https://ukraina.ru/20260204/okolo-sotni-soldat-vsu-nasmert-zamrzli-na-okrainakh-kupyanska-1075204203.html

Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска

Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска - 04.02.2026 Украина.ру

Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска

Попытки согреться выдают бойцов ВСУ, которых губит также смерть от переохлаждения. Об этом 4 февраля сообщает телеграм-канал SHOT

2026-02-04T12:42

2026-02-04T12:42

2026-02-04T12:42

новости

россия

украина

оскол

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

потери всу

крах всу

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075203979_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e50e53237b705371298034d620a81a18.jpg.webp

"Около 100 ВСУшников насмерть замёрзли в блиндажах с начала года на окраинах Купянска", - сказано в публикации. По данным телеграм-канала, за минувшую неделю военнослужащие ВС РФ предотвратили около четырёх попыток ВСУ перебраться через реку Оскол для проведения ротации замерзающих бойцов."Логистика ВСУ полностью нарушена на Купянском направлении, - констатировал тг-каналю. - Военнослужащие, которым удалось занять и обосновать блиндажи в лесополосах, замерзают от голода и холода. Погибшие в основном из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ: им перестали доставлять тёплые вещи и пищу". По информации SHOT, сейчас оставшиеся в блиндажах ВСУшники из последних сил борются за свои жизни. Они прячутся по норам и разводят костры, чтобы согреться. "Но такие укрытия, как правило, вычисляют наши бойцы с дронов, - отметил тг-канал. - Так, за первые дни февраля в 14-й и 116-й ОМБр было вскрыто не менее 10 таких укрытий, по которым нанесено огневое поражение".Также на эту тему: Купянское направление: ВС РФ продолжают ликвидацию группировки ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Гаражная биология" на Украине и портрет Зеленского в файлах Эпштейна. Хроника событий на утро 4 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

оскол

донбасс

днр

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, оскол, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, крах всу, наступление вс рф, донбасс, днр, донецкая народная республика, новые регионы, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация