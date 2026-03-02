https://ukraina.ru/20260302/pentagon-priznal-dokazatelstv-ugrozy-irana-ne-bylo--1076237839.html

Пентагон признал: доказательств угрозы Ирана не было

Пентагон признал: доказательств угрозы Ирана не было - 02.03.2026 Украина.ру

Пентагон признал: доказательств угрозы Ирана не было

Представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Об этом 2 марта сообщает Reuters

"На закрытых брифингах с сотрудниками Конгресса в воскресенье представители администрации Трампа признали, что разведданные не указывают на то, что Иран планирует нанести первый удар по американским войскам", — передает агентство. Как отмечают авторы материала, эти заявления подрывают один из ключевых аргументов американской администрации в пользу начала масштабной военной операции против Исламской республики. Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру. Теперь же выясняется, что оснований для подобных заявлений о "непосредственной угрозе" у Вашингтона не было. Признание Пентагона ставит под сомнение легитимность военной операции и может вызвать вопросы у законодателей, которые санкционировали действия администрации на основе предоставленных разведданных.Подробнее о происходящем — в публикации Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу.

