Это ещё не пик! Какое из воздушных наступлений на Украину будет самым долгим и массовым — Беднарский

Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о перспективах производства российских БПЛА, оценил основные характеристики данного вида оружия, а также проанализировал методы авиационно-ракетного наступления ВС России:00:35 - О тяжёлых российских дронах; 05:26 - Доработка инфраструктуры под дрон "Бердыш" и перспективы дрона-камикадзе "Упырь";12:27 - О целях и задачах центра "Рубикон"; 16:20 - Методы вычисления геопозиции противника и авиационно-ракетное наступление ВС России; 28:36 - О поставках вооружения НАТО для ВСУ.ТГ-канал Андрея Беднарского: https://t.me/heartlandfire Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

