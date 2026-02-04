https://ukraina.ru/20260204/volontery-pokupayut-starlink-i-peredayut-voennym-yuriy-knutov-o-primenenii-sistemy-na-fronte-1075159974.html

"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте

Российские военные действительно применяют систему спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Комплекты закупаются волонтёрами и передаются военным, которые используют их в инициативном порядке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075063193_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4acf8a0aea7c235cbf594d7422ab42d2.jpg

На днях советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) утверждает, что российские БПЛА, которые нанесли удар по аэродрому под Кировградом и уничтожили вертолеты Ми-24, управлялись через Starlink.Комментируя заявление украинского советника, Кнутов подтвердил использование западной системы, но отметил, что существуют и альтернативные методы."Волонтеры покупают комплекты Starlink и передают нашим военным, которые в инициативном порядке применяют их", — заявил Юрий Кнутов.Однако он сразу указал на альтернативные технологии. "Еще в советское использовались самолеты-ретрансляторы для наведения авиации на большое расстояние. То есть БПЛА-ретрансляторы тоже могут помогать нашим "Гераням" без всяких "Старлинков", — пояснил эксперт.При этом пункт наведения находится в глубоком тылу, время задержки прохождения сигнала через один-два ретранслятора минимально, что позволяет с высокой точностью поражать цели в режиме онлайн, подчеркнул Кнутов.Эксперт также отметил постоянное развитие российских технологий. "Мы не стоим на месте и примерно раз в три месяца появляются серьёзные разработки, которые усложняют работу украинской ПВО", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.

