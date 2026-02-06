Рональд Рейган: голливудский ковбой, уничтоживший СССР
6 февраля 1911 года родился Рональд Рейган, сделавший успешную карьеру в Голливуде и политике. По своим чудачествам он был предшественником Трампа – как-то на радио (по счастью не в эфире) объявил, что приказал нанести ядерный удар по "империи зла", а объявленная им "Стратегическая оборонная инициатива" была предшественницей "Золотого купола"
Рональд Уилсон Рейган родился в семье коммивояжера в захолустном посёлке Тампико (200 с лишним километров от Чикаго, менее тысячи жителей). В школе Ронни отнюдь не блистал в науках. Когда много лет спустя студенты спросили Рейгана, какова польза в том, чтобы быть президентом США, он с улыбкой ответил: "я мог бы отдать ФБР приказ строго засекретить мои школьные оценки".
Семья постоянно переезжала по городкам Иллинойса, среднюю школу он закончил в 1928 году в Диксоне, а в колледж пошёл в Эврике (тогда чуть более 1500 жителей). Получив диплом на факультете экономики и социологии, Рональд положил его на полку и стал ведущим спортивных радиопрограмм, поскольку его прекрасный голос оказался куда востребованнее, чем полученные в колледже знания.
Поворотом в биографии Рейгана стал его приезд в Голливуд в 1937 году. Высокий парень с чисто американским шармом сразу же пришелся по душе кинорежиссёрам, и начал успешно играть роли романтических героев, в первую очередь простоватых ковбоев. Наиболее заметная роль была сыграна Рейганом в фильме "Кингз Роу" (там он изображал не ковбоя, я юношу со среднего Запада с трагической судьбой). Вышедшая на экраны в феврале 1942 года картина была номинирована на "Оскар", и, хотя не получила его, сделала Рейгана звездой. Да и сам фильм стал весьма успешным по тем временам: выручка от его проката в США составила $ 3 млн, а за рубежом – почти $ 2 млн.
Развить успех у Рейгана не получилось – спустя два месяца после выхода фильма на экраны он был призван в армию. Медкомиссия классифицировала его лишь ограниченно годным по причине близорукости, и он получил назначение в службу связей с общественностью ВВС, а позже был переведён в Первый кинопроизводственный отдел ВВС. К окончанию Второй мировой войны его подразделение сняло 400 учебных фильмов для ВВС США, при этом дослужившийся до капитана Рейган лично принимал участие в различных акциях в поддержку армии – например, участвовал в презентации Шестого Военного Займа.
После демобилизации Рейган продолжил актёрскую карьеру. Всего он снялся в 54 художественных фильмах, но в большинстве случаев это были малобюджетные фильмы категории "B", рассчитанные на небольшую аудиторию. Зато Рейган стал продвигаться по другой линии: в 1947 году он был избран президентом Гильдии киноактёров и занимал этот пост до 1952 года.
В этом качестве он давал показания перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности ("комиссия Маккарти") относительно влияния коммунистов на киноиндустрию США. Рейган был искренне убеждён, что коммунисты пытаются завладеть киноиндустрией, а "русские уже послали свой передовой отряд, чтобы завоевать нас". Он также сотрудничал с ФБР, сообщая имена тех работников киноиндустрии, кого сам подозревал в симпатии к коммунизму.
К середине 1950-х уровень предлагаемых в Голливуде ролей становился всё ниже, и актёр сделал ставку на телевидение. В 1954-62 года Рейган был ведущим и участником сериала "Театр Дженерал Электрик", эта работа включала также поездки по заводам компании и выступления перед рабочими (иногда более десятка в день). Его последняя работа как профессионального актёра – в телесериале "Дни в Долине Смерти" (1964-65 годы).
Со времён избрания президентом Гильдии киноактёров Рональд Рейган был зарегистрированным членом Демократической партии, он восхищался личностью президента Франклина Рузвельта и поддерживал его экономическую программу. Однако в начале 1950-х политические взгляды Рейгана стали более консервативными. В результате он, оставаясь в рядах демократов, поддержал предвыборные президентские кампании республиканцев: в 1952 и 1956 годах – Дуайта Эйзенхауэра, а в 1960 году – Ричарда Никсона.
Рональд Рейган в сериале "Театр Дженерал Электрик"
В 1962 году Рональд Рейган официально перешёл в республиканцы, и через два года присоединился к президентской кампании консервативного кандидата в президенты США Барри Голдуотера. В октябре 1964 года Рейган произнёс легендарную речь в поддержку Голдуотера, которая получила название "Время выбирать" и считается началом политической карьеры Рейгана. Республиканцы выдвинули его кандидатуру на пост губернатора Калифорнии в 1966 году, Рональд Рейган победил и руководил Калифорнией два срока – до 1975 года.
В 1976 году в ходе выдвижения кандидата в президенты от республиканцев Рональд Рейган бросил вызов действующему главе Белого дома Джеральду Форду, но при голосовании на партийном съезде экс-губернатор Калифорнии занял второе место. Кандидатом в президенты США от Республиканской партии Рейган стал лишь в 1980 году, в значительной мере благодаря тому, что выбрал одного из своих главных оппонентов – Джорджа Буша-старшего – в качестве своего кандидата в вице-президенты.
