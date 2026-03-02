ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260302/vsu-prikazali-dronam-unichtozhat-otstupayuschikh-soldat-glavnoe-k-etomu-chasu--1076237666.html
ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу
ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу - 02.03.2026 Украина.ру
ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу
В ходе ожесточенных боев подразделения группировки войск "Север" сломили сопротивление украинских пограничников и полностью освободили село Круглое Волчанского района Харьковской области. Об этом и других важных событиях 2 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-02T10:20
2026-03-02T10:20
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
новости сво
спецоперация
сводка сво
харьковская область
ростовская область
новороссийск
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27d446c4c38f464d545bad5c1dc748f0.jpg
По данным Телеграм-канала "Северный ветер", штурмовые группы 12-й стрелковой бригады 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта от сил противника. Примечательной деталью стал приказ командования 1-го пограничного отряда ВСУ, который отдал распоряжение операторам беспилотников, дислоцированным южнее Круглого в районе села Бударки, атаковать с помощью сбросов и FPV-дронов любую живую силу и технику, отступающую с северного направления. Другие новости к этому часу: 🟥 Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Кашарском районе. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. 🟥 Режим ЧС ввели в Новороссийске, который ночью атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Пострадали 5 человек. 🟥 ВС РФ нанесли удары по целям врага в Харькове.🟥 В Кривом Роге в Днепропетровской области был прилет по предприятию, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа."В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", — отметил он.🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Одессе. 🟥 Более 190 БПЛА за сутки атаковали Белгородскую область. Пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 марта.
харьковская область
ростовская область
новороссийск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18cee78821b9cbfdb57d5ef1a4e79756.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, сводка сво, харьковская область, ростовская область, новороссийск, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вс рф
СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, сводка СВО, Харьковская область, Ростовская область, Новороссийск, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу

10:20 02.03.2026
 
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
- РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Читать в
ДзенTelegram
В ходе ожесточенных боев подразделения группировки войск "Север" сломили сопротивление украинских пограничников и полностью освободили село Круглое Волчанского района Харьковской области. Об этом и других важных событиях 2 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
По данным Телеграм-канала "Северный ветер", штурмовые группы 12-й стрелковой бригады 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта от сил противника.
Примечательной деталью стал приказ командования 1-го пограничного отряда ВСУ, который отдал распоряжение операторам беспилотников, дислоцированным южнее Круглого в районе села Бударки, атаковать с помощью сбросов и FPV-дронов любую живую силу и технику, отступающую с северного направления.
Другие новости к этому часу:
🟥 Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Кашарском районе.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
🟥 Режим ЧС ввели в Новороссийске, который ночью атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Пострадали 5 человек.
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям врага в Харькове.
🟥 В Кривом Роге в Днепропетровской области был прилет по предприятию, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
"В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", — отметил он.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Одессе.
🟥 Более 190 БПЛА за сутки атаковали Белгородскую область. Пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 марта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациясводка СВОХарьковская областьРостовская областьНовороссийскВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:29НПЗ Aramco под ударом БПЛА в Саудовской Аравии, его работа приостановлена, передает Рейтер
10:26Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ
10:20ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу
10:05"Мы дома": спецборт с эвакуированными из Израиля россиянами прибыл в Подмосковье
10:00Конец Зеленскому, провалы ВСУ, конфликт на Ближнем Востоке. Хроника событий на утро 2 марта
09:50Израиль начал наступательную операцию в Ливане: более 30 погибших. Главное к этому часу
08:13Главное за ночь 2 марта
08:00Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога
07:41ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией
07:20Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
07:04"Коалиция Эпштейна" против Ирана
07:00Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО
06:20Украина за неделю. Ядерный шантаж
06:20"Мечтаем скептически". Как сегодня живется в Донецке
06:10"Убивают детей, но всем плевать". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине
06:00"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев
05:55"Один из них был правым уклонистом…" Европейские пророчества
05:45"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии
05:30"Украинцы начали отходить от дурмана после провала контрнаступа": эксперт об изменении настроений
05:20"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США
Лента новостейМолния