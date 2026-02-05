https://ukraina.ru/20260205/dmitriy-krasnov-grotesknyy-fyurer-poshel-na-peregovory-po-ukraine-poydet-i-na-vyvod-vsu-iz-donbassa-1075254443.html

Дмитрий Краснов: Гротескный фюрер пошел на переговоры по Украине, пойдет и на вывод ВСУ из Донбасса

Зеленский и русофобия получили второй щелчок по лбу. Пока Европа пытается застолбить украинские территории под потенциальный грабёж, Россия ударила кувалдой по русофобской пропаганде — когда сдержанно подтвердила энергетическое перемирие с Украиной.

2026-02-05T11:32

интервью

энергетический кризис

энергетика

переговоры

украина

россия

европа

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_239be2912eb3b89cf75188e33c77bba2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, почетный адвокат России, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов.В Абу-Даби 5 февраля идет второй день переговоров между Россией и Украиной при участии США, а также планируется обмен пленными. После первого этапа переговоров 29 января стороны также обменялись телами погибших: 1000 тел получила Украина, 38 — Россия.— Дмитрий Анатольевич, в США, как мне кажется, довольны переговорным процессом по Украине, в частности ранее Уиткофф позитивно оценил итоги встречи с Дмитриевым. Сейчас должен пройти обмен пленными между сторонами конфликта. А вот в Европе все иначе. Генсек НАТО Рютте выступил в Верховной Раде Украины и заявил, что после подписания мирного соглашения войска стран НАТО войдут на Украину на суше, в воздухе и на море. Есть ли сценарий, по которому Европа откажется от таких амбиций?— Ох, как у них гладко на бумаге! Только вот зря европейцы игнорируют овраги — по ним ходить-то. Ничего у них не выйдет. Разве что, нечто подобное "учениям в Гренландии", которые должны были "запугать Трампа" — несколько военных прислали, на большее сил не хватило. Думаю, максимум, на что сподобится Европа — послать весьма скромный, далеко не боеспособный контингент в Западенщину. Сугубо для того, чтобы застолбить территории под потенциальный грабёж.— Ранее в Минобороны подтвердили, что российские военные совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК и связанных с ним объектам энергетики. Это означает, что "морозное перемирие" завершилось. Как вы считаете, как наши удары по украинской энергетике влияют на выживание Украины в целом как государства?— Парадоксально, но эти удары, как и все предыдущие в рамках СВО, — это единственный шанс сохраниться Украине и её народу. Каждая секунда украинского противостояния России в СВО, начиная с первой, работает против Украины как государства.Для этой страны было бы идеальным не доводить до необходимости силового ответа России на действия свихнувшихся бандеровцев. После начала специальной военной операции лучшим решением было бы тут же сесть за стол переговоров и принять минималистичные, на тот момент, и абсолютно справедливые требования России.Но ещё один парадокс: неонацисты, орущие до хрипоты об интересах нации и государства, готовы пропустить через мясорубку и то, и другое — им вовсе не благоденствие народа и страны нужно. Они-то, защитники Украины на словах, и есть её главные разрушители — деятельные, упрямые, безжалостные. Ну и продажные, чего уж тут. Именно они затеяли монетизацию геноцида собственного народа, согласившись вести войну до последнего украинца в чужих интересах — всего лишь за мзду, за долю.И только российские удары — на фронте и в тылу — смогут снести этих каннибалов и, тем самым, сохранить хотя бы оставшиеся крохи государственности, генофонда, суверенитета Украины. Это не ново. Так же было в Великую Отечественную, так же было и раньше во всех многочисленных войнах, когда Россия освобождала народы от взращенных ими же туземных людоедов.— Как вы считаете, повлияло ли наше согласие на энергетическое перемирие положительно на имидж России на мировой арене?— Я много критиковал современную российскую дипломатию за уход от старой советской традиции взвешенных, степенных решений и хирургически точных, корректных заявлений; за уход в сторону восточной крикливой риторики, переходов на личности, сомнительных, иногда даже оскорбительных в своей легковесности высказываний. Но нынешний исторический фрагмент должен войти в учебники международных отношений как блистательный образец мудрой и твёрдой дипломатии. Вот так и нужно строить взаимодействие со внешним миром.Отмечу, что перемирие вызвало яростные нападки со стороны отечественных блогеров из когорты "гипер-патриотов", сторонников продолжения военных действий "до Львова, до Берлина, до Вашингтона". Они фонтанировали эмоциями, по украинской шкале “зрад и перемог” отмечая явную "зраду". В тонком психологическом и дипломатическом ходе блогеры подобного рода увидели "договорняк", которого они боятся больше всего, ибо сделка, договор, дипломатическое решение конфликта может положить конец их влиянию и, что уж скрывать, финансовому благополучию.Блогеры добавили к этому и “поражение в информационной битве”, обвиняя руководство страны в долгом отсутствии комментариев. Мол, пока мы молчали, команда Зеленского кричала на весь свет о победе в логике "Зеленский попросил Трампа, Трамп попросил Путина, Путин сделал так, как просил Зеленский. Значит, Зеленский руководит действиями Путина".