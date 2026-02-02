https://ukraina.ru/20260202/1075019304.html

Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет

Когда у нас говорят: "Руководство стран плохое, а люди нормальные", это не так. Государство состоит из управленческой элиты и общества, они все время взаимодействуют. Кто на фронте защищает управленческую элиту Украины? Народ. Украинцы ничего не саботируют. Работают. На фронт, может, не хотят, но идут

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, ранее Евросоюз официально объявил об отказе от российского СПГ к 1 января 2027 года и об отказе российского трубопроводного газа к 30 сентября того же года. Мы обычно привыкли, что правительства стран руководствуются здравым смыслом. Но, похоже, что сейчас его нет совсем…- От российского трубопроводного газа Евросоюз уже и так отказался. Его получает только Венгрия и пару-тройку стран. Подавляющее большинство государств, к которым этот газ шел, его давно перестали получать. Часть трубопроводов взорвали в Балтийском море. Часть трубопроводов, которые идут через Украину, все равно что взорвались. А это были основные источники поставки. Да, что-то идет через Турцию, но это все равно не так много, как раньше. Что касается российского СПГ, то его американцы давно перепродают его европейцам. Наш СПГ закупают и продают как свой, но уже дороже. Поэтому неважно, от чего Евросоюз откажется или не откажется.Поскольку европейская экономика умирает, газа ей надо меньше. Мы это видим на примере Украины. Когда-то Украине только на коммунальные нужды требовалось 20 миллиардов кубов, а сейчас ей на все хватает 18 миллиардов собственной добычи. Зачем ей газ, если промышленность не работает? Сейчас коммунальная сфера выключится, так еще меньше газа будет надо.Евросоюз идет по тому же пути. Экономику он свою хоронит, объемы производства падают. Так что она вполне сможет обойтись какими-то объемами американского газом, который будет тем же российским, но под другим брендом.- Как раз Венгрия и Словакия выступили против этого решения. Должно было сработать право вето. Но Евросоюз сделал это голосование голосованием большинством. За такой закон проголосовали 25 стран из 27. Это уже нарушает закон каждой европейской страны на самостоятельную энергетическую политику. Является ли это шагом к развалу ЕС?- Является. В Евросоюзе как раз хвастались тем, что у них есть право вето. "Самая маленькая страна имеет такие же права, как самая большая, поэтому мы вынуждены учитывать интересы всех стран". А если вашими интересами будут систематически пренебрегать, зачем вам такой союз? Рано или поздно вы из него выйдете, как это сделала Великобритания. Конечно, это шаг к развалу. Но Евросоюз уже сделал столько шагов к развалу, что неважно, одним больше или одним меньше.- При этом Украина все равно собирается вступить в Евросоюз.- Может быть, Украина и Евросоюз хотят перенести в политику правила математики, где минус на минус дает плюс. Но в политике умножение 27 мертвецов на одного мертвеца не делает живым это образование. Сами страны-члены Евросоюза говорят, что не понимают, зачем он существует и как долго он просуществует. Понятно, что они не хотят его просто разваливать, потому что экономика привыкла к такому взаимодействию, а повторять судьбу СССР они не хотят. Но они констатируют, что Евросоюз нежизнеспособен.И по поводу Украины они тоже говорят, что она нежизнеспособна. Да, Украине может каким-то образом уцелеть, если ее решат не добивать и даже помогут восстановить. Но это может произойти в силу внешних обстоятельств, а не благодаря собственным заслугам Украины.То есть даже если эти два коматозника объединятся, никому от этого лучше не станет.- А Украине зачем вступать в Евросоюз, если Евросоюз образца 2014 года и нынешний – это совершенно разные вещи?- Евросоюз образца 2004 года, куда Украина тоже хотела вступить, тоже совсем не тот, что образца 2014 года. В мире все время что-то меняется. Россия образца 2004, 2014 и 2026 года – это тоже разные России. Понятно, что изменения не критические, но они заметные. Да, Евросоюз сейчас другой. Но это не мешает Украине хотеть туда вступить.А чего Украине еще хотеть? Кофе и мороженого? Это желание у нее традиционное. Этим объясняются все ее проблемы и потери. И если теперь они скажут, что не хотят в Евросоюз, зачем все это было?Так что они будут хотеть вступить в Евросоюз пожизненно и посмертно.- Когда вы говорите, что Украина хочет вступить в Евросоюз, кого вы имеете в виду: режим или народ?- Государство – это и режим, и народ. Когда у нас говорят: "Руководство стран плохое, а люди нормальные", это не так. Государство состоит из управленческой элиты и общества, они все время взаимодействуют. Если забрать управленческую элиту, государства не будет. Кто на фронте защищает управленческую элиту Украины? Народ. Кто кует оружие на украинских заводах, которые не успели сгореть или отключиться от электроэнергии? Народ. Украинцы ничего не саботируют. Работают. На фронт, может, не хотят, но идут.