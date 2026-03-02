2 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Азовский Морской Институт впервые начнёт выдачу дипломов бакалавров. Гость: Владислав Груздев - директор Азовского морского института
* Большое интервью. К чему пришла Россия за 4 года СВО, а также о возможной передаче Украине ядерного оружия через европейские страны. Гость: Василий Колташов - экономист, директор Института нового общества
* Лица Новороссии. Помощь кузнецов Донбассу и фронту. Гость: Андрей Маркин - кузнец из Рязани
* Мы живем в России. Гарантии работающим отцам по трудовому кодексу России. Гость: Елизавета Беляева - юрист
* Культурное обозрение. О настроениях в творческой среде России и о том, как воспринимают СВО обычные жители нашей страны. Гость: Юрий Поляков- писатель, драматург и киносценарист
В беседе упоминается Андрей Макаревич – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Подписывайся на