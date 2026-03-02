https://ukraina.ru/20260302/zampolit-tikhiy-voyna---eto-ne-tolko-poteri-no-i-priobreteniya-kotorye-ostayutsya-v-nas-navsegda-1076251804.html
Замполит "Тихий": Война - это не только потери, но и приобретения, которые остаются в нас навсегда
Журналист издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в добровольческом казачьем отряде БАРС-11. Герой нового интервью - замполит отряда с позывным "Тихий". Украина.ру, 02.03.2026
Журналист издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в добровольческом казачьем отряде БАРС-11. Герой нового интервью - замполит отряда с позывным "Тихий". "Тихий" рассказывает, зачем в современной армии нужен замполит, если "официальной идеологии нет", как собрать в одно боевое подразделение людей разного возраста, взглядов и опыта и на какой общей платформе их объединять. Он объясняет бойцам, за что конкретно они воюют — за землю, семью, детей, свое представление о Родине. Работа замполита не заканчивается вместе с контрактом: бойцы выходят "на большую землю" с психологическими и физическими травмами, бытовыми проблемами. Отряд старается не бросать своих: поддерживает бывших бойцов, помогает решать семейные и бытовые вопросы, остается с ними в новой, мирной жизни на деле, а не на словах.
"Тихий" рассказывает, зачем в современной армии нужен замполит, если "официальной идеологии нет", как собрать в одно боевое подразделение людей разного возраста, взглядов и опыта и на какой общей платформе их объединять. Он объясняет бойцам, за что конкретно они воюют — за землю, семью, детей, свое представление о Родине.
Работа замполита не заканчивается вместе с контрактом: бойцы выходят "на большую землю" с психологическими и физическими травмами, бытовыми проблемами. Отряд старается не бросать своих: поддерживает бывших бойцов, помогает решать семейные и бытовые вопросы, остается с ними в новой, мирной жизни на деле, а не на словах.