Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/tramp-zaigralsya-chem-zakonchatsya-ochagi-napryazheniya-na-kube-i-v-meksike-i-chto-zhdt-ukrainu-1076166822.html
Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину
Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину - 27.02.2026 Украина.ру
Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:24 – Праздник 23 февраля;06:39 – Украина.ру, 27.02.2026
2026-02-27T20:41
2026-02-27T20:41
видео
куба
россия
мексика
армен гаспарян
дональд трамп
кирилл буданов
общественная палата
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076166697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a1e4c7dcf7ae3eba106ee157fe966aa.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:24 – Праздник 23 февраля;06:39 – Итоги спусти 4 года СВО;15:03 – Заварушка в подбрюшье США;19:23 – О давлении на Кубу;22:24 – Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном.*В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая на территории России.ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
куба
россия
мексика
пакистан
афганистан
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076166697_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54bfff2e03f654d16bd014ff4c74505a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, куба, россия, мексика, армен гаспарян, дональд трамп, кирилл буданов, общественная палата, международные отношения, международная политика, международная помощь, пакистан, афганистан, 23 февраля, сша, америка, видео
Видео, Куба, Россия, Мексика, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, Кирилл Буданов, общественная палата, международные отношения, Международная политика, Международная помощь, Пакистан, Афганистан, 23 февраля, США, Америка

Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину

20:41 27.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:24 – Праздник 23 февраля;
06:39 – Итоги спусти 4 года СВО;
15:03 – Заварушка в подбрюшье США;
19:23 – О давлении на Кубу;
22:24 – Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном.

*В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая на территории России.

ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКубаРоссияМексикаАрмен ГаспарянДональд ТрампКирилл Будановобщественная палатамеждународные отношенияМеждународная политикаМеждународная помощьПакистанАфганистан23 февраляСШААмерика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:41Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину
20:34Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу
20:08"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
19:59Там, где не спасет никто, может внезапно спасти Россия
19:39Ядерное противостояние Москвы и Лондона, DDoS-атака на Роскомнадзор и Минобороны. Новости к 19.00
19:18Экономическую катастрофу Зеленского снова оплатят простые украинцы
19:07Обстановка на Славянском направлении: ВСУ выбивают с высот
18:52Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
18:25Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка
18:25Зеленский - номер четыре. Лондон меняет гетмана, Вашингтон - переговорщика
18:19Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины
18:03Обстановка на Херсонском направлении: ВСУ готовятся отражать наступление
17:59ЕС подарил украинским мужчинам еще два года жизни. Киев в печали
17:48Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен
17:46Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает
17:45Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраля
17:24Брянский приграничный район подвергся атаке дронов-камикадзе. Главное к этому часу
17:02НАБУ запускает акцию: "Сдай Миндича и получи свободу"
16:30Андрей Евсеенко: Трамп стал заложником своей риторики против Ирана и не может позволить себе отступить
16:02"Военная Хроника" присмотрелась к ракетной атаке ВСУ
Лента новостейМолния