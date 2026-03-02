https://ukraina.ru/20260302/konets-zelenskomu-provaly-vsu-konflikt-na-blizhnem-vostoke-khronika-sobytiy-na-utro-2-marta-1076235836.html

Конец Зеленскому, провалы ВСУ, конфликт на Ближнем Востоке. Хроника событий на утро 2 марта

Зеленскому наступит конец после ударов США по Ирану. ВС РФ уничтожают противника и технику. Штаты намерены продолжать атаки против Ирана в течение 4-5 недель

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в социальной сети X заявил, что Владимиру Зеленскому наступит конец после ударов США по Ирану."Украине конец. (Президент США Дональд - ред.) Трамп занят Ближним Востоком. Денег или оружия от него больше не поступает. ЕС поддерживает только на словах. Зеленскому конец. Никому нет дела", - написал Дотком.Несмотря на явную угрозу Зеленский подыгрывает Штатам. Так, он призвал США "проявить решимость" и продолжить удары по Ирану.По его словам, украинская разведка и МИД страны внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана.Зеленский заявил, что хочет смены власти в Иране усилиями США.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.В воскресенье киевский режим позлорадствовал над гибелью Али Хаменеи через официальный аккаунт Украины в Х, который ведут менеджеры по соцсетям в администрации страны. В частности, погибшего лидера называют диктатором и пишут, что с его смертью "ничто не сравнится".В ответ на один из предыдущих призывов Зеленского к агрессии против Тегерана глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что мир устал от бестолковых клоунов, чья армия держится на иностранных наемниках.Провалы ВСУНакануне поздним вечером в 11 областях Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, сигнал звучал в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.Взрывы гремели в Харькове, Сумах, Кривом Роге.В Кривом Роге Днепропетровской области был прилет по предприятию, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа."В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", - указал он в телеграм-канале.Группировка войск "Север" освободила село Круглое Волчанского района Харьковской области.Артиллерия "Южной" группировки войск уничтожила склад боеприпасов и два наблюдательных поста Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.В ходе воздушной разведки операторами БПЛА были обнаружены полевой склад с боеприпасами и два наблюдательных поста противника, оборудованных в жилых застройках. В результате скоординированного огневого удара цели были поражены посты были полностью разрушены, а на складе боеприпасов произошла детонация, сообщили в Минобороны России.Также ВС РФ освободили большую часть населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении.Сообщается и о дальнейшем продвижении в районе села Горькое на Запорожском направлении.Продвигаются ВС РФ и на Харьковском направлении — например, в районе Старицы западнее Волчанска.Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки войск "Север" нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".Он уточнил, что в целом за сутки ликвидировано более 30 украинских военнослужащих."В результате огневого поражения были уничтожены скопления живой силы противника, артиллерийское орудие, два пункта управления БПЛА, более трех транспортных средств, а также роботизированные наземные комплексы, задействованные в подвозе боеприпасов и провизии", - перечислил он.Также в течение минувших суток ударами БПЛА уничтожено несколько пунктов хранения материальных средств на линии боевого соприкосновения и три станции радиоэлектронной борьбы.В то же время украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное и продают его на черном рынке, рассказали в российских силовых структурах."По словам пленных ВСУ, их командиры (ВСУ - ред.) продают западное вооружение (стрелковое оружие, поставляемое странами Запада - ред.) на "черном рынке", предварительно списав его", - сказал силовик.По его словам, также на продажу выставляется стрелковое оружие погибших украинских боевиков.Кроме того, возникает проблема нелегального оборота иностранного оружия и боеприпасов, поставляемых на Украину.Конфликт на Ближнем ВостокеПрезидент США Дональд Трамп в интервью New York Times заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости."Что ж, мы планируем (продолжать атаки - ред.) четыре-пять недель. Это не составит труда", - сказал Трамп.Он заверил, что в распоряжении США имеется огромный объем боеприпасов, хранящихся по всему миру.Также Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, которых призывает к свержению власти в стране."Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону", - сообщил он.Президент США добавил, что еще слишком рано говорить о подобных обещаниях.В то же время Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном. Однако он не стал озвучивать, кого имеет в виду.В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети X посетовал, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами"."Трамп поверг регион в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь опасается дальнейших потерь среди американских войск", - написал Лариджани.Он добавил, что Трамп своими действиями превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего", жертвуя солдатами США ради устремлений Израиля.Лариджани также заверил, что Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном.Из распространенного Белым домом расписания следует, что Трамп проведёт своё первое публичное мероприятие после нападения на Иран в понедельник вечером по московскому времени.ЕС и страны Персидского залива организуют встречу дипломатов на высшем уровне на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленных чиновников."На этой неделе организуется встреча высших дипломатов ЕС с главами МИД стран Персидского залива", - говорится в статье.Дипломат из региона Персидского залива заявил изданию, что ЕС необходимо занять сильную позицию по текущей ситуации, так как, по его словам, она является поворотным моментом и для Ближнего Востока, и для ЕС, и для США.Ночью иранские города Исфахан, Йезд, Тегеран и Хузестан подверглись американо-израильским бомбардировкам, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.Утром в понедельник в некоторых районах столицы Ирана были слышны новые взрывы, писало иранское агентство Tasnim.Позже агентство ISNA сообщило, что Израиль и США нанесли удары по западным, восточным и южным частям Тегерана.Иран также запустил ракеты в сторону позиций противника, сообщило агентство Fars. По его данным, ракеты были запущены из центральной части Ирана, цели при этом не уточняются.Армия обороны Израиля подтвердила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в сторону Израиля, ведется перехват.Кроме того, Иран сбил американский беспилотник MQ9‌ в центральной части страны, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военных.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась.Турецкий военный аналитик Ибрагим Онер Караман в свою очередь подчеркнул, что противостояние США и Ирана выходит за рамки регионального конфликта и превращается в демонстрацию глобальной военной проекции силы.По его словам, переброска четырёх стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit напрямую с территории США для ударов по целям в Иране свидетельствует о качественном изменении масштаба конфликта."Это не война равных сил. Речь идёт не о классическом региональном противостоянии, а о столкновении высокотехнологичной глобальной проекции силы с региональной стратегией сопротивления. Это скорее демонстрация межконтинентального сдерживания с посланием "мы можем ударить где угодно", — отметил эксперт.Караман подчеркнул, что Иран, в свою очередь, пытается отвечать асимметрично, заявляя о ракетных ударах по американским объектам, включая авианосную группу USS Abraham Lincoln. По его оценке, на поле боя формируется модель эскалации, основанная на обмене сигналами и демонстрации возможностей.Аналитик считает критическим порогом возможные потери американских военных. По его мнению, дальнейшая динамика конфликта будет зависеть от готовности общественного мнения в США принять долгосрочные издержки."Подобные войны редко развиваются стремительно, но если они переходят определённую черту, контролировать их завершение становится крайне сложно", — заключил он.Подробнее о конфликте - в материале "Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США на сайте Украина.ру.

