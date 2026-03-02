Перенджиев: конфликт с Ираном только начинается - 02.03.2026 Украина.ру
Перенджиев: конфликт с Ираном только начинается
Скорого окончания конфликта США и Израиля с Ираном ждать не стоит. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев
Священная война (джихад) против США и Израиля, объявленная иранским аятоллой Макаремом Ширази, считающимся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, переводит конфликт на совсем другой уровень, отметил российский политолог."То есть это уже не между государствами конфликт. США и Израилю может противостоять уже как минимум вся шиитская умма, а это не только граждане, которые проживают в Иране. То есть объявлена религиозная война, и то, что убрали верховного лидера Ирана, то есть верховного религиозного лидера, показывает, что вряд ли Иран пойдет просто так на мировую и не будет мстить за это. Это серьезный вызов для руководства Ирана, да и в целом для иранского народа", - сказал политолог.Переджиев среди первопричин конфликта указал на желание Израиля уничтожить Иран. Политолог также отметил, что еврейское государство воспользовалось прибытием на Ближний Восток американской армады. Политолог уверен, что контингент США не собирается уходить и это значит, что о прекращения боевых действий ожидать не стоит.Даже если конфликт затухнет, то он не окончится, считает Переджиев. По его мнению, противостояние будет идти волнами, затухать и вновь разгораться после восстановления запасов оружия."Скорее всего, это всерьез и надолго, а на сколько — здесь сложно сказать, но, я полагаю, что это конфликт, который вряд ли будет закончен в этом году. Он может затянуться на годы", — заявил Переджиев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 марта
Перенджиев: конфликт с Ираном только начинается

13:29 02.03.2026 (обновлено: 13:36 02.03.2026)
 
© скриншот видео "VestiKavkaza Video"Военный политолог Александр Перенджиев
Военный политолог Александр Перенджиев
© скриншот видео "VestiKavkaza Video"
Скорого окончания конфликта США и Израиля с Ираном ждать не стоит. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев
Священная война (джихад) против США и Израиля, объявленная иранским аятоллой Макаремом Ширази, считающимся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, переводит конфликт на совсем другой уровень, отметил российский политолог.
"То есть это уже не между государствами конфликт. США и Израилю может противостоять уже как минимум вся шиитская умма, а это не только граждане, которые проживают в Иране. То есть объявлена религиозная война, и то, что убрали верховного лидера Ирана, то есть верховного религиозного лидера, показывает, что вряд ли Иран пойдет просто так на мировую и не будет мстить за это. Это серьезный вызов для руководства Ирана, да и в целом для иранского народа", - сказал политолог.
Переджиев среди первопричин конфликта указал на желание Израиля уничтожить Иран. Политолог также отметил, что еврейское государство воспользовалось прибытием на Ближний Восток американской армады. Политолог уверен, что контингент США не собирается уходить и это значит, что о прекращения боевых действий ожидать не стоит.
Даже если конфликт затухнет, то он не окончится, считает Переджиев. По его мнению, противостояние будет идти волнами, затухать и вновь разгораться после восстановления запасов оружия.
"Скорее всего, это всерьез и надолго, а на сколько — здесь сложно сказать, но, я полагаю, что это конфликт, который вряд ли будет закончен в этом году. Он может затянуться на годы", — заявил Переджиев.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
