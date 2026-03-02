https://ukraina.ru/20260302/blizhniy-vostok-na-poroge-bolshoy-voyny-chto-dalshe-tramp-proigryvaet-iranskiy-pasyans-1076239503.html

Ближний Восток на пороге большой войны: что дальше? Трамп проигрывает иранский пасьянс

Ближний Восток на пороге большой войны: что дальше? Трамп проигрывает иранский пасьянс - 02.03.2026 Украина.ру

Ближний Восток на пороге большой войны: что дальше? Трамп проигрывает иранский пасьянс

Развитие ситуации вокруг Ирана вступает в критическую фазу: после первых массированных ударов со стороны США и Израиля военно-политическое руководство страны фактически обезглавлено, однако Тегеран демонстрирует способность к сопротивлению и адаптации тактики. Об этом 2 марта пишет телеграм-канал "Военная хроника"

2026-03-02T10:50

2026-03-02T10:50

2026-03-02T10:50

новости

иран

сша

тегеран

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068048983_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_a5bce92991f65c56a823913a78a7a08d.jpg

По информации военных аналитиков, задачи первого этапа ударов коалиции формально достигнуты. В результате авиационных и ракетных атак ликвидировано высшее руководство Ирана, выведена из строя значительная часть систем противовоздушной обороны и авиационной техники. Стратегическая авиация США нанесла повторные удары, которые, по мнению экспертов, преследовали не столько военные, сколько политические цели — демонстрацию полного контроля воздушного пространства над Ираном."Оперативно-тактическая авиация, включая израильские ВВС, чувствует себя в небе над Тегераном свободно и наносит удары авиабомбами по правительственным и военным зданиям", — отмечается в публикации "Военной хроники".Однако, как подчеркивают аналитики, достигнутые успехи принципиально не меняют стратегическую картину. Иран существенно пересмотрел свою тактику по сравнению с прошлым годом.Отдельный вопрос, требующий изучения, — источник наведения для иранских ракет и дронов, поскольку точность ударов заметно возросла. При этом запасы беспилотных летательных аппаратов у Ирана, судя по интенсивности перехватов силами Катара, Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии, пока не истощаются.Конфликт постепенно смещается в плоскость войны ресурсов, что неизбежно создает проблемы для обеих сторон, но в первую очередь для США в силу протяженности логистического плеча.Администрация президента США Дональда Трампа, по оценке экспертов, столкнулась с классической развилкой: признать операцию успешной с военной точки зрения невозможно из-за отсутствия быстрой капитуляции Тегерана, но и эскалация несет серьезные риски.Перед американским руководством, по данным "Военной хроники", открыты два неблагоприятных сценария: либо наращивание интенсивности ударов с подтягиванием дополнительных ресурсов и расширением масштабов кампании, либо рассмотрение радикальных сценариев, включая применение тактического ядерного оружия — шаг, на который США, по мнению экспертов, идти не готовы. Третьим вариантом может стать полный вывод сил.Особую озабоченность вызывает позиция Израиля. Вопрос о том, решится ли израильское руководство на применение тактического ядерного оружия, как ранее предсказывал аналитик Кириаку, остается открытым.Для Ирана в сложившихся условиях главной задачей становится не только способность пережить острую фазу конфликта, но и сохранение достаточного ресурсного потенциала для формирования угрозы всем окружающим странам, что может стать ключевым фактором сдерживания дальнейшей эскалации.Между тем представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Об этом — в материале Пентагон признал: доказательств угрозы Ирана не было.Подробнее о происходящем на сегодняшний день — в публикации Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу.

иран

сша

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп