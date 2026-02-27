https://ukraina.ru/20260227/zelenskiy-lzhet-orban-vsled-za-fitso-obvinil-zelenskogo-1076166013.html
"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского - 27.02.2026 Украина.ру
"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
Главы государств Евросоюза обвинили Владимира Зеленского во лжи. Об этом 27 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за словацким коллегой Робертом Фицо обвинил Зеленского во лжи в конфликте вокруг блокировки нефтепровода "Дружба"."Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", - заявил Орбан.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.Тем временем Reuters стало известно, что Украина использовала заблокированный для ЕС трубопровод "Дружба" для прокачки своей нефти. Подробности в публикации Ядерное противостояние Москвы и Лондона, DDoS-атака на Роскомнадзор и Минобороны. Новости к 19.00Также на эту тему: Еврокомиссия на стороне Украины, а не стран-членов ЕС - ФицоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
