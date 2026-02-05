https://ukraina.ru/20260205/peregovory-bez-proryva-pochemu-mir-snova-otkladyvaetsya-1075276956.html

Переговоры без прорыва: почему мир снова откладывается

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной не привел к серьёзным подвижкам по мирному треку. Несмотря на заявления о "продуктивности", реальные результаты ограничились гуманитарными договорённостями — прежде всего обменом военнопленными.Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации — Иван Пятибратов объясняет, почему при нынешнем расхождении позиций сторон говорить о приближении мира преждевременно.