Используя свой актёрский талант, Рональд Рейган на телевизионных дебатах разгромил президента-демократа Джимми Картера, и на выборах в ноябре 1980 года победил в 44 штатах, собрав 489 голосов выборщиков (Картер победил в 6 штатах, получив всего 49 голосов выборщиков). В ходе своего президентского правления, называемого "революцией Рейгана", Рейган проводил политику, отражающую его личную веру в свободу личности.
Рональд Рейган достаточно быстро добился успеха в борьбе с экономическим кризисом в США с помощью жёсткой политики, получившей название "рейганомика". Он сократил налоги, дал большую свободу бизнеса, урезал социальные расходы, не обращал внимания на протесты профсоюзов. В США начался экономический рост, сопровождаемый новым витком научно-технического развития. Потому неудивительно, что Рейган был переизбран на второй срок в 1984 году.
Ещё с 1940-х годов Рейган считал своей целью разрушение коммунизма, и его оплота – Советского Союза (в своей речи в британском парламенте 8 июня 1982 года Рейган объявил "крестовый поход против коммунизма"). Вскоре после вступления в должность президента США Рейган собрал рабочую группу Совета национальной безопасности, которая приняла решение заменить стратегию "сдерживания" в отношении СССР, которую проводили предшествующие президенты, на стратегию решительного наступления "с целью уничтожения СССР".
Рейган требовал роста военных затрат США и поддержания вооружения на высоком техническом уровне, что должно было подорвать советскую экономику и обострить в СССР кризис ресурсов. К концу его правления в 1987 году военные расходы США составили $ 282 млрд (в последнем бюджете Картера на них было выделено только $ 160 млрд). В Европе были размещены баллистические ракеты "Першинг" и крылатые ракеты, что уменьшило время подлёта к советской территории до шести минут.
Рональд Рейган
В январе 1983 года Рональд Рейган подписал директиву NSDD-75 "Политика США в отношении Советского Союза". В ней отвергалось мирное сосуществование с советской системой. Директива давала "общую картину интегрированной системной стратегии Америки с целью отбросить и, в конечном итоге, привести Советский Союз и его империю к смерти". Впервые президент Рейган заявил о новой политике против СССР в марте 1983 года в своей знаменитой речи, в которой Советский Союз и его союзники были названы "империей зла".
Но разрушить эту империю Рейган собирался с помощью плана, предложенного директором ЦРУ Уильямом Кейси, предполагавшего удары по трём болевым точкам Москвы.
Первая – сокращение влияния СССР в Восточной Европе, для чего предлагалось усилить поддержку оппозиции в странах социалистического лагеря и внутри самого Союза.
Во-вторых, заставить Москву тратить ресурсы на войну. В связи с этим Кейси предлагал начать активно поставлять американское оружие моджахедам в Афганистане, а также "скормить" СССР дезинформацию о так называемой "Стратегической оборонной инициативе" США, якобы предусматривавшей размещение оружия в космосе.
Наконец, самый главный пункт плана Кейси предполагал обескровливание казны СССР через уменьшение её главной статьи экспортных доходов – продажи нефти и газа. Газовый вопрос Рейган продавил через решение Международного энергетического агентства, которое запрещало европейцам покупать у СССР газа больше, чем на 30% от общего объёма своего потребления. Тем временем Кейси "окучивал" королевский дом Саудовской Аравии – одного из основных на тот момент производителей нефти в мире.
В администрации Рейгана о плане Кейси знали всего 12 человек кроме самого президента. Даже вице-президент Буш не был посвящён, поскольку его нефтяные интересы могли помешать снижению глобальных цен на нефть.
Пребывание Горбачева в США
В 1985 году Саудовская Аравия резко увеличила добычу, залив мировой рынок нефтью. В результате стоимость барреля обрушилась с $ 30 до 12. СССР потерял половину своих валютных поступлений от нефтяного экспорта. Проводить "перестройку" было просто не на что. А провозглашённая "гласность" привела к тому, что обсуждать пустые полки в магазинах и ненужную войну в Афганистане стало возможно открыто.
Не удивительно, что Горбачёв ухватился за предложения Рейгана о начале переговоров относительно ядерного разоружения, которые могли сократить военные расходы СССР. Рейган взамен требовал от Москвы "демократических реформ" и сдачи союзников СССР во всём мире.
Горбачёв и Рейган успели подписать только Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (декабрь 1987), по которому США уничтожили 846 ракетных комплексов, а СССР – 1846. Не менее выгодный США Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений Горбачёв подписал уже с преемником Рейгана, Джорджем Бушем-старшим 31 июля 1991 года.
После этого СССР просуществовал менее 5 месяцев. Цель директивы Рейгана была достигнута.
Сам 40-й президент США прожил до 2004 года, тоже творя историю – он стал третьим в истории экс-президентом, достигшим возраста в 90 лет (до него – Джон Адамс и Герберт Гувер, после него – Джеральд Форд, Джордж Буш-старший и Джимми Картер).
