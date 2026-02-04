Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска - 04.02.2026 Украина.ру
Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска
Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска - 04.02.2026 Украина.ру
Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска
Попытки согреться выдают бойцов ВСУ, которых губит также смерть от переохлаждения. Об этом 4 февраля сообщает телеграм-канал SHOT
2026-02-04T12:42
2026-02-04T12:42
"Около 100 ВСУшников насмерть замёрзли в блиндажах с начала года на окраинах Купянска", - сказано в публикации. По данным телеграм-канала, за минувшую неделю военнослужащие ВС РФ предотвратили около четырёх попыток ВСУ перебраться через реку Оскол для проведения ротации замерзающих бойцов."Логистика ВСУ полностью нарушена на Купянском направлении, - констатировал тг-каналю. - Военнослужащие, которым удалось занять и обосновать блиндажи в лесополосах, замерзают от голода и холода. Погибшие в основном из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ: им перестали доставлять тёплые вещи и пищу". По информации SHOT, сейчас оставшиеся в блиндажах ВСУшники из последних сил борются за свои жизни. Они прячутся по норам и разводят костры, чтобы согреться. "Но такие укрытия, как правило, вычисляют наши бойцы с дронов, - отметил тг-канал. - Так, за первые дни февраля в 14-й и 116-й ОМБр было вскрыто не менее 10 таких укрытий, по которым нанесено огневое поражение".
Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска

12:42 04.02.2026
 
Попытки согреться выдают бойцов ВСУ, которых губит также смерть от переохлаждения. Об этом 4 февраля сообщает телеграм-канал SHOT
"Около 100 ВСУшников насмерть замёрзли в блиндажах с начала года на окраинах Купянска", - сказано в публикации.
По данным телеграм-канала, за минувшую неделю военнослужащие ВС РФ предотвратили около четырёх попыток ВСУ перебраться через реку Оскол для проведения ротации замерзающих бойцов.
"Логистика ВСУ полностью нарушена на Купянском направлении, - констатировал тг-каналю. - Военнослужащие, которым удалось занять и обосновать блиндажи в лесополосах, замерзают от голода и холода. Погибшие в основном из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ: им перестали доставлять тёплые вещи и пищу".
По информации SHOT, сейчас оставшиеся в блиндажах ВСУшники из последних сил борются за свои жизни. Они прячутся по норам и разводят костры, чтобы согреться.
"Но такие укрытия, как правило, вычисляют наши бойцы с дронов, - отметил тг-канал. - Так, за первые дни февраля в 14-й и 116-й ОМБр было вскрыто не менее 10 таких укрытий, по которым нанесено огневое поражение".
Также на эту тему: Купянское направление: ВС РФ продолжают ликвидацию группировки ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Гаражная биология" на Украине и портрет Зеленского в файлах Эпштейна. Хроника событий на утро 4 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
