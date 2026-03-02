Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 марта - 02.03.2026 Украина.ру
Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 марта
Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 марта - 02.03.2026 Украина.ру
Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 марта
Россия решительно осуждает агрессию против Ирана. ВС РФ уничтожают противника и технику. Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана заявил об отношении России к вооруженной агрессии против Ирана."Российская Федерация решительно и категорически осуждает начатую утром 28 февраля США и Израилем вооруженную агрессию против Ирана, разрушительные последствия которой уже перекинулись на другие страны региона", - сказал Ульянов.Он добавил, что сценарий июньских нападений 2025 года повторился как "под копирку".По его словам, заявления руководства США и Израиля не оставляют сомнений в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности."Иными словами, декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи", - заявил Ульянов.Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает тему нераспространения ядерного оружия исключительно как инструмент для сведения счетов с другими государствами, чья политика не устраивает США."Мы внимательно следим за ситуацией и категорически заявляем, что любые ядерные установки ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью ударов", - сказал Ульянов.В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал, что агентство не видит признаков, что какие-либо ядерные объекты Ирана были атакованы."До настоящего времени у нас нет никаких сведений о том, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС Бушер, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены или атакованы", - говорится в коммюнике.Он пообещал, что МАГАТЭ будет информировать о любых радиологических последствиях военного конфликта вокруг Ирана.Также Гросси призвал участников переговоров по ядерной программе Ирана вернуться за стол переговоров как можно скорее."Это не вопрос того, соберемся ли мы, а того, когда мы соберемся за столом переговоров. Мы просто обязаны сделать это как можно скорее", - заявил он.США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Иранский Красный полумесяц сообщил, что не менее 555 человек погибли в Иране в результате атак.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В то же время в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорится, что британские войска по просьбе США готовы провести "ограниченные оборонительные" действия против ракетных объектов в Иране.Как отмечается в документе, Лондон считает приемлемыми с юридической точки зрения действия против Ирана в рамках самообороны. Утверждается, что такие действия не означают, что Британия как-либо расширит свое участие в конфликте."В соответствии с международным правом Соединенному Королевству и его союзникам разрешается применять силу или поддерживать ее в таких обстоятельствах, когда действия в целях самообороны являются единственным возможным средством отражения продолжающегося вооруженного нападения и когда применяемая сила необходима и соразмерна", - говорится в документе.Успехи ВС РФВоздушную тревогу объявили в понедельник в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.На данный момент сигнал звучит в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе.Минобороны России информировало, что российские военные нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, и хранения и производства боеприпасов."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении ведомства.Три безэкипажных катера ВСУ было уничтожено силами Черноморского флота, добавило министерство.Российская группировка войск "Запад" освободила Дробышево в Донецкой Народной Республике. Также армия России установила контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области и освободила населенный пункт Резниковка в ДНР.Глава ДНР Денис Пушилин указал, что российские подразделения расширили зону контроля в южной части Константиновки в ДНР.А операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты боевиков ВСУ с личным составом на Константиновском направлении.Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север"."Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области", - перечислили в Минобороны РФ.Также ВСУ потеряли до 60 военных, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств в зоне действий группировки войск "Днепр".В зоне действия группировки "Восток" украинцы потеряли до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Помимо прочего, противник потерял свыше 135 военнослужащих, бронетранспортеры "Stryker" и М113 производства США, семь боевых бронированных машин, 23 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Уничтожены пять складов материальных средств и горючего в зоне действий группировки войск "Южная".Подразделения "Запада" нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка и Красный Лиман в ДНР, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново в Харьковской области."Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.Удар по режиму ЗеленскогоКиевский режим в официальном аккаунте Украины в Х позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Зеленский также поддержал удары по Ирану.Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Владимира Зеленского, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."В полном болезненном восторге от агрессии пребывает кровавый клоун Зеленский… Он полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного", - считает политик.По его мнению, Зеленский требует смены власти в другой стране насильственным путем, не понимая, чем это грозит ему самому."Новая война создаст дефицит поставок западного оружия его хунте. Во-вторых, кризис в Персидском заливе поднимет цены на нефть, что ударит по энергообеспечению Украины", - добавил Медведчук.Он полагает, что Зеленский также может стать "законной целью на уничтожение" для своих "кукловодов и хозяев".Ему вторит основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, которые полагает, что после ударов США по Ирану Зеленскому и Украине "наступит конец", так как "Трамп занят Ближним Востоком. Денег или оружия от него больше не поступает. ЕС поддерживает только на словах".В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва после атаки на Иран анализирует ситуацию и делает выводы о переговорном процессе по Украине."Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу, которая в наших интересах", - отметил он.Официальный представитель Кремля заверил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с США.Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе", - уточнил ПесковОн подчеркнул, что Россия открыта к тому, чтобы добиваться своих интересов именно мирными методами.Подробнее о конфликте - в материале "Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США на сайте Украина.ру.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана заявил об отношении России к вооруженной агрессии против Ирана.
