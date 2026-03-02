"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье - 02.03.2026 Украина.ру
"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье
"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье - 02.03.2026 Украина.ру
"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье
Спецборт с дипломатическими работниками, служившими на территории Израиля, и членами их семей приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыло 84 человека, включая 38 детей. Об этом 2 марта сообщили в МЧС России
2026-03-02T10:05
2026-03-02T10:05
Эвакуация граждан была организована по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Россиян вывезли из зоны конфликта через Египет. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как прибывших встречают в аэропорту. Среди эвакуированных — не только дипломаты, но и члены их семей. Операция проведена на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоит напомнить, что ранее армия Израиля объявила о начале наступательной операции в Ливане, нанося удары по объектам "Хезболлах". В результате авиаударов по югу Ливана и южному пригороду Бейрута погиб 31 человек, еще 149 ранены.Подробнее о происходящем — в публикации Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу.
"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье

10:05 02.03.2026
 
Спецборт с дипломатическими работниками, служившими на территории Израиля, и членами их семей приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыло 84 человека, включая 38 детей. Об этом 2 марта сообщили в МЧС России
Эвакуация граждан была организована по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Россиян вывезли из зоны конфликта через Египет.
На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как прибывших встречают в аэропорту. Среди эвакуированных — не только дипломаты, но и члены их семей. Операция проведена на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Стоит напомнить, что ранее армия Израиля объявила о начале наступательной операции в Ливане, нанося удары по объектам "Хезболлах". В результате авиаударов по югу Ливана и южному пригороду Бейрута погиб 31 человек, еще 149 ранены.
Подробнее о происходящем — в публикации Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу.
Лента новостейМолния