Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:24 – Праздник 23 февраля;06:39 – Украина.ру, 27.02.2026
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:24 – Праздник 23 февраля;06:39 – Итоги спусти 4 года СВО;15:03 – Заварушка в подбрюшье США;19:23 – О давлении на Кубу;22:24 – Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном.*В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая на территории России.ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
