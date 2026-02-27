https://ukraina.ru/20260227/novaya-amerikanskaya-mechta---ne-zhit-v-ssha-vpervye-pochti-za-vek-v-strane-zafiksirovan-ottok-naseleniya-1076156493.html

Новая американская мечта - не жить в США: впервые почти за век в стране зафиксирован отток населения

Соединённые Штаты, куда некогда люди со всего света ехали за лучшей жизнью, теперь становятся непривлекательными даже для собственных граждан

В прошлом году, как пишет издание The Wall Street Journal, основываясь на собственных подсчётах и исследовании Института Брукингса, в США произошло то, чего не наблюдалось со времён Великой депрессии (1929-1939 годы): из страны уехало больше людей, чем приехало. Отток населения составил примерно 150 000 человек.Нынешняя администрация Белого дома, взявшая под жёсткий контроль иммиграционные потоки, положительно относится к сложившейся картине и ставит это себе в заслугу. Разница действительно ощутимая: в прошлом году в США прибыло 2,6–2,7 млн человек, для сравнения, в пиковый 2023-й (ещё при демократах, охотно принимавших иностранцев) - около 6 млн. В то же время в прошлом году, по сведениям Министерства внутренней безопасности США, 675 000 человек депортировали, ещё 2,2 млн предпочли самодепортацию, т.е. покинули страну самостоятельно.Представитель Белого дома заявил, что экономика США значительно опережает экономику других развитых стран, а политика администрации Дональда Трампа приводит к депортации сотен тысяч нелегальных иммигрантов и привлечению "бесчисленного количества иностранцев с очень высоким уровнем дохода", которые "выкладывают $1 млн за "золотую карту", чтобы поселиться в Соединённых Штатах". Речь о запущенной в декабре программе для состоятельных иностранцев, позволяющей получить резидентство в рекордные сроки лицам, которые сделали миллионные взносы и прошли все проверки соответствующих органов.Однако не всё так позитивно для властей, как они пытаются это представить. Страну всё чаще покидают граждане США. В 2025-м эмигрировали минимум 180 000 американцев, сообщает The Wall Street Journal на основании имеющихся сведений."Со времён администрации Эйзенхауэра (1953-1961 годы – ред.) США не собирали исчерпывающую статистику о количестве уезжающих граждан. Тем не менее, данные о видах на жительство, покупках жилья за границей, зачислении студентов и других показателях из более чем 15 стран демонстрируют, что американцы голосуют ногами в беспрецедентной степени", - говорится в статье.К тому же, как отмечает The Wall Street Journal, изменилось не только количество уехавших, но и портрет эмигранта: если раньше это были преимущественно пенсионеры, то теперь это молодые семьи и специалисты в возрасте 25–40 лет, которые не видят перспектив для построения благополучного будущего внутри США.Одна из причин, почему граждане покидают свою страну - недовольство курсом администрации Дональда Трамп. Люди устали от постоянных конфликтов между левыми и правыми.В октябре газета The Washington Post сообщила, что американцы, постоянно проживающие за рубежом, стали всё чаще отказываться от гражданства США именно по политическим причинам (в опросе международной консалтинговой компании Greenback в 2024-2025 годах так своё решение мотивировал 51% респондентов). Один из собеседников издания сказал, что США "стали слишком мстительными", и уже их нельзя назвать той страной, которую он когда-то покинул.Жизнь за границей американцы выбирают не только из идеологических соображений, но и из практических. Собственное жильё становится недоступной роскошью для многих из-за высокой стоимости самой недвижимости и высоких ипотечных ставок. Да и в целом зафиксирован рост цен - на продукты, медицинскую страховку, образование – вопреки заверениям президента Трампа об обуздании инфляции, достигшей рекордных показателей при Джо Байдене.В связи с этим граждане США уезжают в те страны, где могут на свои американские доллары обеспечить себе более высокий уровень жизни. Более 100 000 молодых студентов обучаются за рубежом, получая более доступное по цене высшее образование, в домах престарелых, которые стремительно растут вдоль мексиканской границы, пожилые американцы ищут недорогой уход.Мексика – абсолютный лидер по количеству проживающих американцев – 1,6 млн человек (всего, по разным оценкам, за пределами США проживают от 4 млн до 9 млн граждан). Их привлекают прежде всего близость к Соединённым Штатам, климат и более низкие цены. Для сравнения, примерно столько же граждан США проживает во всех государствах-членах Евросоюза, вместе взятых, - 1,5 млн.Отдельно стоит остановиться на Португалии, где с начала пандемии COVID-19 американцев стало больше на 500%, что обусловлено доступностью жилья, безопасностью, удобными визовыми программами, климатом."На мощёных улицах Лиссабона так много американцев скупают квартиры, что новоприбывшие жалуются, что в основном слышат свой родной язык, а не португальский. По данным риелторов, каждый 15-й житель модного района Гранд-Канал-Док в Дублине родился в США, что выше, чем процент американцев, родившихся в Ирландии во время притока населения в XIX веке после картофельного голода", - отмечает The Wall Street Journal.Ирландия в 2025 году приняла вдвое больше американцев, чем годом ранее – около 10 000 человек. В Германию переехало американцев больше, чем немцев - в Соединённые Штаты.Но самое большое количество граждан США в Европе сосредоточено в Великобритании – свыше 325 000 человек. Более того, в мае газета Financial Times сообщила о рекордном уровне заявлений от американцев на получение британского паспорта после прихода Трампа к власти на второй срок: около 1930 прошений всего за первые 3 месяца 2025 года, а это самый высокий показатель за весь период ведения учёта.Миграции способствует и получившее в период пандемии развитие удалённой работы, так что люди могут путешествовать, больше отдыхать и проводить время с семьёй вместо того, чтобы тратить его на дорогу в офис. Плюс опять же на зарплаты уровня США позволят себе больше при меньших затратах. Впрочем, нравится это не всем."На Бали, в Колумбии и Таиланде проблемы с жильём для американских удалённых работников, получающих зарплату в долларах, побудили местных жителей организовать протесты против волны джентрификации (изменения статуса районов за счёт притока более состоятельных жителей – ред.)", - пишет The Wall Street Journal.Нынешнюю волну эмиграции из США уже именуют "рывком Дональда", поскольку поток уезжающих резко возрос именно во время второго президентского срока Трампа, однако эксперты уточняют, что это явление назревало годами - ему способствовали развитие удалённой работы, рост стоимости жизни и стремление к зарубежному образу жизни, который кажется доступным, особенно в Европе."Для некоторых американцев новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в этой стране", - констатирует The Wall Street Journal.Из Штатов решают уехать не только собственные граждане, но и прибывшие туда иностранцы. Подробнее читайте в статье Когда американской мечте конец: разочаровавшись жизнью в США, украинцы ищут способ переехать в Россию

