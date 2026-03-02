https://ukraina.ru/20260302/vsu-prikazali-dronam-unichtozhat-otstupayuschikh-soldat-glavnoe-k-etomu-chasu--1076237666.html

ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу

ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу - 02.03.2026 Украина.ру

ВСУ приказали дронам уничтожать отступающих солдат. Главное к этому часу

В ходе ожесточенных боев подразделения группировки войск "Север" сломили сопротивление украинских пограничников и полностью освободили село Круглое Волчанского района Харьковской области. Об этом и других важных событиях 2 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-02T10:20

2026-03-02T10:20

2026-03-02T10:20

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

новости сво

спецоперация

сводка сво

харьковская область

ростовская область

новороссийск

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27d446c4c38f464d545bad5c1dc748f0.jpg

По данным Телеграм-канала "Северный ветер", штурмовые группы 12-й стрелковой бригады 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта от сил противника. Примечательной деталью стал приказ командования 1-го пограничного отряда ВСУ, который отдал распоряжение операторам беспилотников, дислоцированным южнее Круглого в районе села Бударки, атаковать с помощью сбросов и FPV-дронов любую живую силу и технику, отступающую с северного направления. Другие новости к этому часу: 🟥 Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Кашарском районе. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. 🟥 Режим ЧС ввели в Новороссийске, который ночью атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Пострадали 5 человек. 🟥 ВС РФ нанесли удары по целям врага в Харькове.🟥 В Кривом Роге в Днепропетровской области был прилет по предприятию, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа."В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", — отметил он.🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Одессе. 🟥 Более 190 БПЛА за сутки атаковали Белгородскую область. Пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 марта.

харьковская область

ростовская область

новороссийск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, сводка сво, харьковская область, ростовская область, новороссийск, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вс рф