о каких-то паршивых 300 миллионах гривен. "Я никогда не хотел быть публичным человеком, я ничего выдающегося не сделал", - уверяет Миндич и противопоставляет себя великому Зеленскому, который принципиален настолько, что вводит санкции против лучших друзей и партнеров. Правда из уст Миндича все похвалы Зеленскому выглядят так, если бы маньяк Чикатило хвалил своего подельника за нравственность.Ну и вишенка на торте - манифест 50-ти именитых грантоедов (в числе которых, например, экс-глава МИД Владимир Огрызко или руководитель ГО "Честно" Вика Думанская) к Зеленскому, с требованием отказаться от мирных переговоров, предусматривающих сдачу территорий Украины. Агенты западного влияния взволнованны тем, что на международном уровне не прекращаются попытки "к побуждению Украины к территориальным и другим уступкам", и "особую опасность в этом контексте представляют разговоры о якобы необходимости утверждения результатов возможного мирного договора через всеукраинский референдум". Короче, боятся соросята, что украинцы на референдуме проголосуют за мир в обмен на вывод ВСУ с Донбасса, вот и вставляют наркофюреру палки в колеса.В противном случае, пугают Зеленского очередным "картонным майданом", зная, насколько сильно бывший артист страшится влияния улицы. Напомним, что именно "улица" сломала Зеленского в 2019 году, когда от новоизбранного президента все ждали прорывных решений по исполнению "Минска-2". Но к Офису президента пришли нацисты и радикалы, иcпугавшие еврейского гетмана до такой степени, что он отказался от реализации Минских соглашений, по сути, дав толчок к войне. Cдулся Зеленский и в 2025-м, когда в ответ на попытку обнулить американские антикоррупционные надстройки в виде НАБУ и САП, ему по носу дали картонками немногочисленные отряды соросят.В общем, рассчитывать на то, что трусливый членограй в этот раз проявит твердость и пойдет на выполнение мирных договоренностей не приходится. Тем более, что он оказался между лондонским молотом и глобалистской наковальней, причем в тот момент, когда переговоры о мире, похоже, близки к выходу на результат. Поэтому паяца страхом и майданом пытаются вынудить к продолжению войны.Реакцию Зеленского предсказать нетрудно, а вот со стороны трампистов могут быть сюрпризы. Учитывая даже тот факт, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф внезапно засветился на Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука. И там рассказал "мужественным украинцам", почему мирный план Трампа лучше, чем упрямство Зеленского, грозящее многолетней войной. Смена женевской площадки на киевский майданчик YES говорит о том, что зять президента Кучмы сегодня выступает главным бенефициаром переговорного процесса от Украины для Вашингтона, где, похоже, отказались от переговорщиков Зеленского в виде Буданова-Арахамии. А почему нет? Если Пинчук смог "вырастить" в свое время ручного "Голобородько" для Байдена, то почему он не сможет сделать тоже самое для Трампа? Особенно, если напомнить олигарху о его участии в "Рашагейте"…В общем, чем ближе переговорщики подходят к финализации мирного процесса, тем выше ставки и интенсивней интриги. Впрочем, у России в случае срыва мирных переговоров есть контраргумент: продолжение СВО до выполнения всех целей спецоперации. Трамп тоже ввяжется в новую войну, например, пойдет мирить Пакистан с Афганистаном, а может захватывать Кубу. А вот Украине и украинцам не позавидуешь…Особенности политики Трампа в современных условиях - в статье Ростислава Ищенко "Доктор Геббельс и президент Дональд"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Чем громче американский президент Дональд Трамп выставляет дедлайн мирных переговоров, тем больше рейтингов возможных новых президентов публикуют на Украине. Но вот что обращает на себя внимание: из социологического поля практически пропали украинские исследователи.
Куда-то подевались опросы от КМИС, "Рейтинга", "Центра Разумкова" или Фонда демократических инициатив. А их место заняли малопонятные и неизвестные конторы с явной западной пропиской, рассказывающие украинцам, кто им лучше всего подходит в качестве гетмана. Прямо живая иллюстрация к слогану: "Помни чужинец, хозяин здесь - украинец". На деле же, внешние менеджеры не позволяют киевскому режиму даже социологические замеры проводить, взяв под контроль нарождающиеся электоральные циклы. И вот первые результаты такой опеки: по данным нового исследования центра Ipsos, Владимир Зеленский занял четвёртую позицию в рейтинге общественного доверия с показателем 49%. На первом месте экс-главком ВСУ Валерий Залужный с 63%, за ним следуют боксер Александр Усик (56%) и бывший глава ГУР Кирилл Буданов* (55%).