"Российская Федерация решительно и категорически осуждает начатую утром 28 февраля США и Израилем вооруженную агрессию против Ирана, разрушительные последствия которой уже перекинулись на другие страны региона", - сказал Ульянов.
Он добавил, что сценарий июньских нападений 2025 года повторился как "под копирку".
По его словам, заявления руководства США и Израиля не оставляют сомнений в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности.
"Иными словами, декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи", - заявил Ульянов.
Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает тему нераспространения ядерного оружия исключительно как инструмент для сведения счетов с другими государствами, чья политика не устраивает США.
"Мы внимательно следим за ситуацией и категорически заявляем, что любые ядерные установки ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью ударов", - сказал Ульянов.
В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал, что агентство не видит признаков, что какие-либо ядерные объекты Ирана были атакованы.
"До настоящего времени у нас нет никаких сведений о том, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС Бушер, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены или атакованы", - говорится в коммюнике.
Он пообещал, что МАГАТЭ будет информировать о любых радиологических последствиях военного конфликта вокруг Ирана.
Также Гросси призвал участников переговоров по ядерной программе Ирана вернуться за стол переговоров как можно скорее.
"Это не вопрос того, соберемся ли мы, а того, когда мы соберемся за столом переговоров. Мы просто обязаны сделать это как можно скорее", - заявил он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский Красный полумесяц сообщил, что не менее 555 человек погибли в Иране в результате атак.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля.
В то же время в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорится, что британские войска по просьбе США готовы провести "ограниченные оборонительные" действия против ракетных объектов в Иране.
Как отмечается в документе, Лондон считает приемлемыми с юридической точки зрения действия против Ирана в рамках самообороны. Утверждается, что такие действия не означают, что Британия как-либо расширит свое участие в конфликте.
"В соответствии с международным правом Соединенному Королевству и его союзникам разрешается применять силу или поддерживать ее в таких обстоятельствах, когда действия в целях самообороны являются единственным возможным средством отражения продолжающегося вооруженного нападения и когда применяемая сила необходима и соразмерна", - говорится в документе.
Успехи ВС РФ
Воздушную тревогу объявили в понедельник в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
На данный момент сигнал звучит в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.
Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе.
Минобороны России информировало, что российские военные нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, и хранения и производства боеприпасов.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении ведомства.
Три безэкипажных катера ВСУ было уничтожено силами Черноморского флота, добавило министерство.
Российская группировка войск "Запад" освободила Дробышево в Донецкой Народной Республике. Также армия России установила контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области и освободила населенный пункт Резниковка в ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин указал, что российские подразделения расширили зону контроля в южной части Константиновки в ДНР.
А операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты боевиков ВСУ с личным составом на Константиновском направлении.
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север".
"Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области", - перечислили в Минобороны РФ.
Также ВСУ потеряли до 60 военных, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств в зоне действий группировки войск "Днепр".
В зоне действия группировки "Восток" украинцы потеряли до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Помимо прочего, противник потерял свыше 135 военнослужащих, бронетранспортеры "Stryker" и М113 производства США, семь боевых бронированных машин, 23 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Уничтожены пять складов материальных средств и горючего в зоне действий группировки войск "Южная".
Подразделения "Запада" нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка и Красный Лиман в ДНР, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново в Харьковской области.
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Удар по режиму Зеленского
Киевский режим в официальном аккаунте Украины в Х позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Зеленский также поддержал удары по Ирану.
Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Владимира Зеленского, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"В полном болезненном восторге от агрессии пребывает кровавый клоун Зеленский… Он полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного", - считает политик.
По его мнению, Зеленский требует смены власти в другой стране насильственным путем, не понимая, чем это грозит ему самому.
"Новая война создаст дефицит поставок западного оружия его хунте. Во-вторых, кризис в Персидском заливе поднимет цены на нефть, что ударит по энергообеспечению Украины", - добавил Медведчук.
Он полагает, что Зеленский также может стать "законной целью на уничтожение" для своих "кукловодов и хозяев".
Ему вторит основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, которые полагает, что после ударов США по Ирану Зеленскому и Украине "наступит конец", так как "Трамп занят Ближним Востоком. Денег или оружия от него больше не поступает. ЕС поддерживает только на словах".
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва после атаки на Иран анализирует ситуацию и делает выводы о переговорном процессе по Украине.
"Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу, которая в наших интересах", - отметил он.
Официальный представитель Кремля заверил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с США.
Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе", - уточнил Песков
Он подчеркнул, что Россия открыта к тому, чтобы добиваться своих интересов именно мирными методами.
Подробнее о конфликте - в материале "Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США на сайте Украина.ру.
