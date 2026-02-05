Переговоры без прорыва: почему мир снова откладывается - 05.02.2026 Украина.ру
Переговоры без прорыва: почему мир снова откладывается
Переговоры без прорыва: почему мир снова откладывается - 05.02.2026
Переговоры без прорыва: почему мир снова откладывается
Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной не привел к серьёзным подвижкам по мирному треку. Несмотря на заявления о "продуктивности", реальные... Украина.ру, 05.02.2026
2026-02-05T17:37
2026-02-05T17:37
новости
россия
украина
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
обмен
обмен пленными
мир
Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной не привел к серьёзным подвижкам по мирному треку. Несмотря на заявления о "продуктивности", реальные результаты ограничились гуманитарными договорённостями — прежде всего обменом военнопленными.Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации — Иван Пятибратов объясняет, почему при нынешнем расхождении позиций сторон говорить о приближении мира преждевременно.
россия
украина
новости, россия, украина, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, обмен, обмен пленными, мир, видео
Новости, Россия, Украина, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, обмен, обмен пленными, мир

Переговоры без прорыва: почему мир снова откладывается

17:37 05.02.2026
 
Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной не привел к серьёзным подвижкам по мирному треку. Несмотря на заявления о "продуктивности", реальные результаты ограничились гуманитарными договорённостями — прежде всего обменом военнопленными.

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации — Иван Пятибратов объясняет, почему при нынешнем расхождении позиций сторон говорить о приближении мира преждевременно.
Лента новостейМолния