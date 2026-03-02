27 февраля 2026 года, вечерний эфир - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260302/27-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1076250506.html
27 февраля 2026 года, вечерний эфир
27 февраля 2026 года, вечерний эфир - 02.03.2026 Украина.ру
27 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.03.2026
2026-03-02T12:27
2026-03-02T12:27
россия
новороссия
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076250373_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c165baab7e2283e30067355b7390ef5d.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Премьера спектакля "Линия соприкосновения" в Театре Армии. Гость: Евгений Харланов - режиссер* Наши защитники. О литературе и войне. Гость: Дмитрий Селезнёв - военкор и писательВ беседе упоминается Национал-большевистская партия России (запрещена в РФ, позднее на ее основе создана партия "Другая Россия Э.В. Лимонова")
россия
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076250373_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f2893b13207d83c989bd9c0471add865.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новороссия, новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Новороссия сегодня

27 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:27 02.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Премьера спектакля "Линия соприкосновения" в Театре Армии. Гость: Евгений Харланов - режиссер
* Наши защитники. О литературе и войне. Гость: Дмитрий Селезнёв - военкор и писатель
В беседе упоминается Национал-большевистская партия России (запрещена в РФ, позднее на ее основе создана партия "Другая Россия Э.В. Лимонова")
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияНовороссияНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:41Семь человек пострадали из-за атаки украинских БПЛА на Новороссийск, следует из уточненных данных регионального оперштаба
12:32"Черчиллевский аппетит оказался живуч": Киселев о продолжающейся западной экспансии на Восток
12:31Три ракеты попали по зданию в Бейруте, сообщает израильский «9 канал»
12:30Главное из заявлений постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова
12:2727 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:25ВС РФ освободили Круглое в Харьковской области, Дробышево и Резниковку в ДНР
12:09ПВО работает в Донецке, в ЛНР дрон ВСУ ударил по городской больнице. Новости к этому часу
12:06Демократия прилетела: 555 иранцев уже не увидят "светлого будущего" от Трампа. Главное к этому часу
10:50Ближний Восток на пороге большой войны: что дальше? Трамп проигрывает иранский пасьянс
10:46Иран атакует нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Главные новости к этому часу
10:35Пентагон признал: доказательств угрозы Ирана не было
10:20ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу
10:05"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье
10:00Конец Зеленскому, провалы ВСУ, конфликт на Ближнем Востоке. Хроника событий на утро 2 марта
09:50Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу
08:13Главное за ночь 2 марта
08:00Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога
07:41ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией
07:20Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
07:04"Коалиция Эпштейна" против Ирана
Лента новостейМолния