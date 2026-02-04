"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте - 04.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260204/volontery-pokupayut-starlink-i-peredayut-voennym-yuriy-knutov-o-primenenii-sistemy-na-fronte-1075159974.html
"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте
"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте - 04.02.2026 Украина.ру
"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте
Российские военные действительно применяют систему спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Комплекты закупаются волонтёрами и передаются военным, которые используют их в инициативном порядке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-02-04T04:10
2026-02-04T04:10
На днях советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) утверждает, что российские БПЛА, которые нанесли удар по аэродрому под Кировградом и уничтожили вертолеты Ми-24, управлялись через Starlink.Комментируя заявление украинского советника, Кнутов подтвердил использование западной системы, но отметил, что существуют и альтернативные методы."Волонтеры покупают комплекты Starlink и передают нашим военным, которые в инициативном порядке применяют их", — заявил Юрий Кнутов.Однако он сразу указал на альтернативные технологии. "Еще в советское использовались самолеты-ретрансляторы для наведения авиации на большое расстояние. То есть БПЛА-ретрансляторы тоже могут помогать нашим "Гераням" без всяких "Старлинков", — пояснил эксперт.При этом пункт наведения находится в глубоком тылу, время задержки прохождения сигнала через один-два ретранслятора минимально, что позволяет с высокой точностью поражать цели в режиме онлайн, подчеркнул Кнутов.Эксперт также отметил постоянное развитие российских технологий. "Мы не стоим на месте и примерно раз в три месяца появляются серьёзные разработки, которые усложняют работу украинской ПВО", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте

04:10 04.02.2026
 
© commons.wikimedia.org / OdapressteStarlink
Starlink - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© commons.wikimedia.org / Odapresste
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные действительно применяют систему спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Комплекты закупаются волонтёрами и передаются военным, которые используют их в инициативном порядке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) утверждает, что российские БПЛА, которые нанесли удар по аэродрому под Кировградом и уничтожили вертолеты Ми-24, управлялись через Starlink.
Комментируя заявление украинского советника, Кнутов подтвердил использование западной системы, но отметил, что существуют и альтернативные методы.
"Волонтеры покупают комплекты Starlink и передают нашим военным, которые в инициативном порядке применяют их", — заявил Юрий Кнутов.
Однако он сразу указал на альтернативные технологии. "Еще в советское использовались самолеты-ретрансляторы для наведения авиации на большое расстояние. То есть БПЛА-ретрансляторы тоже могут помогать нашим "Гераням" без всяких "Старлинков", — пояснил эксперт.
При этом пункт наведения находится в глубоком тылу, время задержки прохождения сигнала через один-два ретранслятора минимально, что позволяет с высокой точностью поражать цели в режиме онлайн, подчеркнул Кнутов.
Эксперт также отметил постоянное развитие российских технологий. "Мы не стоим на месте и примерно раз в три месяца появляются серьёзные разработки, которые усложняют работу украинской ПВО", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