-А народ-то за что воюет? За территории? Или за шанс вступить в Евросоюз?- Народ воюет за свое виденье будущего себя и своих детей. Они себя видят в Евросоюзе. Может быть, Евросоюза скоро не будет, но они об этом не знают.- Также хотелось бы поговорить про Совет мира, который вдруг для нас для всех открыл Дональд Трамп...- Что значит "для всех"? У вас есть лишний миллиард долларов?- Как раз Владимир Путин сделал хитрый ход, сказав, что миллиард долларов за вступление в Совет мы можем дать из замороженных российских активов.- За миллиард можно получить что-то вроде постоянного членства в этом Совете. Оно ничего не дает, кроме того, что вас не будут ротировать. А без миллиарда вас могут ротировать. Это Трамп будет решать, кого выгнать через три года, а потом опять пригласить. Короче говоря, за миллиард вам дадут то же самое кресло. Просто скажут, что оно почетнее.Путин не такой уж хитрый ход сделал. Никакой хитрости там нет. России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, чтобы не послать США. Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно. Может быть, он сам с нами поссорится, но пока что мы не собираемся этот процесс инициировать. Поэтому мы сказали, что будем думать. И до сих пор думаем.Франция и Испания тоже отказалась от вступления в Совет. Трамп по поводу Франции возмущался и обещал Макрону всякие кары. Отказ Испании он вообще мимо ушей пропустил. Любая страна, которая претендует на статус самостоятельной державы, вступать туда не будет. Потому что Трамп изложил его контуры примерно так: "Собираются все. Долго заседают. Вырабатывают какой-то план. Я его утверждаю. И тогда он действует". То есть все соглашаются с тем, что Трамп царь горы, и начинают ему кланяться. Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет.- То есть этот Совет не может когда-нибудь заменить ООН, как об этом говорят некоторые эксперты?- Не может. ООН создан совершенно на других основаниях и на другой организационной базе. ООН – это организация победителей. А Совет мира создает побежденный. И если победители создавали организацию, в которой действовали определенные сдержки и противовесы, то Трамп предлагает систему, когда он будет решать, а все остальные поддакивали.Конечно, для кого-то это будет почетно. "Мы решили: я и Трамп. Мы пахали: я и трактор". Но России невыгодно туда вступать даже с точки зрения какого-то дипломатического маневра по Украине, потому что де-факто мы таким образом признаем абсолютное право Трампа в мире.Повторюсь, Совет мира создает побежденный, а не победитель. Поэтому великие державы постарались промолчать по поводу его затеи.- Вы сказали, что ООН создали победители. Может быть, Трамп создал свой Совет как раз для того, чтобы не казаться проигравшим в глазах мирового сообщества?- Конечно. Он хочет получить признание своего лидерства и таким образом победить политически. Понятно, что для политической победы необязательно выигрывать войну. Но для этого надо иметь моральный авторитет или экономическую мощь, чтобы все смирились с вашим политическим лидерством, потому что от этого хоть какая-то польза. А у США и Трампа ничего этого нет. Какая от них польза? Одни сплошные амбиции. В этом плане он похож на Зеленского, у которого страны почти нет, а амбиций – вагон и маленькая тележка. Чем в этом плане США отличаются от Украины? Только размерами и наличием ядерных ракет.- Амбиции Зеленского поддерживаются Западом, а над Трампом никто не стоит.- Амбиции Зеленского – это тоже амбиции Зеленского. Вы же не думаете, что Зеленскому каждое утро звонят с Запада и говорят: "Смотри, не забудь сегодня проявить свои амбиции". Наоборот. Ему часто указывают, что надо засунуть амбиции куда подальше и делать, что говорят. Но его не всегда удается в этом убедить именно потому, что у него есть личные амбиции.То же самое касается Трампа. История с Гренландией – это его личные амбиции. Американские военные и политики всегда сомневались в целесообразности подобных действий. Но тех, кто сомневался, Трамп отодвигает от принятия решений. Он принимает решения, исходя из своих личных амбиций: "Хочу присоединить этот большой остров к США. То, что мы и так делаем там то, что хотим, меня не волнует. Хочу и все".А зачем? Если есть возможность за чужой счет распоряжаться чужой собственностью, такую возможность надо холить и лелеять. А Трамп пытается создать проблемы с собственными союзниками и взять на баланс проблемную территорию. Может быть, там есть редкоземельные металлы глубоко в недрах, но сверху над ними лежит еще пару километров льда. Если бы американцы могли бы там что-то добывать, датчане бы их с радостью постили.Таким образом, действуя ради собственных амбиций, Трамп наносит ущерб американским интересам.Также по теме - в материале Сергея Зуева: Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

