2 марта 2026 года, утренний эфир

2 марта 2026 года, утренний эфир

2 марта 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.03.2026

2026-03-02T13:03

2026-03-02T13:03

2026-03-02T13:03

юрий поляков

новороссия

украина

россия

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Азовский Морской Институт впервые начнёт выдачу дипломов бакалавров. Гость: Владислав Груздев - директор Азовского морского института* Большое интервью. К чему пришла Россия за 4 года СВО, а также о возможной передаче Украине ядерного оружия через европейские страны. Гость: Василий Колташов - экономист, директор Института нового общества* Лица Новороссии. Помощь кузнецов Донбассу и фронту. Гость: Андрей Маркин - кузнец из Рязани* Мы живем в России. Гарантии работающим отцам по трудовому кодексу России. Гость: Елизавета Беляева - юрист* Культурное обозрение. О настроениях в творческой среде России и о том, как воспринимают СВО обычные жители нашей страны. Гость: Юрий Поляков- писатель, драматург и киносценаристВ беседе упоминается Андрей Макаревич – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

новороссия

украина

россия

2026

Новости

юрий поляков, новороссия, украина, россия, новороссия сегодня, видео