Не злить Трампа и покупать, где выгодно. Что будет с поставками российской нефти в Индию

Президент США Дональд Трамп объявил, что Индия откажется от импорта российской нефти. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам 3 февраля, после встречи и индийским лидером Нарендром Моди

По словам Трампа, Моди согласился ощутимо увеличить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Достигнутая договоренность поможет быстрее закончить конфликт на Украине, считает американский лидер.В ходе двухсторонней встречи лидеры США и Индии договорились также о торговом соглашении, в соответствии с которым американская сторона снизит тарифы на индийский импорт с 25 до 18 процентов. Индия со своей стороны обязалась обнулить тарифные барьеры в отношении американской продукции.Как утверждает Дональд Трамп, Нью-Дели закупит американской энергетической, технологической, сельскохозяйственной, угольной и другой продукции более чем на 500 миллиардов долларов.Чтобы в условиях американских санкций сохранить высокий спрос на нефть, Россия с начала года существенно увеличила скидки для индийских покупателей черного золота. Некоторые партии уже продаются по 22-25 долларов за баррель (без учета транспортных расходов), а это значит, что стоимость российской нефти для индийских покупателей сравнилась с себестоимостью добычи.В Кремле заявляют, что индийская сторона пока не уведомляла российских партнеров об отказе от закупок нефти."До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Нью-Дели мы не слышали", - заявил 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также добавил, что Москва с уважением относится к двусторонним американо-индийским отношениям и внимательно следит за заявлениями Трампа.Насколько велика вероятность, что Индия под давлением США действительно откажется от российской нефти? Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По его словам, президент США не первый раз заявляет об отказе Индии от закупок российской нефти. Ранее он уже говорил, что Нью-Дели уже отказался от этих закупок, потом заявлял, что Индия вот-вот откажется, а сейчас опять говорит, что договорился с Индией об отказе от российской нефти, напомнил Юшков."На самом деле это лишь риторика, которая призвана показать, что торговое соглашение между Индией и США, которое стороны только что афишировали, на самом деле заключено на условиях США. Он хочет показать, что он победил, и что новая сделка выгодна прежде всего его стране", - рассказал эксперт.Изначально Трамп заявлял, что вводит импортные пошлины в отношений индийских товаров именно из-за того, что та покупает российскую нефть, отметил Юшков. Однако уже тогда это не соответствовало действительности, полагает он."Если бы дело было в покупке российской нефти, тоже самое Трамп бы делал против других покупателей российской нефти, таких как Китай, Турция, Венгрия, Словакия… Но мы видим, что это не так и что ни против кого под этим же предлогом Трамп импортные пошлины больше не вводил. Значит, дело было не в этом", - допустил Юшков.По мнению эксперта, пошлины были одним из методов давления на Индию, а конечная цель — заключение торгового соглашения с США на невыгодных для нее условиях."Как мы видим, Индия на это давление не подалась — уже год они существуют в условиях высоких импортных пошлин на их товары при поставке в США. С другой стороны, скидка на российскую нефть из-за давления и возрастающих рисков даже увеличилась, и для Индии она стала еще более выгодной. Почему они вдруг должны от нее отказываться?", - задался вопросом эксперт.Юшков предположил, что достигнутые между Трампом и Моди соглашения касались других условий торгового соглашения. Стороны заключили его, и тогда Трампу понадобилось как-то объяснить, что происходит с нефтью, раз уж отказ от российской нефти являлся одним из условий этого соглашения, допустил он. Поэтому американский лидер и сделал такое заявление."Индия со своей стороны может тоже заявить — да, действительно, мы сокращаем закупки нефти у России. Однако по статистике трекеров, которые отслеживают откуда приходит в Индию нефть или куда уходит российская нефть, видно, что в последние месяцы у российского экспорта возрастает доля неизвестного получателя в Азии. У Индии возрастает доля неизвестного поставщика. Если мы соединим эти объемы, которые идут неизвестному получателю и те, которые идут в Индию, то получаются те же объемы, которые мы раньше поставляли в эту страну", - рассказал Юшков.По его словам, они всегда колебались в диапазоне от полутора миллиона до двух миллионов баррелей в стуки. Поэтому заявление о том, что вместо российской нефти в Индию пойдет нефть из Венесуэлы, еще раз показывает, что никакой договоренности в этом плане нет и что президент США импровизирует в подобных заявлениях, полагает эксперт."Венесуэла добивала меньше одного миллиона баррелей в сутки. На начало 2025 года у них средняя добыча была около 960 тысяч баррелей в сутки, а экспорт составлял еще меньше. В любом случае этого экспорта не хватит, чтобы вместо России поставлять нефть в Индию", - отметил Юшков.Американская сверхлегкая малосернистая нефть тоже не может заменить для Индии российский сорт Urals, потому что этот более сернистый и более тяжелый сорт куда лучше подходит для индийских НПЗ, добавил эксперт."Для Индии нет никакого смысла покупать нефть из Венесуэлы. Даже если бы она отказалась от российской нефти, она стала бы покупать больше ближневосточной. Там короткое транспортное плечо", - сказал Юшков.До прихода России на индийский рынок в 2022 году крупнейшими поставщиками нефти в эту страну были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, напомнил он. По словам эксперта, эти страны сейчас занимают второе, третье и четвертое место, сразу после России.Юшков считает, что венесуэльская нефть на самом деле уйдет в США, так как там НПЗ настроены на подобные сорта и там короткое транспортное плечо."Что касается поставок из России, Индии сейчас не выгодно опровергать слова Трампа. Зачем его злить? Но я не вижу причин для того, чтобы она отказывалась от российских энергоносителей. Скорее всего мы услышим слова о том, что нефть покупают компании, а не государство. И берут у того, у кого выгодно", - подытожил Игорь Юшков.Больше о борьбе за ресурсы в материале Олега Хавича Энергетические войны. КНР превзошла США в электроэнергетике, а США выдавливают Китай из Венесуэлы

