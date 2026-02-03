https://ukraina.ru/20260203/vse-goroda-ukrainy-stanut-neprigodnymi-dlya-zhizni-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1075126476.html

"Все города Украины станут непригодными для жизни". Эксперты и политики о ситуации в стране

"Все города Украины станут непригодными для жизни". Эксперты и политики о ситуации в стране - 03.02.2026 Украина.ру

"Все города Украины станут непригодными для жизни". Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, до конца ли разрушена энергосистема Украины, думают, насколько мешает борьба с канализацией борьбе с "внешним врагом" и спорят, требует ли РФ от Киева капитуляции или чего-то иного.

2026-02-03T05:20

2026-02-03T05:20

2026-02-03T05:20

украина

россия

киев

дмитрий кулеба

павел дацюк

владимир путин

тцк

мид

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074624867_0:104:960:643_1920x0_80_0_0_43b9b713a475ae93750ca09fe5904360.jpg

"Проходим самую тяжёлую зиму в истории нашей независимости", - заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В очередном выпуске своего видеоблога рассказал, что с 1991 года бывало всякое, он помнит и веерные отключения, помнит и газовые войны — но такого ужаса, как сейчас, не было."Энергетика наша добита, разрушена, света нет, отопления нет, воды нет, всё ужасно", - констатировал экс-министр. Он рассказал, что пережил прилёт неподалёку - "у нас тут прямо хата подскочила".Кулеба признался, что "было страшно". И предположил, что временное прекращение ударов ВС РФ по энергосистеме киевского режима "является фиктивным, демонстративным", вряд ли это перерастёт во что-то устойчивое. Но при этом призвал держать пальцы скрещенными, чтобы энергетическое перемирие продлилось ещё хотя бы пару недель.Бывший министр также заявил, что удары по энергосистеме призваны "сломить вою украинцев к борьбе"."Потому что, когда такой ежедневный ужас, когда ты борешься с канализацией, сил на борьбу с внешним врагом уже не остаётся", - констатировал Кулеба.Он обратился к согражданам с просьбой "не грызть друг друга" и не верить сообщениям (которые назвал "фейками"), "что кто-то ворует электроэнергию, что её продают на Запад, что могут дать свет, а не дают..."."Да не могут! Потому что систему нашу энергетическую развалили", - признал экс-глава украинского МИД, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".Напомним, ранее Кулеба, будучи ещё министром, фактически признал, что киевский режим причастен к терактам в Крыму и в Белгороде. Но - это же "другое"?Власти могут намеренно скрывать информацию о реальном количестве домов, остающихся без света, без воды и без тепла, делается это во избежание паники, пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный"."Украинцам посоветуем не верить заявлениям власти, а готовится к тому, что каждая зима теперь будет "черной"; энергосистему Украины необходимо не просто реконструировать, а порой строить заново, большинство объектов отремонтировать невозможно – никакое недельное "перемирие" не исправит в целом ситуацию. Хоть и является огромным "подарком" для простых людей", - пишут авторы канала.Чего же людям на Украине ожидать от будущего? Если боевые действия в таких условиях продолжатся и дальше, то все крупные города Украины станут непригодными для жизни, предрекает поддерживавший Майдан украинский политический философ Сергей Дацюк. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что, когда говорят о предполагаемой или будто бы предлагаемой Киеву капитуляции, то надо помнить, что "капитуляции не требует Путин"."Путин не требует сдачи украинской армии российской армии", - заявил философ. Он добавил, что РФ требует отвода ВСУ из Донбасса, но если этого не случится, то удары по инфраструктуре будут продолжены, и тогда жителям Киева и других больших украинских городов придётся бежать в сёла.Поэтому, продолжил Дацюк, гражданам Украины следует сделать выбор, следует ответить на вопрос, что важнее - "сохранить города или сохранить остатки Донбасса?".Отметим, что нынешние украинские власти своих граждан ни о чём не спрашивают, а сами граждане, не вполне согласные с политикой киевского режима, могут лишь пытаться "голосовать ногами". Но далеко не всем это удаётся.Тем более, что блэкаут никак не помешал продолжению массового отлова людей полицаями и ТЦКашниками на улицах городов и тех же сёл. Ловят украинцев для того, чтобы тут же отправить их на фронт, на верную гибель. Люди это прекрасно понимают. Всё чаще поступают сообщения о стихийном сопротивлении граждан военкомам.Судя по всему, это явление приобретает такой размах, что за бандитов из ТЦК сочла нужным вступиться раскольническая "церковь". Митрополит ПЦУ Зинкевич назвал "позором" борьбу украинской нации против ТЦК. По его словам, которые приводит телеграм-канал издания Украина.ру, "сотрудники ТЦК были назначены государством, их задача — собирать армию для защиты Украины".Это всё, что нужно знать о раскольнической УПЦ.Что касается всех, кто поддерживает ТЦК, то давно замечено, что самые горячие помощники и защитники беспредельщиков-военкомов наблюдаются среди тех, кому попадание на фронт не грозит… или пока не грозит. Как знать, что дальше будет.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Принуждение к миру через катастрофу". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, киев, дмитрий кулеба, павел дацюк , владимир путин, тцк, мид, вооруженные силы украины, эксклюзив