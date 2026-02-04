https://ukraina.ru/20260204/okolo-sotni-soldat-vsu-nasmert-zamrzli-na-okrainakh-kupyanska-1075204203.html
Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска
Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска
Попытки согреться выдают бойцов ВСУ, которых губит также смерть от переохлаждения. Об этом 4 февраля сообщает телеграм-канал SHOT
"Около 100 ВСУшников насмерть замёрзли в блиндажах с начала года на окраинах Купянска", - сказано в публикации. По данным телеграм-канала, за минувшую неделю военнослужащие ВС РФ предотвратили около четырёх попыток ВСУ перебраться через реку Оскол для проведения ротации замерзающих бойцов."Логистика ВСУ полностью нарушена на Купянском направлении, - констатировал тг-каналю. - Военнослужащие, которым удалось занять и обосновать блиндажи в лесополосах, замерзают от голода и холода. Погибшие в основном из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ: им перестали доставлять тёплые вещи и пищу". По информации SHOT, сейчас оставшиеся в блиндажах ВСУшники из последних сил борются за свои жизни. Они прячутся по норам и разводят костры, чтобы согреться. "Но такие укрытия, как правило, вычисляют наши бойцы с дронов, - отметил тг-канал. - Так, за первые дни февраля в 14-й и 116-й ОМБр было вскрыто не менее 10 таких укрытий, по которым нанесено огневое поражение".Также на эту тему: Купянское направление: ВС РФ продолжают ликвидацию группировки ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Гаражная биология" на Украине и портрет Зеленского в файлах Эпштейна. Хроника событий на утро 4 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Около сотни солдат ВСУ насмерть замёрзли на окраинах Купянска
Попытки согреться выдают бойцов ВСУ, которых губит также смерть от переохлаждения. Об этом 4 февраля сообщает телеграм-канал SHOT
"Около 100 ВСУшников насмерть замёрзли в блиндажах с начала года на окраинах Купянска", - сказано в публикации.
По данным телеграм-канала, за минувшую неделю военнослужащие ВС РФ предотвратили около четырёх попыток ВСУ перебраться через реку Оскол для проведения ротации замерзающих бойцов.
"Логистика ВСУ полностью нарушена на Купянском направлении, - констатировал тг-каналю. - Военнослужащие, которым удалось занять и обосновать блиндажи в лесополосах, замерзают от голода и холода. Погибшие в основном из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ: им перестали доставлять тёплые вещи и пищу".
По информации SHOT, сейчас оставшиеся в блиндажах ВСУшники из последних сил борются за свои жизни. Они прячутся по норам и разводят костры, чтобы согреться.
"Но такие укрытия, как правило, вычисляют наши бойцы с дронов, - отметил тг-канал. - Так, за первые дни февраля в 14-й и 116-й ОМБр было вскрыто не менее 10 таких укрытий, по которым нанесено огневое поражение".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.