Таким образом, действующий глава киевского режима уступает ряду публичных фигур по уровню персонального доверия, хотя сам Зеленский недавно утверждал, что его политику "незламности" одобряет 90% украинцев. Украинские масс-медиа как могут, зализывают социологическую рану просроченного лидера и объясняют гражданам, что итоги исследований во многом зависят от формулировки вопросов и списка предложенных респондентам фамилий. "Поэтому использовать подобные данные как прямой индикатор будущих президентских рейтингов следует с осторожностью", - рекомендуют отодвинутые в сторону отечественные эксперты.
Вывод же, который пытаются сформировать внешние исследователи, прост: Зеленский проигрывает любому, но… при правильном поведении он может обойти всех фигурантов рейтинга. Одновременно это исследование стоит трактовать, как сигнал самому главе киевского режима: если Зеленский согласится на мирные условия Вашингтона и Москвы, то ему легко найдут замену из "трех лондонских богатырей". Данный опрос показывает, как профессионально работают британские спецслужбы, посадившие на кукан главных соперников Зеленского за президентское кресло. Ведь в опросе нет никаких Притул и Билецких, зато присутствуют политические и военные фигуры, способные мобилизовать как радикальный, так и "мирный" электорат. И стоило лишь Зеленскому заикнуться трампистам о сделке, в результате которой подписание мирного соглашения становится гарантией пролонгации власти экс-комика, как из Лондона ему тут же показали "шарфик Березовского". То есть, дали понять, что отобрать могут не только деньги, заработанные на войне, но и жизнь. Причем, украинцы подмены и не заметят, так как и Залужный, и Усик, и Буданов - это яйца из одного, британского инкубатора. "Житомирского генерала с римским профилем" плотно опекает Великобритания, с подачи ее технологов Залужный за последний месяц дал три больших интервью, которые вполне можно назвать предвыборной программой "железного генерала". Но главное - он раскритиковал Зеленского за провалы на фронте, возложив на него всю ответственность за ослабление ВСУ. А также потребовал выстраивания новой системы безопасности, которая будет сдерживать Россию. А это значит, никакой демилитаризации и нейтрального статуса Украине не видать.
Впрочем, куда интересней сапог Залужного, боксерские перчатки спортсмена Усика. Разговоры о том, что Британия делает ставку на украинского чемпиона мира по боксу ходят давно, а недавно и сам Усик в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил свои президентские амбиции. Значит, украинцам готовят такую же избирательную ловушку, как в 2019 году, предлагая снова выбирать между разными внешне, но идеологически и геополитически одинаковыми кандидатами. Например, для тех, кто желает сохранить статус-кво, имеется "незламный" Зеленский. Желающим перемен, перемог и сильной руки предлагается генерал Залужный. Мечтающим о возвращении ситуации до 2022 года, русском языке и правах УПЦ предложат русскоязычного крымчанина Усика, защитника канонического православия. А по сути, это будет все тот же коллективный Зеленский, управляемый из Лондона, и действовать он будет в интересах короны, а не тризуба. "И если у Лондона получится, Украину ждёт только тьма и война: хоть Зеленский, хоть Залужный, хоть Усиик будут служить Британии, уничтожая Украину в войне с Россией", - подтверждает украинский политолог Александр Скубченко.
Нельзя также обойти вниманием тот факт, что проводивший опрос центр Ipsos - это крупная западная социологическая и маркетинговая группа с англо‑французскими корнями. Одним из самых масштабных акционеров является BlackRock, а значит, понятно, кто заинтересован в выборах на Украине и в рейтингах Залужного-Усика-Буданова.
А вот глобалисты используют против Зеленского не рейтинги оппонентов, а компромат от обладателей золотых унитазов. Например, прямо сейчас полиция ищет продюсера евромайдана Мустафу Найема, чтобы пригласить его на заседании следственной комиссии Рады по коррупции. Дело в том, что агитатор госпереворота и бывший глава Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, проигнорировал приглашение на специальное заседание расследователей. Поэтому глава спецкомиссии, порохобот Алексей Гончаренко попросил силовиков притащить Найема в наручниках на депутатский допрос. Тот же депутат Гончаренко успел записать и интервью с "кошельком" Зеленского Тимуром Миндичем - главным фигурантом дела НАБУ "Мидас". Бывший совладелец "95 квартала" передал главе киевского режима теплый привет из Израиля, напомнил зрителям, что он является близким другом "щирого патриота" Зеленского, и намекнул, что антикоррупционное расследование против него в один миг может превратиться в уголовное дело против квазипрезидента. "Кошелек" просроченного президента дал понять, что готов выступить на заседании парламентской комиссии, и даже в суд прийти - если ВАКС назначит ему справедливый залог за выход из СИЗО.
