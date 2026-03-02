https://ukraina.ru/20260302/my-doma-spetsbort-s-evakuirovannymi-iz-izrailya-rossiyanami-pribyl-v-podmoskove-1076237537.html
"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье
Спецборт с дипломатическими работниками, служившими на территории Израиля, и членами их семей приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыло 84 человека, включая 38 детей. Об этом 2 марта сообщили в МЧС России
Эвакуация граждан была организована по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Россиян вывезли из зоны конфликта через Египет. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как прибывших встречают в аэропорту. Среди эвакуированных — не только дипломаты, но и члены их семей. Операция проведена на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоит напомнить, что ранее армия Израиля объявила о начале наступательной операции в Ливане, нанося удары по объектам "Хезболлах". В результате авиаударов по югу Ливана и южному пригороду Бейрута погиб 31 человек, еще 149 ранены.Подробнее о происходящем — в публикации Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу.
