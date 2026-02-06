https://ukraina.ru/20260206/ronald-reygan-gollivudskiy-kovboy-unichtozhivshiy-sssr--1075299427.html

Рональд Рейган: голливудский ковбой, уничтоживший СССР

6 февраля 1911 года родился Рональд Рейган, сделавший успешную карьеру в Голливуде и политике. По своим чудачествам он был предшественником Трампа – как-то на радио (по счастью не в эфире) объявил, что приказал нанести ядерный удар по "империи зла", а объявленная им "Стратегическая оборонная инициатива" была предшественницей "Золотого купола"

Рональд Уилсон Рейган родился в семье коммивояжера в захолустном посёлке Тампико (200 с лишним километров от Чикаго, менее тысячи жителей). В школе Ронни отнюдь не блистал в науках. Когда много лет спустя студенты спросили Рейгана, какова польза в том, чтобы быть президентом США, он с улыбкой ответил: "я мог бы отдать ФБР приказ строго засекретить мои школьные оценки".Семья постоянно переезжала по городкам Иллинойса, среднюю школу он закончил в 1928 году в Диксоне, а в колледж пошёл в Эврике (тогда чуть более 1500 жителей). Получив диплом на факультете экономики и социологии, Рональд положил его на полку и стал ведущим спортивных радиопрограмм, поскольку его прекрасный голос оказался куда востребованнее, чем полученные в колледже знания.Поворотом в биографии Рейгана стал его приезд в Голливуд в 1937 году. Высокий парень с чисто американским шармом сразу же пришелся по душе кинорежиссёрам, и начал успешно играть роли романтических героев, в первую очередь простоватых ковбоев. Наиболее заметная роль была сыграна Рейганом в фильме "Кингз Роу" (там он изображал не ковбоя, я юношу со среднего Запада с трагической судьбой). Вышедшая на экраны в феврале 1942 года картина была номинирована на "Оскар", и, хотя не получила его, сделала Рейгана звездой. Да и сам фильм стал весьма успешным по тем временам: выручка от его проката в США составила $ 3 млн, а за рубежом – почти $ 2 млн.Развить успех у Рейгана не получилось – спустя два месяца после выхода фильма на экраны он был призван в армию. Медкомиссия классифицировала его лишь ограниченно годным по причине близорукости, и он получил назначение в службу связей с общественностью ВВС, а позже был переведён в Первый кинопроизводственный отдел ВВС. К окончанию Второй мировой войны его подразделение сняло 400 учебных фильмов для ВВС США, при этом дослужившийся до капитана Рейган лично принимал участие в различных акциях в поддержку армии – например, участвовал в презентации Шестого Военного Займа.После демобилизации Рейган продолжил актёрскую карьеру. Всего он снялся в 54 художественных фильмах, но в большинстве случаев это были малобюджетные фильмы категории "B", рассчитанные на небольшую аудиторию. Зато Рейган стал продвигаться по другой линии: в 1947 году он был избран президентом Гильдии киноактёров и занимал этот пост до 1952 года.В этом качестве он давал показания перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности ("комиссия Маккарти") относительно влияния коммунистов на киноиндустрию США. Рейган был искренне убеждён, что коммунисты пытаются завладеть киноиндустрией, а "русские уже послали свой передовой отряд, чтобы завоевать нас". Он также сотрудничал с ФБР, сообщая имена тех работников киноиндустрии, кого сам подозревал в симпатии к коммунизму.К середине 1950-х уровень предлагаемых в Голливуде ролей становился всё ниже, и актёр сделал ставку на телевидение. В 1954-62 года Рейган был ведущим и участником сериала "Театр Дженерал Электрик", эта работа включала также поездки по заводам компании и выступления перед рабочими (иногда более десятка в день). Его последняя работа как профессионального актёра – в телесериале "Дни в Долине Смерти" (1964-65 годы).Со времён избрания президентом Гильдии киноактёров Рональд Рейган был зарегистрированным членом Демократической партии, он восхищался личностью президента Франклина Рузвельта и поддерживал его экономическую программу. Однако в начале 1950-х политические взгляды Рейгана стали более консервативными. В результате он, оставаясь в рядах демократов, поддержал предвыборные президентские кампании республиканцев: в 1952 и 1956 годах – Дуайта Эйзенхауэра, а в 1960 году – Ричарда Никсона.В 1962 году Рональд Рейган официально перешёл в республиканцы, и через два года присоединился к президентской кампании консервативного кандидата в президенты США Барри Голдуотера. В октябре 1964 года Рейган произнёс легендарную речь в поддержку Голдуотера, которая получила название "Время выбирать" и считается началом политической карьеры Рейгана. Республиканцы выдвинули его кандидатуру на пост губернатора Калифорнии в 1966 году, Рональд Рейган победил и руководил Калифорнией два срока – до 1975 года.В 1976 году в ходе выдвижения кандидата в президенты от республиканцев Рональд Рейган бросил вызов действующему главе Белого дома Джеральду Форду, но при голосовании на партийном съезде экс-губернатор Калифорнии занял второе место. Кандидатом в президенты США от Республиканской партии Рейган стал лишь в 1980 году, в значительной мере благодаря тому, что выбрал одного из своих главных оппонентов – Джорджа Буша-старшего – в качестве своего кандидата в вице-президенты.