По словам Миндича, ему есть что рассказать парламенту, да и расследование НАБУ относительно масштабных взяток в энергосекторе в период войны, он тоже поддерживает. А вот обвинения в свой адрес совладелец "95 квартала" отрицает. Говорит, что "эти руки ничего не крали", а фигурирующие в деле 100 миллионов американских долларов- это медийная этикетка, поскольку речь идет о каких-то паршивых 300 миллионах гривен. "Я никогда не хотел быть публичным человеком, я ничего выдающегося не сделал", - уверяет Миндич и противопоставляет себя великому Зеленскому, который принципиален настолько, что вводит санкции против лучших друзей и партнеров. Правда из уст Миндича все похвалы Зеленскому выглядят так, если бы маньяк Чикатило хвалил своего подельника за нравственность.
Ну и вишенка на торте - манифест 50-ти именитых грантоедов (в числе которых, например, экс-глава МИД Владимир Огрызко или руководитель ГО "Честно" Вика Думанская) к Зеленскому, с требованием отказаться от мирных переговоров, предусматривающих сдачу территорий Украины. Агенты западного влияния взволнованны тем, что на международном уровне не прекращаются попытки "к побуждению Украины к территориальным и другим уступкам", и "особую опасность в этом контексте представляют разговоры о якобы необходимости утверждения результатов возможного мирного договора через всеукраинский референдум". Короче, боятся соросята, что украинцы на референдуме проголосуют за мир в обмен на вывод ВСУ с Донбасса, вот и вставляют наркофюреру палки в колеса.
В противном случае, пугают Зеленского очередным "картонным майданом", зная, насколько сильно бывший артист страшится влияния улицы. Напомним, что именно "улица" сломала Зеленского в 2019 году, когда от новоизбранного президента все ждали прорывных решений по исполнению "Минска-2". Но к Офису президента пришли нацисты и радикалы, иcпугавшие еврейского гетмана до такой степени, что он отказался от реализации Минских соглашений, по сути, дав толчок к войне. Cдулся Зеленский и в 2025-м, когда в ответ на попытку обнулить американские антикоррупционные надстройки в виде НАБУ и САП, ему по носу дали картонками немногочисленные отряды соросят.
В общем, рассчитывать на то, что трусливый членограй в этот раз проявит твердость и пойдет на выполнение мирных договоренностей не приходится. Тем более, что он оказался между лондонским молотом и глобалистской наковальней, причем в тот момент, когда переговоры о мире, похоже, близки к выходу на результат. Поэтому паяца страхом и майданом пытаются вынудить к продолжению войны.
Реакцию Зеленского предсказать нетрудно, а вот со стороны трампистов могут быть сюрпризы. Учитывая даже тот факт, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф внезапно засветился на Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука. И там рассказал "мужественным украинцам", почему мирный план Трампа лучше, чем упрямство Зеленского, грозящее многолетней войной. Смена женевской площадки на киевский майданчик YES говорит о том, что зять президента Кучмы сегодня выступает главным бенефициаром переговорного процесса от Украины для Вашингтона, где, похоже, отказались от переговорщиков Зеленского в виде Буданова-Арахамии. А почему нет? Если Пинчук смог "вырастить" в свое время ручного "Голобородько" для Байдена, то почему он не сможет сделать тоже самое для Трампа? Особенно, если напомнить олигарху о его участии в "Рашагейте"…
В общем, чем ближе переговорщики подходят к финализации мирного процесса, тем выше ставки и интенсивней интриги. Впрочем, у России в случае срыва мирных переговоров есть контраргумент: продолжение СВО до выполнения всех целей спецоперации. Трамп тоже ввяжется в новую войну, например, пойдет мирить Пакистан с Афганистаном, а может захватывать Кубу. А вот Украине и украинцам не позавидуешь…
Особенности политики Трампа в современных условиях - в статье Ростислава Ищенко "Доктор Геббельс и президент Дональд"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