Благо, у власти хватило мудрости и выдержки проигнорировать этакое натягивание совы на глобус. И то, что о перемирии заявила сначала Украина, потом информацию подтвердил американский президент, и лишь после этого, без энтузиазма, весьма сдержано договорённости прокомментировала Россия, идеально очерчивает нашу позицию.Давайте посмотрим, как всё произошедшее выглядело снаружи, из-за границы. Вечный попрошайка впервые не клянчит оружия, но просит пощады. Заокеанский барин заявляет, что мольбу передал и просьба удовлетворена. Всемирная русофобская стая хором заводит привычный вой: "Россия обманет, Россия нарушит!"А Россия выполняет обязательства, да ещё и извиняется за огрехи. Да это же просто удар кувалдой по русофобской пропаганде! При этом Россия до последнего молчит, демонстрируя ту самую по-советски безупречную дипломатическую порядочность: непубличный разговор делают публичным только трепачи. Плюс — Путину, минусы — Трампу и Зеленскому в глазах мировой общественности.Попрошайка же тем временем начинает скулить, что его таки обманули. Мол, Трамп о другом договаривался. Русофобы с надеждой поднимают головы, и получают второй щелчок по лбу: Трамп расставляет точки над "ё" — всё по договорённости, "поздравляю, гражданин, соврамши".То есть, на каждом шаге Россия получала плюсы, демонстрируя порядочность, договороспособность, твёрдость и готовность разрешить конфликт дипломатическим путём. А вот Зеленский выглядел глупым подлецом, жалким лжецом. И даже Трамп в мантии "хозяина мира", которую, по обыкновению, напялил, выглядел несолидно на фоне спокойной твёрдости России.— Тогда такой вопрос. Повышает ли украинский блэкаут наши шансы на переговорах по Украине, в частности вынудить Киев согласиться вывести ВСУ из Донбасса?— Блэкаут в морозы для населения Украины могут считать достижением только садисты с нацистскими взглядами на коллективную ответственность. Но это то же самое, что во время Второй мировой: обвинить всех граждан Германии, включая сжигаемых в печах концлагерей, в нацизме и желать зла всем — исключительно по национальному признаку.Блэкаут в жилых кварталах, как и разрушенные во время боёв города — это печальное, но неизбежное следствие использования украинцев как живого щита и пушечного мяса в войне против России. Но, конечно, это не самоцель и не цель вовсе.К тому же, гауляйтерам Украины – банде Зеленского откровенно плевать на сограждан. Просроченному президенту не жалко выгружать их тысячами под огонь на фронте, не жалко и оставить замерзать — лишь бы ему было тепло и прибыльно. Страдания граждан Украины — это совсем не аргумент для Зеленского.А вот поражение настоящих целей — подрыв обороноспособности, остающиеся без энергии военная промышленность и логистика — это аргумент. И если сейчас решение о выводе ВСУ с территории Донбасса кажется невероятным в исполнении хоть Зеленского, хоть кого угодно из его окружения, то нужно вспомнить, что совсем недавно этот гротескный фюрер и саму возможность переговоров отрицал. Так что, как я всегда и говорил, только сила российской армии и её эффективность в нанесении ударов способны привести киевский режим и за стол переговоров, и к заключению мира. Пусть это прозвучит рефреном, но именно этот путь ведёт к спасению Украины.— И самый нашумевший скандал последнего времени. Вопрос к вам как специалисту в юридическом поле. Миллионы документов в досье Эпштейна свидетельствуют о том, что есть достаточно доказательств, чтобы официально предъявить обвинения его участникам. Но пока только один человек был привлечен к уголовной ответственности (Гислейн Максвелл, которая завлекала и вербовала девушек для Эпштейна и его друзей и клиентов) и получил слишком мягкое наказание. Что мешало раньше и мешает сейчас прокурорам преследовать этих подозреваемых преступников в судебном порядке? Неужели закон в США не распространяется на супер-богатых бизнесменов, на известных людей шоу-бизнеса, политиков и других влиятельных людей?— Ваш вопрос звучит так, как будто вы верите в байку о равенстве американцев перед законом. Надеюсь, это ирония. Впрочем, подобного равенства вы не найдёте и в Европе. "Little money, little law", как говорят англичане: мало денег — мало закона. Или "Закон катится на золотых колёсах", как говорят в США. Немцы формулируют так: "Gewalt geht vorRecht", "сила посильней закона".И нам, которым в ельцинские времена "гарвардские мальчики" писали законы, тоже досталось. Да, сейчас страна возвращает суверенитет, наводит порядок в законодательстве и юстиции, но для достижения истинного равенства перед законом придётся ещё порядком поработать.На Западе же равенства перед законом не было и не предвидится — сила, деньги, кланы правят там и хотят править во всём мире. Россия для этой их мечты — камень преткновения, и это одна из причин нынешнего всемирного противостояния.Еще о сценариях развития переговорного процесса в Абу-Даби в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.

украина

россия

европа

сша

донбасс

интервью, энергетический кризис, энергетика, переговоры, украина, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сво, всу, блэкаут, джеффри эпштейн, великая отечественная война, русофобия, сша, донбасс