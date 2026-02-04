"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой - 04.02.2026 Украина.ру
"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой
Новые ракеты "Вихрь" с термобарической боевой частью — это отличное вооружение, но для нынешних условий СВО они не являются серьёзным решением. Их применение на других театрах военных действий будет более актуально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/58/1034065899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92dc29c91504ae8840b11b93869c6a84.jpg
Комментируя информацию о том, что ракеты "Вихрь" для вертолетов стали оснащать термобарической частью, Линин отметил, что в зоне СВО вертолеты применяются не слишком активно. По его словам, чтобы в зоне СВО вертолету взлететь и выпустить ракету, экипажу нужно выдвинуться на дистанцию пуска и увидеть цель. "Да, ракеты летают на 15 километров. Но ему все равно нужно достаточно близко подойти к линии соприкосновения, а это очень опасно", — подчеркнул военкор."Поэтому я не считаю, что "Вихрь" с термобарической частью — это серьезное решение. Но в целом, когда на передовой нет большого количества дронов, это актуально", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой

05:20 04.02.2026
 
© РИА Новости
Новые ракеты "Вихрь" с термобарической боевой частью — это отличное вооружение, но для нынешних условий СВО они не являются серьёзным решением. Их применение на других театрах военных действий будет более актуально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Комментируя информацию о том, что ракеты "Вихрь" для вертолетов стали оснащать термобарической частью, Линин отметил, что в зоне СВО вертолеты применяются не слишком активно.
"Я иногда смотрю, как работает Африканский корпус и испытываю ностальгию, когда они с вертолетов стреляют по живой силе противника, которая перемещается на джипах и мотоциклах", — подчеркнул военкор.
По его словам, чтобы в зоне СВО вертолету взлететь и выпустить ракету, экипажу нужно выдвинуться на дистанцию пуска и увидеть цель. "Да, ракеты летают на 15 километров. Но ему все равно нужно достаточно близко подойти к линии соприкосновения, а это очень опасно", — подчеркнул военкор.
"Поэтому я не считаю, что "Вихрь" с термобарической частью — это серьезное решение. Но в целом, когда на передовой нет большого количества дронов, это актуально", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния