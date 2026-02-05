Это ещё не пик! Какое из воздушных наступлений на Украину будет самым долгим и массовым — Беднарский - 05.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260205/eto-esch-ne-pik-kakoe-iz-vozdushnykh-nastupleniy-na-ukrainu-budet-samym-dolgim-i-massovym--bednarskiy-1075267139.html
Это ещё не пик! Какое из воздушных наступлений на Украину будет самым долгим и массовым — Беднарский
Это ещё не пик! Какое из воздушных наступлений на Украину будет самым долгим и массовым — Беднарский - 05.02.2026 Украина.ру
Это ещё не пик! Какое из воздушных наступлений на Украину будет самым долгим и массовым — Беднарский
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о перспективах производства российских БПЛА, оценил основные... Украина.ру, 05.02.2026
2026-02-05T14:58
2026-02-05T14:58
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075266845_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd5e8024dcf6e1bf8a1db748d416158b.png
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о перспективах производства российских БПЛА, оценил основные характеристики данного вида оружия, а также проанализировал методы авиационно-ракетного наступления ВС России:00:35 - О тяжёлых российских дронах; 05:26 - Доработка инфраструктуры под дрон "Бердыш" и перспективы дрона-камикадзе "Упырь";12:27 - О целях и задачах центра "Рубикон"; 16:20 - Методы вычисления геопозиции противника и авиационно-ракетное наступление ВС России; 28:36 - О поставках вооружения НАТО для ВСУ.
Украина.ру
Это ещё не пик! Какое из воздушных наступлений на Украину будет самым долгим и массовым — Беднарский

14:58 05.02.2026
 
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о перспективах производства российских БПЛА, оценил основные характеристики данного вида оружия, а также проанализировал методы авиационно-ракетного наступления ВС России:
00:35 - О тяжёлых российских дронах;
05:26 - Доработка инфраструктуры под дрон "Бердыш" и перспективы дрона-камикадзе "Упырь";
12:27 - О целях и задачах центра "Рубикон";
16:20 - Методы вычисления геопозиции противника и авиационно-ракетное наступление ВС России;
28:36 - О поставках вооружения НАТО для ВСУ.
ТГ-канал Андрея Беднарского: https://t.me/heartlandfire
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