Используя свой актёрский талант, Рональд Рейган на телевизионных дебатах разгромил президента-демократа Джимми Картера, и на выборах в ноябре 1980 года победил в 44 штатах, собрав 489 голосов выборщиков (Картер победил в 6 штатах, получив всего 49 голосов выборщиков). В ходе своего президентского правления, называемого "революцией Рейгана", Рейган проводил политику, отражающую его личную веру в свободу личности.Рональд Рейган достаточно быстро добился успеха в борьбе с экономическим кризисом в США с помощью жёсткой политики, получившей название "рейганомика". Он сократил налоги, дал большую свободу бизнеса, урезал социальные расходы, не обращал внимания на протесты профсоюзов. В США начался экономический рост, сопровождаемый новым витком научно-технического развития. Потому неудивительно, что Рейган был переизбран на второй срок в 1984 году.Ещё с 1940-х годов Рейган считал своей целью разрушение коммунизма, и его оплота – Советского Союза (в своей речи в британском парламенте 8 июня 1982 года Рейган объявил "крестовый поход против коммунизма"). Вскоре после вступления в должность президента США Рейган собрал рабочую группу Совета национальной безопасности, которая приняла решение заменить стратегию "сдерживания" в отношении СССР, которую проводили предшествующие президенты, на стратегию решительного наступления "с целью уничтожения СССР".Рейган требовал роста военных затрат США и поддержания вооружения на высоком техническом уровне, что должно было подорвать советскую экономику и обострить в СССР кризис ресурсов. К концу его правления в 1987 году военные расходы США составили $ 282 млрд (в последнем бюджете Картера на них было выделено только $ 160 млрд). В Европе были размещены баллистические ракеты "Першинг" и крылатые ракеты, что уменьшило время подлёта к советской территории до шести минут.В январе 1983 года Рональд Рейган подписал директиву NSDD-75 "Политика США в отношении Советского Союза". В ней отвергалось мирное сосуществование с советской системой. Директива давала "общую картину интегрированной системной стратегии Америки с целью отбросить и, в конечном итоге, привести Советский Союз и его империю к смерти". Впервые президент Рейган заявил о новой политике против СССР в марте 1983 года в своей знаменитой речи, в которой Советский Союз и его союзники были названы "империей зла".Но разрушить эту империю Рейган собирался с помощью плана, предложенного директором ЦРУ Уильямом Кейси, предполагавшего удары по трём болевым точкам Москвы.Первая – сокращение влияния СССР в Восточной Европе, для чего предлагалось усилить поддержку оппозиции в странах социалистического лагеря и внутри самого Союза.Во-вторых, заставить Москву тратить ресурсы на войну. В связи с этим Кейси предлагал начать активно поставлять американское оружие моджахедам в Афганистане, а также "скормить" СССР дезинформацию о так называемой "Стратегической оборонной инициативе" США, якобы предусматривавшей размещение оружия в космосе.Наконец, самый главный пункт плана Кейси предполагал обескровливание казны СССР через уменьшение её главной статьи экспортных доходов – продажи нефти и газа. Газовый вопрос Рейган продавил через решение Международного энергетического агентства, которое запрещало европейцам покупать у СССР газа больше, чем на 30% от общего объёма своего потребления. Тем временем Кейси "окучивал" королевский дом Саудовской Аравии – одного из основных на тот момент производителей нефти в мире.В администрации Рейгана о плане Кейси знали всего 12 человек кроме самого президента. Даже вице-президент Буш не был посвящён, поскольку его нефтяные интересы могли помешать снижению глобальных цен на нефть.В 1985 году Саудовская Аравия резко увеличила добычу, залив мировой рынок нефтью. В результате стоимость барреля обрушилась с $ 30 до 12. СССР потерял половину своих валютных поступлений от нефтяного экспорта. Проводить "перестройку" было просто не на что. А провозглашённая "гласность" привела к тому, что обсуждать пустые полки в магазинах и ненужную войну в Афганистане стало возможно открыто.Не удивительно, что Горбачёв ухватился за предложения Рейгана о начале переговоров относительно ядерного разоружения, которые могли сократить военные расходы СССР. Рейган взамен требовал от Москвы "демократических реформ" и сдачи союзников СССР во всём мире.Горбачёв и Рейган успели подписать только Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (декабрь 1987), по которому США уничтожили 846 ракетных комплексов, а СССР – 1846. Не менее выгодный США Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений Горбачёв подписал уже с преемником Рейгана, Джорджем Бушем-старшим 31 июля 1991 года.После этого СССР просуществовал менее 5 месяцев. Цель директивы Рейгана была достигнута.Сам 40-й президент США прожил до 2004 года, тоже творя историю – он стал третьим в истории экс-президентом, достигшим возраста в 90 лет (до него – Джон Адамс и Герберт Гувер, после него – Джеральд Форд, Джордж Буш-старший и Джимми Картер).

