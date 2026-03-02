https://ukraina.ru/20260302/cherchillevskiy-appetit-okazalsya-zhivuch-kiselev-o-prodolzhayuscheysya-zapadnoy-ekspansii-na-vostok-1076250762.html

"Черчиллевский аппетит оказался живуч": Киселев о продолжающейся западной экспансии на Восток

"Черчиллевский аппетит оказался живуч": Киселев о продолжающейся западной экспансии на Восток - 02.03.2026 Украина.ру

"Черчиллевский аппетит оказался живуч": Киселев о продолжающейся западной экспансии на Восток

В эти дни исполняется ровно 80 лет со дня знаменитой речи Уинстона Черчилля в американском городке Фултон, штат Миссури. О том, как на Западе продолжают курс на холодную войну с Россией в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-03-02T12:32

2026-03-02T12:32

2026-03-02T12:32

эксклюзив

россия

черчилль

дмитрий киселев

иосиф сталин

нато

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Пятого марта 1946 года отставной английский премьер выступил там – в Вестминстерском колледже, чтобы объявить новый – Drang nach Osten – вместо рухнувшего в исполнении Гитлера, но теперь уже в англо-американском варианте, рассказал Киселев. По его словам, Черчилль фактически объявил тогда Советскому Союзу войну. Войну пока не горячую, а холодную, но все же войну.Надо понимать, что к тому времени Уинстон Черчилль – как экс-премьер Великобритании – союзник Сталина по антигитлеровской коалиции, уже успел Советский Союз внутренне предать. Когда Вторая мировая еще не завершилась, будучи главой английского правительства, весной 1945 года Черчилль отдал распоряжение своему военному командованию подготовить секретный план "Немыслимое".Это был план развязывания войны в Европе уже против СССР, когда Британия и США ставят под ружье на своей стороне еще и остатки гитлеровской армии.Вот как об этом пишет американский военный обозреватель – историк Майкл Пек: "План "Немыслимое" предусматривал, что такие демократические государства, как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, развяжут войну против Советского Союза. Ее оправданием послужила бы необходимость отбросить назад советскую империю и лишить ее завоеваний в Германии и Восточной Европе".То есть – Черчилль орудовал за спиной Сталина, отметил Киселев. В одно и то же время договаривался с ним о послевоенном устройстве, а параллельно разрабатывал план нападения на СССР. "Нормально? Для этого в русском языке есть прекрасное слово – двурушничество. Черчилль, надо сказать, считается в Британии образцом английской дипломатии. С операцией "Немыслимое" не сложилось. Красная Армия оказалась слишком сильна. Да и на народную поддержку война против СССР не могла тогда рассчитывать – нигде", - прокомментировал ведущий.Внутренне Черчилль, однако, от своих планов не отказывается. И вот уже не прошло и года после капитуляции Германии, в марте 1946-го в американском Фултоне он произносит речь под названием "Мускулы мира". Много о демократии, свободах, конечно же, мире. Но все это – словесная шелуха прикрытия, рассказал Киселев. Суть в том, что Советскому Союзу нужно противопоставить "превосходство в силе", ведь идея "равновесия" себя изжила. Пора создавать "братский союз англоязычных стран", а в перспективе и военный союз. Собственно, так был взят курс на создание НАТО, что появился всего три года спустя."В Кремле Черчилля очень хорошо расслышали. Сталин думал неделю. А потом в интервью газете "Правда" хозяин Кремля выразил удивление тем, что премьер Англии, с которым он не раз встречался как с союзником, от которого слышал так много заверений в общности целей, сейчас предстает – "поджигателем войны", - сказал Киселев."По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны... Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями", - привела 14 марта 1946 слова Сталина газета "Правда". Нельзя сказать, что лично для Сталина Фултонская речь Черчилля стала большим разочарованием. Черчиллем он никогда очарован не был, наоборот, считал его человеком с "нечистой совестью", отметил Киселев.Именно в Фултоне Черчилль обозначил вектор западной экспансии на Восток – за так называемый железный занавес. Собственно, ход истории это и подтверждает.С 1990-х годов блок НАТО сгенерировал 6 волн расширения в сторону России:1999 – Чехия, Венгрия, Польша2004 – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония2009 – Албания, Хорватия2017 – Черногория2020 – Северная Македония2023–2024 – Финляндия, ШвецияВ эту хронологию еще важно добавить 2008 год – саммит НАТО в Бухаресте, где к так называемому Плану действий по членству в блоке присоединили Грузию и Украину.С этим вышла заминка. Но черчиллевский аппетит, как видим, оказался живуч, резюмировал Киселев.О том, какую угрозу для мира представляют европейские политики - в материале издания Украина.ру Не помнят прошлого и не планируют будущее. Киселев об опасности "европейских подсвинков".

https://ukraina.ru/20260302/ubivayut-detey-no-vsem-plevat-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-mire-i-na-ukraine-1076226922.html

россия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, черчилль, дмитрий киселев, иосиф сталин, нато, ссср