27 февраля 2026 года, вечерний эфир

27 февраля 2026 года, вечерний эфир - 02.03.2026 Украина.ру

27 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.03.2026

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Премьера спектакля "Линия соприкосновения" в Театре Армии. Гость: Евгений Харланов - режиссер* Наши защитники. О литературе и войне. Гость: Дмитрий Селезнёв - военкор и писательВ беседе упоминается Национал-большевистская партия России (запрещена в РФ, позднее на ее основе создана партия "Другая Россия Э.В. Лимонова")

2026

