"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье

Спецборт с дипломатическими работниками, служившими на территории Израиля, и членами их семей приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыло 84 человека, включая 38 детей. Об этом 2 марта сообщили в МЧС России

Эвакуация граждан была организована по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Россиян вывезли из зоны конфликта через Египет. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как прибывших встречают в аэропорту. Среди эвакуированных — не только дипломаты, но и члены их семей. Операция проведена на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоит напомнить, что ранее армия Израиля объявила о начале наступательной операции в Ливане, нанося удары по объектам "Хезболлах". В результате авиаударов по югу Ливана и южному пригороду Бейрута погиб 31 человек, еще 149 ранены.Подробнее о происходящем — в публикации Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу.

