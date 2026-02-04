https://ukraina.ru/20260204/vikhr-prigoditsya-na-drugikh-tvd-voenkor-o-primenenii-rakety-s-termobaricheskoy-boegolovkoy-1075109117.html

"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой

04.02.2026

"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой - 04.02.2026 Украина.ру

"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой

Новые ракеты "Вихрь" с термобарической боевой частью — это отличное вооружение, но для нынешних условий СВО они не являются серьёзным решением. Их применение на других театрах военных действий будет более актуально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

Комментируя информацию о том, что ракеты "Вихрь" для вертолетов стали оснащать термобарической частью, Линин отметил, что в зоне СВО вертолеты применяются не слишком активно. По его словам, чтобы в зоне СВО вертолету взлететь и выпустить ракету, экипажу нужно выдвинуться на дистанцию пуска и увидеть цель. "Да, ракеты летают на 15 километров. Но ему все равно нужно достаточно близко подойти к линии соприкосновения, а это очень опасно", — подчеркнул военкор."Поэтому я не считаю, что "Вихрь" с термобарической частью — это серьезное решение. Но в целом, когда на передовой нет большого количества дронов, это актуально", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.

