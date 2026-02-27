"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/zelenskiy-lzhet-orban-vsled-za-fitso-obvinil-zelenskogo-1076166013.html
"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского - 27.02.2026 Украина.ру
"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
Главы государств Евросоюза обвинили Владимира Зеленского во лжи. Об этом 27 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-27T20:08
2026-02-27T20:08
новости
украина
венгрия
словакия
владимир зеленский
трамп и зеленский
виктор орбан
ес
украина.ру
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076143991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8da8f10aebbf70f0c82e39252ea16b2.jpg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за словацким коллегой Робертом Фицо обвинил Зеленского во лжи в конфликте вокруг блокировки нефтепровода "Дружба"."Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", - заявил Орбан.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.Тем временем Reuters стало известно, что Украина использовала заблокированный для ЕС трубопровод "Дружба" для прокачки своей нефти. Подробности в публикации Ядерное противостояние Москвы и Лондона, DDoS-атака на Роскомнадзор и Минобороны. Новости к 19.00Также на эту тему: Еврокомиссия на стороне Украины, а не стран-членов ЕС - ФицоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
словакия
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076143991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbe7b138f67662c1cb04ec22da3c99bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, трамп и зеленский, виктор орбан, ес, украина.ру, reuters, украина-ес, соглашение с ес, восточная европа, восточное партнерство, транзит, нефтепровод дружба, блокада
Новости, Украина, Венгрия, Словакия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, Украина.ру, Reuters, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, Восточная Европа, Восточное партнерство, транзит, нефтепровод дружба, блокада

"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского

20:08 27.02.2026
 
© AP / Omar Havana
- РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP / Omar Havana
Читать в
ДзенTelegram
Главы государств Евросоюза обвинили Владимира Зеленского во лжи. Об этом 27 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за словацким коллегой Робертом Фицо обвинил Зеленского во лжи в конфликте вокруг блокировки нефтепровода "Дружба".
"Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", - заявил Орбан.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.
Тем временем Reuters стало известно, что Украина использовала заблокированный для ЕС трубопровод "Дружба" для прокачки своей нефти. Подробности в публикации Ядерное противостояние Москвы и Лондона, DDoS-атака на Роскомнадзор и Минобороны. Новости к 19.00
Также на эту тему: Еврокомиссия на стороне Украины, а не стран-членов ЕС - Фицо
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВиктор ОрбанЕСУкраина.руReutersУкраина-ЕСсоглашение с ЕСВосточная ЕвропаВосточное партнерствотранзитнефтепровод дружбаблокада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:41Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину
20:34Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу
20:08"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
19:59Там, где не спасет никто, может внезапно спасти Россия
19:39Ядерное противостояние Москвы и Лондона, DDoS-атака на Роскомнадзор и Минобороны. Новости к 19.00
19:18Экономическую катастрофу Зеленского снова оплатят простые украинцы
19:07Обстановка на Славянском направлении: ВСУ выбивают с высот
18:52Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
18:25Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка
18:25Зеленский - номер четыре. Лондон меняет гетмана, Вашингтон - переговорщика
18:19Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины
18:03Обстановка на Херсонском направлении: ВСУ готовятся отражать наступление
17:59ЕС подарил украинским мужчинам еще два года жизни. Киев в печали
17:48Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен
17:46Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает
17:45Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраля
17:24Брянский приграничный район подвергся атаке дронов-камикадзе. Главное к этому часу
17:02НАБУ запускает акцию: "Сдай Миндича и получи свободу"
16:30Андрей Евсеенко: Трамп стал заложником своей риторики против Ирана и не может позволить себе отступить
16:02"Военная Хроника" присмотрелась к ракетной атаке ВСУ
Лента новостейМолния