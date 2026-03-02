https://ukraina.ru/20260302/izrail-nachal-nastupatelnuyu-operatsiyu-v-livane-bolee-30-pogibshikh-glavnoe-k-etomu-chasu----1076237322.html

Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу

Армия Израиля объявила о начале новой волны массированных ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом и других важных событиях 2 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

Начальник израильского генштаба подтвердил старт наступательной операции, которая стала ответом на ракетные обстрелы израильской территории. В результате авиаударов по южным районам Ливана и южным пригородам Бейрута погиб 31 человек, еще 149 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана. Среди погибших — семь членов одной семьи, чей дом был разрушен прямым попаданием снаряда. Другие новости к этому часу: 🟥 Штаб полиции Тегерана полностью разрушен после удара Израиля, сообщают СМИ. 🟥 США и Израиль нанесли новые удары по восточным, западным и южным районам Тегерана, сообщает ISNA. 🟥 Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом, пилоты катапультировались, передает Tasnim. 🟥 Дым поднимается над посольством США в Кувейте, утверждают арабские СМИ. В сети пишут, что в Кувейте разбился американский истребитель. Между тем кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, сбитого в небе над Кувейтом, заявляет иранский телеканал SNN. 🟥 Сильные взрывы слышны возле аэропорта в иракском Эрбиле, сообщают местные СМИ. 🟥 Иран начал новую волну атак ракетами и БПЛА по базам США на Ближнем Востоке, под ударами Бахрейн, Кувейт, Абу-Даби и Дубай в ОАЭ, передает агентство Fars. 🟥 Армия Израиля засекла второй за полчаса пуск ракет со стороны Ирана, сообщает армейская пресс-служба. 🟥 Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после предупреждения о ракетах, слышен взрыв. Армия Израиля заявила, что зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана, первый с начала суток. Также в Дохе раздалась серия взрывов, работает ПВО. 🟥 В Иерусалиме слышны звуки взрывов. 🟥 "Огромный взрыв" прогремел в Абу-Даби, передает CNN. 🟥 Система ПВО работает в Дубае, очевидцы сообщают о новых взрывах в районе Дубай Марины.О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 марта.

